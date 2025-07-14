14 - 20 Temmuz 2025 haftalık burç yorumları

Satürn bugün durağanlaşıp geri hareketine başlıyor ve bu değişimle birlikte kararlar ya da endişeler konusunda bir ağırlık hissedebiliriz. Bu yıl, Satürn'ün geri hareketi 27 Kasım'a kadar sürecek. Önümüzdeki aylarda Satürn geri hareket ederken, sorumluluklarımızı ve bağlılıklarımızı anlık ya da proaktif şekilde ele almak yerine gözden geçirir ve sorgularız. Bu süreçte, korkularımızı içselleştirdiğimiz için normalden daha fazla suçluluk ve özgüven eksikliği hissedebiliriz; ancak bu dönem, bağlılıklarımızı yeniden değerlendirmek için mükemmel bir fırsattır. Ay bugün akşama kadar Kova burcundaki seyrine devam ediyor, ardından Balık burcuna geçiyor. Balık burcundaki Ay, yumuşak ve nazik bir atmosfer yaratır. Odağımız iç dünyamıza, empatiye ve dinlenmeye yönelir.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün sosyal hayatınıza ya da iş birliği gerektiren çabalara özellikle önem verebilirsiniz. Başkaları şu sıralar zamanınızdan biraz daha fazlasını talep edebilir, ancak bu oldukça keyifli olabilir ve yapılan paylaşımlar oldukça hoş geçebilir. Yine de, Satürn'ün bugün durağanlaşıp geri harekete geçmesiyle birlikte sorumluluklarınız ve görevleriniz üzerine yavaşlayıp düşünmeniz gerekebilir. Satürn'ün bu geri hareketi 27 Kasım'a kadar sürecek ve bu yıl burcunuzda başlayıp daha sonra güneş haritanızın on ikinci evine geri dönecek. Bu değişim, bir gözden geçirme sürecini başlatıyor. Bu Satürn geçişiyle birlikte üstlendiğiniz sorumlulukların anlamından kopmuş hissediyorsanız, bu geri hareket onları daha ağır ve baskılı hissettirebilir; gerçekte artmamış ya da değişmemiş olsalar bile. Başka bir deyişle, sorumluluklara dair algınız değişebilir. Bu Satürn geçişinin genel amacını akılda tutmakta fayda var: Kendinize güvenmeyi öğreniyorsunuz ve hayatınızı düzene koyuyorsunuz. Bu süreçte ölçülülük çok önemli! Önceden başlanmış bir projeye dönmek bu dönemde özellikle tatmin edici olabilir ve yeni bir projeye kıyasla daha başarılı olma olasılığı yüksektir. Şu anda kendinize karar vermek ya da kesin bir plan oluşturmak için baskı yapmayın.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün öncelikle kendiniz için iyi performans göstermenin en tatmin edici şey olduğunu fark edebilirsiniz ve bu yaklaşım, sonrasında daha fazla keyif almanızı sağlayabilir. Yine de, Satürn bugün durağanlaşıp geri hareketine başlıyor; bu nedenle işleri ağırdan almak, sorumluluklarınızı gözden geçirmek ve hedeflerinize adım adım ilerlemek en iyisi olacaktır. Satürn'ün bu geri hareketi 27 Kasım'a kadar sürecek ve bu süreç, yükümlülüklerinizi gözden geçirmek ve planlarınızı yeniden değerlendirmek için doğal bir zaman dilimi sunuyor. Özellikle kaygılarla dolu hissediyorsanız, bir miktar içe çekilme yaşanması muhtemel. Bu dönemde manevi hedefleriniz üzerine daha derin düşünmeyi, yarım kalan işleri tamamlamayı ya da artık amacını yitirmiş uzun vadeli projeleri sonlandırmayı öğrenmektesiniz. Satürn'ün bu durağanlaşması bu hafta yön değiştiriyormuşsunuz gibi biraz ağır gelebilir, ancak zamanla bu değişime uyum sağlayacaksınız ve bu değerlendirme dönemini memnuniyetle karşılamaya başlayacaksınız. Bu dönem büyük ve uzun vadeli projeler başlatmak için ideal olmasa da, eski projelere dönmek ve onları tamamlamak oldukça tatmin edici olabilir.