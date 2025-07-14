14 - 20 Temmuz 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından sakin. Temmuz bu anlamda ay’ının en hareketli haftası son hafta gibi gözüküyor. Bu hafta Merkür Venüs ile uyumlu etkileşimde ve Merkür retro yapıyor.
Merkür retrosunu artık ezberledik. Yeni başlangıçlar, anlaşmalar yapmıyoruz. Eski konuların yeniden gündeme gelmesi sözkonusu olabilir. Bu iyi bir düzeltme ve revize etme fırsatı. İletişimsel birtakım engeller, tekrar etmeyi gerektiren koşullar olabilir.
Merkür Venüs uyumlu etkileşimi de diplomasiyi ve tabiri caiz ise tatlı dil’i çok güçlendirebilecek bir etki. Ayrıca sanat ile ilgilenen, şiir, enstrüman konularında yeteneğimizi göstermeyi çokça destekleyecek bir etki. Eğitim için değerlendirilebilir. Sosyal ve ikili ilişkiler açısından da oldukça iyi.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Balık burcunda haftaya başlıyoruz. Güzel bir başlangıç çünkü Ay Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Kısmetli, talihli, iyimser ve özgüvenli bir gün. Fakat biraz fazla iyimser ve abartılı olabiliriz. Deniz kenarında olmak, su aktiviteleri için harika bir gün.
Salı
Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de Güneş ile uyumlu etkileşimde. Yine düne benzer şekilde iyimser, özgüvenli güzel bir gün. Bugün de tatil’in tadını çıkarabilirsiniz.
Çarşamba
Ay Koç burcuna geçiyor. Bugün biraz zorlanabiliriz. Tatil bitti iş vakti. İşler biraz yoğun ve dengesiz olabilir. Ayrıca gergin olabilecek etkiler de var. Bugün biraz engellenmiş ve melankolik hissedebiliriz.
Perşembe
Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Dünün melankolisini biraz atmış görünüyoruz. Merkür ve Venüs ile Ay uyumlu etkileşimde. İletişim, sosyal ve ikili ilişkiler açısından harika bir gün. İletişim trafiği de oldukça fazla.
Cuma
Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Aslında sakin ve huzurlu ama Öğle saatlerine biraz dikkat. Bugün kriz yaratabilecek bir durum olabilir. Öğle saatleri biraz öfkeli.
Cumartesi
Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars ile uyumlu Merkür ile uyumsuz etkileşimde. İletişimsel birtakım problemler yaşanabilir. Merkür de retro. Fakat cesaretimiz ve özgüvenimiz de yerinde. Fiziksel aktiviteler için uygun olabilir fakat biraz sakarlık ve kazlara dikkat.
Pazar
Ay İkizler burcuna geçiyor ve geçer geçme Uranüs ile kavuşuyor. Çok iletişimli bir gün daha. Ayrıca sürpriz haberler alabileceğimiz, aldığımız bir haberle aniden bir aksiyon alabileceğimiz bir gün. Güneş ve Satürn Neptün kavuşumu ile de uyumlu etkileşimde. Disiplinli ve özgüvenli de bir gün. Eğitim konularında değerlendirilebilir.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:
Instagram: korhankilinckaya
Günlük burç yorumları: 14 Temmuz Pazartesi
14 Temmuz 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
YORUMLAR