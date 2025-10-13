13 - 19 Ekim 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 13 - 19 Ekim 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

13 - 19 Ekim 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 13 Ekim 2025 11:00
Esenlikler. Haftanın başrolünde Venüs var. Yani sosyal ilişkilerimiz ve ikili ilişkilerimiz ile ilgili konular. Venüs hafta başında çok güçlü olduğu Terazi burcuna geçecek. Diplomasi, sanat, güzellik konuları güçlenecek. İkili ilişkilerde çok daha pozitif bir dönem bizi bekliyor. İkili düşündüğümüz, kendimiz kadar karşı tarafı da düşündüğümüz, dengeli uyumlu bir dönem.


Fakat yine hemen hafta başında Venüs Neptün ile karşıt açıda yani zorlayıcı etkileşimde. Bu aslında romantizmi kat kat artıracak bir durumda, karşı tarafı düşünme konularını da çok artıracak fakat bir o kadar da aldanma/aldanma etkisini yükseltecek. Biraz kafamızın karışık olduğu, bir nevi anestezi altında gibi hareket eden bir Venüs görebiliriz. Yani ilişkilerimizde biraz daha kafamızın karışık olduğu, konuları net göremediğimiz bir dönem. Bu dönemde fazla sınırsızca davranabiliriz. Aslında aldanma/aldatma konularının da temelini bu oluşturuyor. Sınır dışına çıktığımızda da kendimizi kaybetme durumu gerçekleşiyor.


Fakat Venüs’ün çok uyumlu açıları da var. Uranüs ve Plüton ile uyumlu etkileşimde. Bu sınırsızlığın aslında faydalı, eğlenceli, yenilikler öğreten tarafında da etkiniz. Oldukça eğlenceli sosyal bir hafta bizi bekliyor. Plüton uyumlu açısı da her ne kadar Neptün ile kendimizi kaybetme riskimiz olsa da odağımız güçlü. Zamanında birtakım çözülemeyen konular oluşmuşsa bu hafta onları temizlemek için harika bir dönem.


Hafta ortasında Güneş Jüpiter sert etkileşimi de devrede. Jüpiter sert etkileşimde de olsa özgüven, şans, iyimserlik veren bir gezegendir. Bu hafta bu etkilerin de çok güçlü, hatta abartılı derecede güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta çok rahat olmamaya, biraz dikkatli olmaya özen göstermeliyiz.


Plüton da bu hafta ileri harekete geçiyor. Bu uzun vadeye yayılan bir durum olduğu için bu hafta belirgin bir etki hissetmeyebiliriz. Kova burcunun haritamızda düştüğü evdeki olay bazındaki hareketlilikler artıyor.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Ay için harika bir konum. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz sevdiklerimizle birlikte güzel bir gün. Ay Mars ile uyumlu etkileşimi de var. Fiziksel enerjimizin ve cesaretimizin de yüksek olduğu bir gün.


Salı

Ay Jüpiter ile kavuşumda. Bu iki gezegenin de çok güçlü olduğu bir kavuşum ve haftanın belki de en güzel günü. Hem özgüvenli, hem kısmetli, Satürn ve Neptün uyumlu açısı da var bu açıdan dolayı disiplin ve sezgilerimiz de oldukça güçlü. Ay günün ilerleyen saatlerinde Aslan burcuna geçiyor.

Çarşamba

Ay Aslan burcunda ilerlemesine devam ediyor. Özgüveni yüksek, görünür olmak istediğimiz bir gün. Fakat bugün biraz sert ve tartışmalı geçebilir. Özellikle iletişimde ve trafikte dikkat. Ay Mars ve Merkür ile sert etkileşimde. Dilimiz de oldukça sivri.

Perşembe

Ay Aslan burcunda ilerlerken Güneş ile uyumlu etkileşime giriyor. Yine kendimizi ifademizin düne nazaran da çok daha güçlü olduğu, özgüvenimizin güçlü olduğu, karşı cins ve aile ile iyi anlaştığımız bir gün.

Cuma

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklara ve sağlığa odaklandığımız bir gün. Ay’ın gün içerisinde belirgin bir açısı yok.