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Satürn'ün bugün geri harekete geçmesiyle birlikte, önümüzdeki aylarda işiniz, uzun vadeli planlarınız ya da sosyal hayatınız ve mutluluk hedeflerinizle ilgili konuları gözden geçirme, değerlendirme ve yeniden düzenleme ihtiyacınızı fark edeceksiniz. Bu hafta, bu geçişle birlikte bir bakış açısı değişimi yaşanıyor ve şu an için artış ya da genişlemenin mutluluk yerine, strese yol açabileceğini göz önünde bulundurmak akıllıca olur. Halihazırda sahip olduğunuz şeylere odaklanmak daha tatmin edici olabilir. Bu geri hareket 27 Kasım'a kadar sürecek ve kendinize, inşa etme ve yeniden yapılandırma çabalarının uzun vadede size fayda sağlayacağını hatırlatmanız en iyisi olacaktır. Gün biraz ağır bir enerji taşıyabilir, ancak bugünün gezegen geçişleri öğrenme tutkunuzu da destekliyor. Perspektifinizi genişletmek ve yeni fikirler ile inançlara açık olmak için güzel bir zaman.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugünkü gezegen geçişleri, bir kişiyle ya da projeyle daha güçlü bir bağ kurma arzusunu teşvik ediyor. Ancak, Satürn geri hareketine başlıyor ve bu geri gidiş 27 Kasım'a kadar sürecek; bu da şu anda bir miktar ağırlık hissi yaratabilir. Bir projeye ya da karara çok yakın hissettiğiniz bir anda, bir engel, gecikme ya da her şeyin henüz tam olarak hazır olmadığı hissiyle karşılaşabilirsiniz. Uzun vadeli hedefleriniz, sorumluluklarınız, kariyeriniz ya da yaşam yönünüzle ilgili bakış açınızda bir değişim yaşamanız muhtemel. Özellikle kariyer çabalarınızı ve itibarınızı sadeleştirme ihtiyacı güçlü olabilir; zira genişlemeye çalışmak gereksiz bir stres yaratabilir. Mevcut projeleri geliştirmek ya da tamamlanmamış işlere dönmek için harika bir dönem.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün özellikle ilişkilerinize odaklanabilirsiniz ve fikirlerinizi ya da aktivitelerinizi özel biriyle paylaşma isteğiniz artabilir. İnsanlar ilgi alanlarınıza destek veriyor ya da en azından ilgi gösteriyor gibi görünebilir. Ancak, Satürn bugün durağanlaşıp geri hareketine başlarken günün enerjisinde bir ağırlık hissedilebilir. Daha geniş kapsamlı planlarınızı ve hedeflerinizi düşünmek için yavaşlamanız teşvik ediliyor. Satürn'ün geri hareketi bu yıl 27 Kasım'a kadar sürecek ve bu süreçte sorumluluklarınıza dair bakış açınızda bir değişim yaşanabilir. Bu değişim başlangıçta bunaltıcı hissettirebilir; sorumluluklar üzerinizde baskı yaratıyor gibi görünebilir, ancak bu his zamanla hafifleyecektir. Neyse ki, şu anda bu konularda kesin kararlar vermeniz gerekmiyor. Planlar ya da projeler yavaşlayabilir ya da bazılarına olan bağlılığınızı sorgulayabilirsiniz; belki motivasyon düzeyiniz değiştiği ya da zaman ve enerji sınırlarınızı daha gerçekçi değerlendirdiğiniz içindir. Önümüzdeki aylar, mevcut projeleri düzenlemek ya da üzerine inşa etmek için çok uygun; ancak yeni, büyük ve iddialı planlar başlatmak için o kadar da elverişli değil. Bu dönemde en iyi sonuçları, işleri sadeleştirmek, yapılandırmak ve istikrar kazandırmak sağlayacaktır.