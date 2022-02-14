14 - 20 Şubat 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun. Bu hafta gerçekten bu başlangıca uygun bir şekilde ikili ilişkiler ve aşk konularında bize “baharatlı” ve yoğun enerjiler getiriyor. Öncelikle 16 Şubat Aslan Dolunay’ı ile daha fazla açıldığımız, sevgiyi, ilgiyi daha çok gösterdiğimiz ve almak istediğimiz, daha ışıklı bir etkiyle ayın ve haftanın kalanına devam edeceğiz. Tüm hafta bu enerjileri taşıyor olacak.
Diğer etki ise baharatlı diye tabir ettiğim Venüs Mars kavuşumu. Bu da tutkuyu, ihtirası, belki biraz çatışmayı fakat ilişkinin hareketli taraflarını yükseltecek oldukça güçlü bir etki. Yine Güneş’in hafta sonu da olsa Balık burcuna geçecek olması Kova burcundaki Satürnyen havayı dağıtmak adına önemli bir etki olacak. Artık biraz daha kolay bırakabilir, rahatlamış enerjiler gökyüzünde yükseliyor. Ayrıca bir diğer güzel etki de Jüpiter Uranüs altmışlığının kesinleşmesi olacak ki bu etkiyi zaten bir süredir yaşıyoruz ve özellikle bu ay boyunca yaşamaya devam edeceğiz. Diğer hızlı gezegen transitlerinden biraz daha uzun vadeli ve oldukça şanslı, yenilik getirici, yüksek akıl ile ilişkili bir etki. Bu dönemde haritanızda boğa ve balık burçları neredeyse o konularda oldukça şanslı ve sürprizli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bu şansları değerlendirebilirsiniz.
Günlük etkilere geçecek olursak:
Pazartesi
Ay sabah saatlerinde yengeç burcunda ilerliyor olacak. Öğle saatlerinde Aslan burcuna geçecek ve enerjimiz, özgüvenimiz yükselecek. Sevgililer Günü’nü yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde geçirmek için her şey elverişli.
Salı
Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde sabah saatlerinde yine sürprizlere açık fakat biraz sert etkileşimler varken akşam saatlerine doğru Ay Satürn karşıtlığı ile sorumluluklarımızın arttığı, biraz daha soğuk bir zaman dilimi olabilir.
Çarşamba
Ay, Aslan burcunda devam ediyor. Bugün oldukça romantik bir Dolunay günü. Bugünü dışarı aktiviteleriyle değerlendirebiliriz. Gün içerisinde Ay’ın belirgin bir açısı yok.
Perşembe
Ay, Başak buruna geçiş yapıyor. İşlerimize odaklandığımız, hijyene, yediklerimize içtiklerimize daha çok dikkat ettiğimiz bir gün. Jüpiter Uranüs olumlu etkileşimi ile bir üçüncü etkileşimi kuracak Ay ile haftanın en yaratıcı ve şanslı gününü yaşayabiliriz.
Cuma
Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ederken Venüs ve Mars ile uyumlu bir açı etkileşimine giriyor. Bu günü de ikili ilişkilerde güzel zamanlar için kullanabiliriz. Sosyal olarak çok destekleyici etkiler mevcut.
Cumartesi
Ay’ın Terazi burcuna geçmesi ile ikili ilişkiler etkileri tüm hafta boyu olduğu gibi bu hafta da devam ediyor. Ay, gün içerisinde Merkür ile uyumlu bir etkileşimde ve kendimizi ifade ettiğimiz, ilgimizi, sevgimizi gösterdiğimiz, yapacağımız önemli konuşmalar varsa bu güne ayarlayabileceğimiz güzel haftanın güzel günlerinden biri.
Pazar
Ay, Terazi burcunda devam ediyor ve gün içerisinde Satürn ile uyumlu etkileşimde olacak. Hem sevdiklerimize karşı sosyal sorumluluklarımızda hem de genel olarak sorumluluklarımıza odaklandığımız, disipline olabilme irademizin daha fazla olduğu bir gün.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…
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