Cumartesi

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Yine oldukça güzel bir gün. Hem sorumluluk sahibi, hem iletişim becerisi iyi, hem özgüveni ve cesareti yüksek bir gün. Önemli görüşmeler, eğitim için değerlendirilebilir.


Pazar

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde Venüs ile de kavuşum yapacak. Sosyallik, diplomasi, iletişim becerisi çok yüksek. Fakat bugün Satürn ve Neptün ile de sert etkileşim var. Bunlar bizi biraz karamsar ve kafası karışık bir duruma getirebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Günlük burç yorumları: 13 Ekim Pazartesi

13 Ekim 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Ay, İkizler burcundaki geçişine devam ediyor ve bundan sonra Yengeç burcuna geçiyor. Yengeç Ay'ı duyarlı, temkinli, alıcı ve koruyucudur. Ev veya aileyle ilgili konular her zamankinden daha fazla ön plandadır. Ay'ın bu akşam Merkür ile yaptığı üçgen açı, duygularımızı konuşma yoluyla ifade etme eğilimimizi güçlendirir. Tanıdık yüzler ve mekânlar ararken aynı zamanda öğrenmeye, paylaşmaya ve fikir alışverişine de hazırız. Günün ilerleyen saatlerinde ise Venüs ile Mars arasındaki yarım kare açıya doğru ilerliyoruz; bu durum, yaklaşımlarımız, arzularımız ve ihtiyaçlarımız arasındaki farkları öne çıkararak ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Ortalığı karıştırma, ani çıkışlar veya dürtüsel davranışlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Ay, Yengeç burcuna geçene kadar boşlukta kalmaya devam edecek.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, Ay bugün güneş dördüncü evine geçerken, daha fazla rahatlık, tanıdıklık ve huzur arayışında olabilirsin. Ev ve kişisel konular ön plana çıkıyor. Yine de, bugün zihinsel keskinlik açısından oldukça verimli bir gün olabilir ve bir durumun tüm katmanlarını net biçimde görebilirsin. Yoğun zihinsel çaba gerektiren araştırmalar veya projeler ilgini çekebilir, ancak günün ilerleyen saatlerinde biraz sabırsız hissedebileceğinden, detaylı işler için biraz beklemek gerekebilir. Özellikle bir fikir hakkında heyecan duyabilir ve düşüncelerinde atılımlar yaşayabilirsin.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, Ay iletişim alanına geçerken merakın seni yönlendiriyor. Yeni şeyler öğrenmeye ve başkalarıyla bağlantı kurmaya aktif bir ilgi duyabilirsin; başkalarının katkılarından ve yardımından fayda sağlayabilirsin. Sohbetler canlı ve heyecanlı geçiyor. Bugün birebir etkileşimlerinde kendini daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyorsun. Bir kişi, fikir veya duygu konusunda özellikle heyecanlı hissedebilirsin. Etkileşimlerinde daha güçlü bir kabullenme ruhu geliştirme fırsatı doğabilir. Parlak fikirler veya çözümler bulmak için aktif olmak ve başkalarıyla iş birliği yapmak ön planda olabilir ve oldukça başarılı sonuçlar getirebilir. Yine de, gün ilerledikçe bazı gergin etkileşimler yaşanabilir ya da zamanlama biraz uyumsuz olabilir.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Ay bugün güneş ikinci evine geçerken dikkatin fiziksel ve konforla ilgili ihtiyaçlarına yöneliyor. Şu anda biraz öngörülebilirlik hoşuna gittiğinden, işleri gereksiz yere karmaşıklaştırmaya meyilli değilsin. Bugün sağlık, iş ve diğer pratik konularla ilgili fikirler ve konuşmalar ön planda olabilir. Bu konulara özel olarak odaklanmak faydalı olacaktır. Sorunlar ve detaylar seni biraz gerebilir, ancak bu konulardaki sabırsızlığını yapıcı bir şekilde yönlendirebilirsen, bu enerji senin avantajına çalışabilir. Günün ilerleyen saatlerinde, eğer sabırsız ya da baskı altında hissediyorsan, küçük ayarlamalar yapmaya ve zamanını daha verimli yönetmeye odaklanmaya çalış.