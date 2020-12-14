14-20 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 14-20 Aralık haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

14-20 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
14 Aralık 2020 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta 2021’in ilk yarısını etkileyecek ikinci bir tutulma yaşayacağız. 14 Aralık’ta Yay burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Ayrıca oldukça önemli burç geçişleri yaşayacağız. Öncelikle uzun süre geri dönmemek üzere Chiron asteroidi ileri harekete geçmeye başlayacak. Bir süredir kaşıdığımız, geriye dönüp üzerinde düşündüğümüz ve sayesinde birçok şey öğrendiğimiz acılarımızla ilgili artık hareket kazanacak gelişmeler yaşayacağız. Haritamızda chiron neredeyse veya Koç burcu hangi alana düşüyorsa bu konulardaki çözümlemelerimiz ve sorgulamalarımız sonucu öğrendiklerimizi uygulamaya koyabileceğiz.


Bir diğer önemli burç geçişi ise Venüs’ün Yay burcuna geçecek olması. Bir süredir akrepte güç kaybeden, stresli, krizli ve fazla sahiplenici durumdaki Venüs’ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte kriz ve kıskançlık konuları gevşeyecek, yerini güven ve daha eğlenceli iletişime bırakacak.


Fakat en önemli geçişler şüphesiz ki Jüpiter ve Satürn’ün iki gün arayla Kova burcuna geçmesi olacak. Bu konular ve 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu ile ilgili ayrı bir yazı hazırlamayı düşünüyorum, ama Aralık ayı yazımdan alıntılama yapmam gerekirse… “Jüpiter ve Satürn’ün Kova burcuna geçmesi birden bire olmasa da yavaş yavaş artık dünya için yeni bir döneme girildiğine işaret ettiğini söylemiştim. Kova devrimdir. Bilimdir, teknolojidir, bizi kısıtlayan konulardan özgürleşmek demektir. Artık hem pandemi sürecinin, hem de pandeminin bize farkettirdiği geçmiş kısıtlamaların ve çürümüşlüklerin yüklerinden kurtulmak üzere harekete geçiyoruz. Gerçek bilginin, felsefesi olan bilginin ve yükselişine şahit olacağız.”


Kişisel haritalarımızda Kova burcu hangi alana denk geliyorsa o konularla ilgili sorumluluklarımızın artmasıyla birlikte belli fırsatları yakaladığımız bir yıl yaşıyor olacağız. Jüpiter 1 yıl, Satürn yaklaşık 2.5 yıl bu burçta kalacaklar. Ve artık kasvetli Oğlak sezonu geride kalacak!


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Yay burcunda. Bu gün yeniay günü. Ay Merkür ve Güneş yaklaşık aynı derecelerde olacak ve bu gün yeni başlangıçlar yapmak için elverişli bir gün olabilir zira yapacağımız yeni başlangıçların iyileştirici etkisi olacak.


Salı

Ay Oğlak burcuna geçiyor ve Uranüs ile yumuşak bir görünüm gerçekleştiriyor. Hem disiplinli olup işlerimize odaklandığımız hem de yaratıcılığımızı kullandığımız verimli bir gün.


Çarşamba

Ay Oğlak burcundaki seyrine devam ederken akşam saatlerinde biraz zorlayıcı açılar içerisinde olacak. Oğlak burcundaki son gününü yaşayan Satürn ve Jüpiter ile kavuşum gerçekleştirecek olan ay bize gergin ve sorumlulukların arttığını hissettiğimiz, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını düşündüğümüz bir gün yaşatabilir.


Perşembe

Ay Kova burcuna geçecek. Hatta Satürn’ün de Kova burcuna geçtiği gün bu gün. Bu gün biraz daha aykırı düşündüğümüz, duygusal olarak uzak ve soğuk hissedebileceğimiz, eksantrik ve şok edici gelişmelere açık, entelektüel faaliyetler için verimli bir gün olacak.


Cuma

Ay Kova burcunda devam ediyor. Ay gün boyunca çok belirgin açılar yapmayacak. Perşembe gününün etkileri devam ediyor.


Cumartesi

Jüpiter Kova burcuna geçiyor. Ay ise Balık burcunda. Bu gün daha inançlı ve optimist hissettiğimiz, uyuşukluk yapabileceğimiz, romantizm açısından elverişli bir gün.


Pazar

Ay’ın balık burcundaki ilerlemesiyle birlikte uyuşuk hafta sonunun uyuşukluğu artarak devam ediyor. Ay Neptün ile kavuşum açısı içerisinde. Bu gün bağımlılıklara bulaşmak konusunda biraz daha dikkatli olmak gerekli. Diyet rutini içerisindeyseniz bu hafta sonu bozma riskine dikkat. Ayrıca aldanma ve yanlış anlaşılmalara, alınganlıklara açık bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya


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