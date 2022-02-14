14 - 20 Şubat 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun. Bu hafta gerçekten bu başlangıca uygun bir şekilde ikili ilişkiler ve aşk konularında bize “baharatlı” ve yoğun enerjiler getiriyor. Öncelikle 16 Şubat Aslan Dolunay’ı ile daha fazla açıldığımız, sevgiyi, ilgiyi daha çok gösterdiğimiz ve almak istediğimiz, daha ışıklı bir etkiyle ayın ve haftanın kalanına devam edeceğiz. Tüm hafta bu enerjileri taşıyor olacak.

Diğer etki ise baharatlı diye tabir ettiğim Venüs Mars kavuşumu. Bu da tutkuyu, ihtirası, belki biraz çatışmayı fakat ilişkinin hareketli taraflarını yükseltecek oldukça güçlü bir etki. Yine Güneş’in hafta sonu da olsa Balık burcuna geçecek olması Kova burcundaki Satürnyen havayı dağıtmak adına önemli bir etki olacak. Artık biraz daha kolay bırakabilir, rahatlamış enerjiler gökyüzünde yükseliyor. Ayrıca bir diğer güzel etki de Jüpiter Uranüs altmışlığının kesinleşmesi olacak ki bu etkiyi zaten bir süredir yaşıyoruz ve özellikle bu ay boyunca yaşamaya devam edeceğiz. Diğer hızlı gezegen transitlerinden biraz daha uzun vadeli ve oldukça şanslı, yenilik getirici, yüksek akıl ile ilişkili bir etki. Bu dönemde haritanızda boğa ve balık burçları neredeyse o konularda oldukça şanslı ve sürprizli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bu şansları değerlendirebilirsiniz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay sabah saatlerinde yengeç burcunda ilerliyor olacak. Öğle saatlerinde Aslan burcuna geçecek ve enerjimiz, özgüvenimiz yükselecek. Sevgililer Günü’nü yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde geçirmek için her şey elverişli.

Salı

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde sabah saatlerinde yine sürprizlere açık fakat biraz sert etkileşimler varken akşam saatlerine doğru Ay Satürn karşıtlığı ile sorumluluklarımızın arttığı, biraz daha soğuk bir zaman dilimi olabilir.

Çarşamba

Ay, Aslan burcunda devam ediyor. Bugün oldukça romantik bir Dolunay günü. Bugünü dışarı aktiviteleriyle değerlendirebiliriz. Gün içerisinde Ay’ın belirgin bir açısı yok.

Perşembe

Ay, Başak buruna geçiş yapıyor. İşlerimize odaklandığımız, hijyene, yediklerimize içtiklerimize daha çok dikkat ettiğimiz bir gün. Jüpiter Uranüs olumlu etkileşimi ile bir üçüncü etkileşimi kuracak Ay ile haftanın en yaratıcı ve şanslı gününü yaşayabiliriz.

Cuma

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ederken Venüs ve Mars ile uyumlu bir açı etkileşimine giriyor. Bu günü de ikili ilişkilerde güzel zamanlar için kullanabiliriz. Sosyal olarak çok destekleyici etkiler mevcut.

Cumartesi

Ay’ın Terazi burcuna geçmesi ile ikili ilişkiler etkileri tüm hafta boyu olduğu gibi bu hafta da devam ediyor. Ay, gün içerisinde Merkür ile uyumlu bir etkileşimde ve kendimizi ifade ettiğimiz, ilgimizi, sevgimizi gösterdiğimiz, yapacağımız önemli konuşmalar varsa bu güne ayarlayabileceğimiz güzel haftanın güzel günlerinden biri.