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, Ay burcuna geçerken kendini ifade etmenin yollarını arıyorsun. Bu dönem, neşeni bulma zamanı. Sevdiğin insanlarla veya projelerle bağlantı kurmak için güzel bir enerji seninle ve sohbetler motive edici olabilir. Bu Ay geçişiyle birlikte birkaç gün boyunca kendini besleme, kendine iyi bakma ihtiyacın güçlü olacak; bunu görmezden gelmemelisin! Boş zamanlarını değerlendirmek ve keyif almak için uygun bir dönem. Ancak günün ilerleyen saatlerinde sabırsızlık veya daha fazla özen gerektiren şeyleri aceleye getirme eğilimi olabilir. İletişim tarzı konusunda ufak anlaşmazlıklar da yaşanabilir; biri diplomatik davranırken diğeri daha doğrudan bir yaklaşımı tercih edebilir. Bunun dışında, yeni ilgi alanlarını keşfetmek için harika bir gün. Bir fikir, proje veya olasılık seni hızla heyecanlandırabilir. Şu anda sahip olduğun enerji yenilikçi ve taze, ancak biraz gergin veya huzursuz da olabilir.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün sıradan rutininin dışına çıkmaktan keyif alabilirsin. Ay, güneş haritandaki on ikinci eve geçiyor ve burada birkaç gün kalacak. Bu geçiş, kendine daha fazla zaman ayırma ya da dinlenme, iyileşme ve olan biteni sindirme ihtiyacına işaret ediyor. Yoğun temponu biraz duraklatabilirsen, şu anda bu sana en çok iyi gelecek şey olacaktır. Şimdilik geri planda kalmaya eğilimli olsan da, bugün sorun çözme konusunda doğal bir akış içindesin. Konuları konuşarak çözmek için güzel bir enerji var. Gün ilerledikçe, son zamanlarda aklında olan iyileştirme fikirlerini hayata geçirme isteği güçleniyor. Aileyle ilgili veya geçmiş konular üzerine konuşmalar ön plana çıkabilir, ancak sen sadece konuşmak değil, bu fikirleri eyleme dökmek istiyorsun.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün ilerleyen saatlerde sabırsızlık hissedebilirsin, ancak gün genel olarak sorun çözme, iletişim kurma ve harika fikirler üretme açısından güzel bir enerji taşıyor. Kendini ifade etme konusunda daha yaratıcı ve rahat hissedebilirsin; entelektüel paylaşım veya zihinsel olarak seni canlandıran sohbetler için uygun bir zaman. Kişisel ilgi alanların veya önemsediğin konular etrafında dönen konuşmalar ön planda olabilir. Günün ilerleyen kısmında rahatsızlıklar, zamanlama sorunları veya sosyal uyumsuzluklar yaşanabilir, ancak bunlar geçicidir ve daha derin bir sorunun işareti değildir; bu yüzden üzerine fazla düşünmemeye çalış. Yine de, yeni bilgiler edinmek veya becerilerini çeşitlendirmek için güçlü bir dönemdesin.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün biraz dağınık bir enerji söz konusu olsa da, denge arayışın güçlü ve Ay'ın güneş haritandaki tepe noktasına geçişi, önceliklerine odaklanmana yardımcı oluyor. Sohbetler gerçekçi ve değerli olabilir; bir konuyu daha derinlemesine düşünmek, daha önce gözden kaçırdığın bir şeyi fark etmene yol açabilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bazı sosyal hatalar ya da geçici zamanlama uyumsuzlukları yaşanabilir. İhtiyaçlar ve arzular çatışabilir ve hiçbir taraf taviz vermek istemeyebilir. Bu durumu çözmek için çaba harcayabilir ya da herkesin kendi dengesini bulmasına izin verip geri çekilmeyi tercih edebilirsin. Neyse ki, yeteneklerini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için elverişli bir zamandasın.