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün işinize, görevlerinize ya da günlük rutinlerinize daha fazla emek vermek isteyebilirsiniz ve özellikle sağlık ve iyi yaşam konularına dikkat kesiliyorsunuz. Aynı zamanda, Satürn bugün geri hareketine başlıyor ve 27 Kasım'a kadar sürecek bu süreçte borçlar, destekler, duygusal sağlık ve yakın ilişkilerinizle ilgili konuları gözden geçirmekten fayda sağlayabilirsiniz. Bu alanlara ne kadar zaman ve enerji ayırabileceğinizi yeniden değerlendirme ihtiyacı hissedebilir ya da planlarda gecikmeler veya düzeltmelerle uğraşabilirsiniz. Hayatınızı yeniden yapılandırma, sadeleştirme ve istikrara kavuşturma ihtiyacını fark ettiğinizde, bu döngünün faydalarını çok daha net göreceksiniz. Bugün Satürn'ün durağanlaşması, yavaşlamanızı ve önceliklerinizi düşünmenizi teşvik ediyor. Şu anda insanlar bu geçişe alışana kadar yanlış yargılarda bulunmaya daha yatkın olabilir. Ayrıca bu değişim havada belirgin bir ağırlık yaratabilir, çünkü belirsizlik hissi hâkim olabilir. Şimdilik kendinize zaman tanıyın, temponuzu düşürün ve kesin cevaplar için acele etmeyin.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün yaratıcı uğraşlar özel ilgiyle birlikte gelişebilir ve hem ortaya koyduklarınız hem de enerjiniz dikkat çekebilir. Fikirlerinize daha fazla güveniyorsunuz ve heyecan verici çekimler ya da ilgi alanları ön plana çıkabilir. Yine de Satürn bugün durağanlaşıp, geri hareketine başlıyor ve bu da güne bir miktar ağırlık ya da belirsizlik baskısı getirebilir. Bu yoğun enerjiye alışkın olmadığımız için kendimizi geçici olarak bunalmış ya da yönsüz hissedebiliriz. Özellikle ilişkileriniz ve hayatınızdaki önemli kişilerle ilgili önceliklerinizi düşünmek için zaman ayırmanız en iyisi olacaktır. Satürn'ün geri hareketi 27 Kasım'a kadar sürecek. Bu döngü, sorumluluklara dair bakış açınızı değiştirmek, hâlihazırda var olan çabalarınızı ya da hedeflerinizi gözden geçirmek ve düzenlemek için önemli bir süreçtir. Bu süreci lehinize çevirmek için, hayatınızdaki kritik alanları, özellikle ilişkiler, iş ve sağlık, istikrara kavuşturmak adına yapmanız gereken çalışmaları kendinize hatırlatmanız gerekir. Bu dönemde yeni sorumluluklar üstlenmektense işleri sadeleştirmek en mantıklı yaklaşım olacaktır.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün evle ilgili düzenlemeler yapmak ya da kişisel hayatınızın keyfini çıkarmak size özellikle hoş gelebilir. Ancak Satürn bugün durağanlaşıp, geri hareketine başlıyor ve bu görünürdeki geri gidiş 27 Kasım'a kadar sürecek. Bu hafta bu geçiş gerçekleşirken, hata yapma olasılığına karşı dikkatli olun. İlişkilerde gerginlikler yaşanabilir ya da iş ve sağlıkla ilgili sorumluluklarınız bugün size daha ağır gelebilir. Geri hareketin kendisi ise, günlük rutinleriniz, işiniz, sağlığınız ve sonrasında aşk hayatınız ile yaratıcı uğraşlarınız konusunda bakış açınızda bir değişimi işaret ediyor. Bu dönem, yenilikten çok gözden geçirme ve değerlendirme için uygundur; bu alanlarda motivasyon düşüşü ya da gecikmeler yaşanabilir, fakat elinizde olanı sadeleştirmek, düzenlemek ve üzerine inşa etmek açısından oldukça elverişlidir. Bazı programlara, projelere ya da işlere olan bağlılığınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Şimdilik her şeyi bilmek ya da netleştirmek için kendinize baskı yapmaktan kaçının.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün bağlantı kurmak, öğrenmek ve bilgi toplamak açısından oldukça uygun bir konumdasınız. Kendinize özgü fikirleriniz daha net şekilde karşıya geçiyor ve iletişim kurmak hayatınıza ilginç insanlar katabilir. Ancak Satürn bugün geri hareketine başlıyor ve bu durum, aşk ve yaratıcılıkla ilgili bakış açınızda bir değişim yaratabilir. Önümüzdeki aylar, zevk alma biçiminiz, romantik ilişkileriniz, kişisel ilgi alanlarınız, yaratıcı ifade yollarınız ve daha sonra ev ve aile konuları ile ilgili girişimleri yeniden değerlendirmek, sağlamlaştırmak ve belki de yeniden inşa etmek için uygundur. Yepyeni ve büyük projeler hızlı bir şekilde ilerlemeyebilir. Aslında, bu tür girişimler sizi sadece strese sokabilir; çünkü bu dönem, yenilikten çok enerjiyi koruma ve hayatı sadeleştirme zamanıdır. En iyi sonuçları elde etmek için işleri dengelemeyi hedefleyin. Şimdi, daha önce başladığınız bir projeye geri dönüp, ona yeni bir yaklaşımla yaklaşabilir ya da hâlihazırda devam eden bir işi geliştirebilirsiniz. Şimdilik tüm planlarınızı netleştirmek için kendinize baskı yapmaktan kaçınmanız önemli.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün odağınız, rahatlatıcı ve güçlendirici faaliyetlerde olabilir. Yaratıcı bir iş ya da para kazanma fikriyle de karşılaşabilirsiniz. Ancak, Satürn durağanlaşıp, geri hareketine geçiyor ve bu da güne, hatta haftaya biraz ciddi bir ton katabilir. Bu yıllık geri hareket birkaç ay sürecek ve bu yıl 27 Kasım'a kadar devam edecek. Bağlılıklarınızı yeniden değerlendirmek, düzenlemek ve iyileştirmek için fırsatlar olabilir. Ev ve aile meseleleri, geri hareketin ilk döneminde yeniden ele alınmayı ya da gecikmeler yaşamayı gerektirebilir. Uzun vadeyi düşünmek, bu dönemin önemini kavramanıza yardımcı olur. Sorumluluklarınızın ya da bağlılıklarınızın anlamına yeniden bağlanmak bir süreçtir ve eninde sonunda oraya varacaksınız. Genel olarak, niyetlerinizi ve beklentilerinizi gözden geçirmek için uygun bir zamandır. Nefes alabilmeniz için işleri sadeleştirmeyi ve devam eden projeler üzerinde çalışmayı hedefleyin. Şimdilik tüm planlarınızı netleştirmek için kendinize baskı yapmaktan kaçının; büyük kararlar almak için henüz uygun bir dönem değil.

14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün yaratıcı fikirleriniz, sezgileriniz veya benzersiz bakış açınızla parlıyorsunuz. Ancak Satürn'ün bugün durağanlaşıp, geri harekete başlaması, güne biraz ağır ve kararsız bir hava katabilir. Satürn 27 Kasım'a kadar geri hareketinde olacak; bu dönemde bazı projeleri ve bağlılıkları gözden geçirmek, revize etmek ya da düzenlemek iyi olabilir. Öğrenme, kişisel ilgi alanları, iletişim ve sosyalleşme konularında kısa süreli motivasyon düşüşleri yaşanabilir. Bu alanlarla ilgili gecikmeler olabilir ya da bekleyen kararlar sizi geçici olarak etkileyebilir, hatta moralinizi bozabilir. Önümüzdeki aylarda yeni bir işe başlamak yerine, tamamlanmamış bir projeye geri dönmek en başarılı strateji olacaktır. Önceliklerinize yeniden bağlanmanın yollarını bulun; bu, daha çabuk rayına oturmanıza yardımcı olacaktır. Mevcut değişim sorumluluklarınızı hatırlatabilir, ancak bu döngü, hayatınızda sadeleştirmenin fayda sağlayacağı alanları görmeniz için yararlı bir süreçtir.