Pazar

Ay, Terazi burcunda devam ediyor ve gün içerisinde Satürn ile uyumlu etkileşimde olacak. Hem sevdiklerimize karşı sosyal sorumluluklarımızda hem de genel olarak sorumluluklarımıza odaklandığımız, disipline olabilme irademizin daha fazla olduğu bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Yıldızınız bugün neler söylüyor? 14 Şubat 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde... 13 Bugün sahip olmadıklarınıza karşı bir özlem duyabilirsiniz. İmrenmek ve kıskanmak arasındaki çizgide iyi olan tarafta kalmaya çalışın. Elinizde olanlarla mutlu olmayı öğrenmediğiniz sürece daha fazlasına ulaşmanız zorlaşacak, ulaşsanız bile aldığınız tat azalacaktır. Kendi yoluna bakıp onu en iyi haline getirmeye odaklananlar, en kazançlı ve huzurlu taraf olacaklardır. KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evinize veya kişisel yaşamınıza düzen veya uyum getirmek için oldukça motive olabilirsiniz. Hayal kırıklıklarının üstesinden gelmek kolay olmayabilir, ancak sizi değişiklik yapmaya veya rahatsız edici bir durumu geride bırakmaya motive etmelerine izin vermek üretken olmanızı sağlayabilir. Kendinize özel biraz zamana ihtiyacınız olsa da, bazı anlamlı bağlantılar kurmak için dışarıda olmanız mümkün. BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yine meraklısınız ve zihinsel olarak farklı faaliyetlere ilgi duyuyorsunuz, ancak tüm ihtiyaç ve arzularınızı karşılamakta zorlanıyorsunuz. Görevlerinizi aceleyle yerine getirmenin, büyük olasılıkla hatalara ve anlaşmazlıklara yol açacağını unutmayın. Harekete geçmeden önce gerçek arzularınızla daha iyi iletişim kurun. Yine de bugün sıcak ve olumlu bir şekilde iletişim kurmak sizi insanlara daha çok yaklaştıracaktır. İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi güvende hissetmek özel bir önem taşır. Sınırlar, para, güç dinamikleri veya saygı konusunda gerilimler oluşabilir. İlgi çekici şeyler bugün yoğun olabilir, ancak dengenizi kaybettiğinizi hissederseniz de tatminsiz hissedebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı daha iyi anlayana kadar dürtüsel hareketlerden kaçınmak en iyisidir. Kalpten kalbe sözlere kulak vererek birisiyle faydalı bir bağlantı kurabilirsiniz. YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Farklılıklar ve sorunlu alanlar öne çıkabilir ve yolun sonunu görmek kolay olmayabilir. Kendi yolunuza gitmeye meyillisiniz, ancak aynı zamanda başkalarından da onay bekliyorsunuz. Bu durum bazı karmaşalara yol açabilir. Bugün gözlem yoluyla önemli bir şey öğrenmek mümkün olabilir. Bir konuşma veya bir arkadaşınızla tesadüfi bir bağlantı yoluyla kafanızdaki bazı konulara netlik kazandırabilirsiniz. ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün mümkün olduğunca dengeyi hedeflemek en iyisidir. Ruhsal yorgunluğunuzu atmak için arayışlara girebilirsiniz, ancak gerçek ihtiyaçlar ve isteklerle temasa geçmek muhtemelen bir öncelik olmalıdır. Gün sizi kariyer veya kişisel hedeflerinizi ilerleten insanlarla veya bilgilerle bağlayabilir. Bu, büyüme ve gelişme hissi veren bir hedef, proje veya iş hakkında daha fazla netlik kazanma zamanı olabilir. BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı rahat ve sakin aktiviteler arıyorsunuz. Kişisel planlarla ilerlemek isteyebilirsiniz, ancak bugün dirençle karşılaşabilirsiniz. Bazı huzursuzluk duyguları olabilir ve hayal kırıklıklarını gidermek çaba isteyebilir. Bağımsız olarak bir şeyler yapmak istemekle başkalarının katılımını istemek arasında gidip gelebilirsiniz. Bir şeyler iyi ve yaratıcı bir fikri tetikleyebileceğinden, karşınıza çıkan bazı bilgileri hayatınıza katmayı hedefleyin. TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün üretken, hedef odaklı bir zihin çerçevesi içindesiniz. Günün ilerleyen saatlerinde gelen eleştiriler yüzeyinin altında kalan bazı hayal kırıklıklarını tetikleyebilir. İdeal olarak, sorunlu bir alanla başa çıkmanız mümkün ancak bunu sabırsızlıkla yapmaya dikkat edin. Kendinizi rahat hissetmenize yardımcı olan veya üzerinizde güven verici bir etkiye sahip olan insanlarla bağlantı kurmak için daha ne bekliyorsunuz! AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün daha rahat, daha spontane yönünüzü teşvik ediyor. Bu sadece sıradanlıktan kaçmakla ilgili değil, aynı zamanda deneyimlerinizi veya zihninizi genişletmekle ilgili. Bugün ilerleyen saatlerde kendinizi gergin bir ortamla uğraşırken bulabilirsiniz, bu nedenle mümkün olduğunca odaklanmayı ve kendinizi merkeze almayı hedefleyin. Fikirler heyecan vericidir ve eyleme geçirmenize yardımcı olacak bir bağlantı kurabilirsiniz. YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her zamankinden daha dikkatlisiniz, geçmişte dikkatinizden kaçan bir durumun farklı katmanlarını görüyorsunuz. Daha derin bir yaklaşım veya bir bağlantı hissi arzulayabilirsiniz. Geçici bir heves baştan çıkarıcı olabilir veya kendinizi başladığınız bir yoldan geri dönerken bulabilirsiniz. Duygusal veya özel bir meseleyi çözmeye kararlı olabilirsiniz. İdeal olarak, bir gözlemci rolünü üstlenirseniz çok şey öğrenirsiniz. Gün, iş hedeflerinizi ilerletmenize yardımcı olacak bilgiler vaat ediyor. OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün hayatınızda dengeyi aramaya meyillisiniz. Bu muhtemelen hayatınızdaki önemli insanların ihtiyaçlarına veya gündemlerine özel ilgi göstermeyi içerir. Bir denge bulmak zor olabilir ve diğerleri sizde savunmaya geçmiş gibi görünebilir. Duygular, bugün zaman zaman sizi bir hayal kırıklığı veya hoşnutsuzluk hali içinde sıkışmış hissetmenize neden olabilir, ancak sabırlı bir yaklaşımla arzularınız ve takıntılarınız hakkında daha fazla şey öğreneceksiniz. KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızı küçük şekillerde düzene sokmak için iyi bir dönem olsa da günün ilerleyen saatlerinde üretkenliğinizi azaltan oldukça fazla baskı veya gerginlik olabilir. İşleri yoluna koymak için motivasyonunuzu göz ardı etmek zorunda değilsiniz, ancak kendinizi hızlandırmak için elinizden geleni yapmak iyi bir fikirdir. Her ne kadar işinizle ilgilenmek ve işleri düzene sokmak isteseniz de yapmadığınız ya da çözmediğiniz konular araya girebilir. BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi ifade etmek ve paylaşmak için güçlü bir çekim duyuyor olabilirsiniz. Bununla birlikte, sosyal düzeyde duyarlılık, bugünün ilerleyen saatlerinde ortalığı ısıtabilecek hızlı tepkilere yol açabilir. Bir süredir içinizde tutmakta zorlandığınız duyguları veya sırları açığa çıkarmak iyi bir fikir olabilir ancak kişileri ve zamanı iyi seçmelisiniz. Sizinle aynı fikirde olmayan birilerine özel bir konuda güvenmeniz gerekebilir.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya