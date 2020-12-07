Aralık 2020 - Astrolojik etkiler

2020 Aralık ayının çok çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Gökyüzü açısından 2020’nin olumlu etkilere sahip diyebileceğimiz aylarından. Özellikle Jüpiter ve Satürn Oğlak burcundan bir daha uzun süre (Jüpiter için 12 yıl, Satürn için 28 yıl) dönmemek üzere çıkıyor ve Kova burcuna geçiş yapıyor olması bize zaten bir süredir ayak seslerini duyduğumuz yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor.

Oğlak burcu çalışmakla, küçülmekle, disiplin ve kısıtlamalarla alakalıdır. Bu sene özellikle Jüpiter’in güçsüz olduğu ve pek sevmediği Oğlak burcuna girmesiyle fazlasıyla yaşadık. Yıllar boyu hatırlamak istemeyeceğimiz bir yıl geçirdik. Elimizdeki bütün eğlence alınmış gibiydi.

Jüpiter ve Satürn’ün Kova burcuna geçmesi birden bire olmasa da yavaş yavaş artık dünya için yeni bir döneme girildiğine işaret ettiğini söylemiştim. Kova devrimdir. Bilimdir, teknolojidir, bizi kısıtlayan konulardan özgürleşmek demektir. Artık hem pandemi sürecinin hem de pandeminin bize fark ettirdiği geçmiş kısıtlamaların ve çürümüşlüklerin yüklerinden kurtulmak üzere harekete geçiyoruz. Gerçek bilginin, felsefesi olan bilginin ve yükselişine şahit olacağız.

Ve 21 Aralık’ta Jüpiter ve Satürn’ün kavuşum açısı kesinleşecek. Bu etki sadece 21 Aralık’ta değil, Jüpiter ve Satürn Kova burcuna geçer geçmez, yani ay ortasında hissedilmeye başlanacak. Bildiğiniz gibi COVID aşısı dünyaya kısa süre içerisinde dağıtılmaya başlayacak.

İnsanların evden çalışması, birçok şeyi uzaktan yapıyor olması bilgi ve iletişim trafiğini artırdı. Artık şirketler rekabetçi piyasada yerlerini almak için daha global pazarlara açılıyor. Proje ekipleri birbirinden farklı ülkelerde, yakın saat dilimlerinde yaşayan insanlar tarafından uzak ve online olarak gerçekleşiyor olacak. Ayrıca kriptoparaların da yükselişine şahit oluyoruz. Dijitalleşme süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Pandeminin yıkıntıları ve tozları arasından yükselen yenidünyayı ben de merakla bekliyor olacağım. Aralık 2020 bu tozların dağılmaya başladığı ay olacak.

Aralık ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Aralık Merkür Yay’da!

5 Aralık – Merkür Chiron Kavuşumu: Konuşmalarımız, iletişim tarzımız bugünlerde biraz daha yaralayıcı olabilir. Geçmişte bizi yaralayan konular üzerinde perspektif sahibi olabilir, onlardan öğreneceklerimiz olabilir.

6 Aralık – Venüs Neptün Kavuşumu: İkili ilişkiler için çok dikkat edilmesi gereken bir açı formasyonu. Neptün’ün aldatıcı hayaller dünyası ikili ilişkilerde bizi fazla idealize ettiğimiz durumlara düşürebilir bu da aldanmamıza ve gerçeklerle karşılaştığımızda hayal kırıklığına uğramamıza sebep olabilir.

9 Aralık – Güneş Neptün Kavuşumu: Neptün aldatıcılığının Güneş üzerindeki etkisi ise hayatımızda biraz daha genel konularda, amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunun kaybına sebep olabilir. Alkol ve bağımlılıklarla ilgili konulara dikkat etmeli ve gerçeklerden kaçmamalıyız.

10 Aralık – Venüs Pluto Altmışlığı: İkili ilişkiler için dönüştürücü zamanlar. Bir süredir ilişkimizde rahatsız olduğumuz konuları masaya yatırıp onları iyileştirme yolunda adımlar atabilir, bir takım yüzleşmeler yaşayabiliriz.

11 Aralık – Güneş Mars Üçgeni: Enerji ve Özgüvenimizin arttığı günlerdeyiz. Bu gün sportif faaliyetler ve girişimler için elverişli bir gün. Olumsuz tarafıyla kazalara veya gerginliklere yatkınlık olabilir.

11 Aralık – Güneş Güney Ay Düğümü Kavuşumu: Hedeflerimizin peşinden gitmek konusunda önümüze zorlukların çıkabileceği bir zamandayız.

12 Aralık – Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni: Fakat bu açı, bir yandan Güneş ve Güney Ay Düğümü kavuşumu zorlasa da bu açı ile rüzgârı biraz daha arkamıza alabileceğimiz, hedeflerimize zorluklar çıksa da motivasyonu yüksek bir şekilde ilerlemek isteyeceğiz.

13 Aralık – Merkür Neptün Karesi: Kafamızın karışabileceği, iletişimde aksaklıkların, yanlış anlaşılmaların olabileceği, dikkatsizlik yapabileceğimiz günlerdeyiz.

14 Aralık – Merkür Güney Ay Düğümü Kavuşumu: Bu da hedefler açısından biraz zorlayıcı, karşımıza iletişimsel engellerin çıkabileceği bir zaman dilimine işaret ediyor.

14 Aralık – Venüs Jüpiter Altmışlığı: Sosyal ve ikili ilişkiler açısından oldukça eğlenceli ve bolca sosyallik yapabileceğimiz bir gün. Psikolojik olarak da kendimizi daha iyi ve seviliyor hissedeceğiz. Özgüvenimiz yüksek.

14 Aralık Yay burcunda Güneş Tutulması!

15 Aralık – Merkür Mars Üçgeni: İletişim hareketli, sözcükler sivri, net ve hedefe yönelik. Bu gün ticari girişimler için de oldukça verimli kullanılabilir.

15 Aralık – Venüs Satürn Altmışlığı: İkili ilişkilerde sadakatin ve stabilitenin arttığı günlerdeyiz. İlişkilere daha gerçekçi yaklaşıyoruz ve bağlarımızın güçleneceği olaylar yaşayabiliriz.

15 Aralık Venüs Yay’da!

16 Aralık Chiron İleri harekete geçiyor!

17 Aralık Satürn Kova’da

19 Aralık Jüpiter Kova’da

19 Aralık - Venüs Chiron Üçgeni: İkili ilişkilerde negatif durumlar ve geçmiş yaraların iyileşmeye başladığını hissettiğimiz günlerdeyiz. Küslükleri bir kenara bırakıp ilişkinin güzel taraflarına odaklanabilir, hatalarımızdan ders çıkarabiliriz.

20 Aralık – Güneş Merkür Kavuşumu: İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

21 Aralık Merkür Oğlak’ta!

21 Aralık Güneş Oğlak’ta!

21 Aralık - Jüpiter Satürn Kavuşumu: Ay’ın ve önümüzdeki uzun sürelerin en önemli açısal kombinasyonlarından biri! Yazımın başında bahsettiğim bilgiye ve bilime değer vereceğimiz, bilimsel ve teknolojik buluşların hız kazanacağı zaman diliminin başlangıcı. Bu günlerde psikolojik olarak biraz daha ilerlemeci düşünebilir, özgürleşmek adına belli riskleri alabilir durumda hissedeceğiz.

23 Aralık – Mars Pluto Karesi: Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

24 Aralık – Merkür Chiron Karesi: Dil yarası oluşturabilecek durumlar yaşayabiliriz. Özellikle dünkü gergin kombinasyondan sonra yıkıcı tartışmalar ve kopuşlar için bu günler de oldukça riskli.

25 Aralık – Merkür Uranüs Üçgeni: Gergin olmakla birlikte yaratıcı faaliyetlere odaklandığımızda başarılı ve üretken zamanlar içerisindeyiz. Yaratıcı fikirlere ve buluşlara imza atabiliriz, yeni ve ufuk açıcı bilgiler edinebiliriz. Üst akıl ile ilgili kanalların açık olduğu günlerdeyiz.

26 Aralık – Güneş Chiron Karesi: Yine yaralanmalara açık, kendimizi ortaya koymak konusunda yaratıcı olduğumuz kadar özgüvenimizin de biraz sallantıda olabileceği zamanlardayız.

28 Aralık – Güneş Uranüs Üçgeni: Yaratıcı fikirlere ve buluşlara imza atabileceğimiz, ufuk açıcı bilgiler edinebileceğimiz günler devam ediyor. Kendimizi de ilginç ve dikkat çekici bir şekilde ortaya koyabileceğimiz günlerdeyiz.

30 Aralık - Venüs Neptün Karesi: Ay başında yaşadığımız ilişkilerde aldanmalı olabilecek durumların ay sonundaki tezahürü diyebiliriz. Neptün’ün aldatıcı hayaller dünyası ikili ilişkilerde bizi fazla idealize ettiğimiz durumlara düşürebilir bu da aldanmamıza ve gerçeklerle karşılaştığımızda hayal kırıklığına uğramamıza sebep olabilir.

30 Aralık – Venüs Güney Ay Düğümü Kavuşumu: İkili ilişkiler açısından biraz zorlayıcı birkaç gün olabilir. Sevdiklerimizle birlikte olmak veya sevgi alış verişi açısından engellerle karşılaşabiliriz.

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