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, Ay'ın ruhsal alanına geçişiyle birlikte macera duygun canlanıyor; en küçük şeylerde bile alışılmışın dışında deneyimler, fikirler ve yollar arayabilirsin. Hem düşüncelerini hem de duygularını ifade etme konusunda daha rahatsın ve rutin dışı, ilgi çekici deneyimlere özlem duyuyorsun. Bugün zaman zaman oldukça heyecanlanabilir ya da motive olabilirsin. Gün ilerledikçe, biri rekabetçi ruhunu yanlış anlayabilir veya ters yorumlayabilir. Bu durum seni yolundan alıkoymamalı, ancak küçük ayarlamalar yaparken biraz yavaşlamana neden olabilir. Bugün cevaplar bulmak ve işleri halletmek için enerjin yüksek. Kendi hızında veya bağımsız çalıştığında en verimli sonuçları elde edebilirsin.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugünkü Ay geçişiyle birlikte gözlem yapma ve içe dönüp düşünme ihtiyacın artıyor. Duygularını ve son deneyimlerini doğal bir şekilde değerlendiriyorsun, ancak aynı zamanda duygusal olarak seni meşgul eden durumlara, insanlara ve projelere de yöneliyorsun. Günün ilerleyen saatlerinde ise dış baskılara karşı her zamankinden daha hassas olabilirsin ya da biriyle aynı noktada buluşmak zorlaşabilir; zevk, yöntem veya tarz farkları belirginleşebilir. Küçük hatalar veya yanlış anlamalar yaşanabilir. Bunlar büyük sorunlar olmasa da sinir bozucu olabilir. Yine de, arınma ve sadeleşme düşüncesine odaklanmak için uygun bir zaman; çünkü bunu gerçekleştirmek için güçlü bir enerji seninle.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugünkü Ay geçişiyle birlikte odağın daha sosyal konulara kayıyor. Kendi ihtiyaçlarını bir başkasıyla dengeleme teması ön planda olabilir. Başkalarından fikir ve ilham alma isteğin güçlü ve fırsatlar, ağlar, gruplar ve arkadaşlar aracılığıyla ortaya çıkabilir. Kendini ifade etmek daha kolay. Bir grup içinde veya arkadaşlarınla ilişkilerde liderlik rolü üstleniyor olabilirsin. Projeler ve planlar konusunda özellikle heyecanlısın ve fikirler ile bakış açıları hakkında oldukça coşkulusun; şu anda işleri hafife almaya niyetin yok. Gün ilerledikçe zihinsel enerjin yüksek ve başkalarını kolayca iş birliğine ikna etme yeteneğin, bugün başarıya ulaşmana katkı sağlıyor. Bir aciliyet hissi olabilir; bu seni harekete geçirmede faydalı olur, ancak sabırsızlık küçük sorunlara yol açabilir.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün detaylarla ilgilenmek ve pratik önceliklerine veya sağlığına özen göstermek seni en çok tatmin eden şeyler gibi görünüyor. İşlerini halletmeyi görmezden gelmek senin için zor. Hayatını küçük ama önemli şekillerde düzenlemek güçlü bir çekim yaratıyor ve bir şeyler başarmak ödüllendirici bir deneyim sunuyor. Bugün oldukça verimli geçebilir, ancak gün ilerledikçe zaman zaman aşırı heyecanlı hissedebilirsin. Kariyer planlama çabaları şu anda faydalı olabilir ve hedeflerine ulaşmak için zaman harcamaya hazırsın, her ne kadar gün sabır açısından en ideal gün olmasa da.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, Ay bugün neşe ve yaratıcılık alanına geçiyor ve ay döngüsünde, boş zamanın veya özel anların tadını çıkarma zamanı. Bugün kalpten gelen uğraşlarına duygusal ve zihinsel olarak yatırım yapıyorsun. Ayrıca, alışılmış rutininden çıkmana yardımcı olacak heyecan verici fikirlerden keyif alabilir ve hem zihnini hem de ruhunu meşgul eden etkinlikler arayabilirsin. Yeni bilgiye aç olabilirsin ve alışılmıştan daha fazla yeni fikirleri keşfetmeye istekli olabilirsin. Düşünmeden konuşma veya bir görüş ya da inanç konusunda fazla heyecanlanma eğilimine dikkat et; ancak bunun ölçülü olması sorun yaratmaz. Günün ilerleyen saatlerinde sabırsızlık ve duyarsızlık gözlenebilir.


