13 - 19 Ekim 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Haftanın başrolünde Venüs var. Yani sosyal ilişkilerimiz ve ikili ilişkilerimiz ile ilgili konular. Venüs hafta başında çok güçlü olduğu Terazi burcuna geçecek. Diplomasi, sanat, güzellik konuları güçlenecek. İkili ilişkilerde çok daha pozitif bir dönem bizi bekliyor. İkili düşündüğümüz, kendimiz kadar karşı tarafı da düşündüğümüz, dengeli uyumlu bir dönem.

Fakat yine hemen hafta başında Venüs Neptün ile karşıt açıda yani zorlayıcı etkileşimde. Bu aslında romantizmi kat kat artıracak bir durumda, karşı tarafı düşünme konularını da çok artıracak fakat bir o kadar da aldanma/aldanma etkisini yükseltecek. Biraz kafamızın karışık olduğu, bir nevi anestezi altında gibi hareket eden bir Venüs görebiliriz. Yani ilişkilerimizde biraz daha kafamızın karışık olduğu, konuları net göremediğimiz bir dönem. Bu dönemde fazla sınırsızca davranabiliriz. Aslında aldanma/aldatma konularının da temelini bu oluşturuyor. Sınır dışına çıktığımızda da kendimizi kaybetme durumu gerçekleşiyor.

Fakat Venüs’ün çok uyumlu açıları da var. Uranüs ve Plüton ile uyumlu etkileşimde. Bu sınırsızlığın aslında faydalı, eğlenceli, yenilikler öğreten tarafında da etkiniz. Oldukça eğlenceli sosyal bir hafta bizi bekliyor. Plüton uyumlu açısı da her ne kadar Neptün ile kendimizi kaybetme riskimiz olsa da odağımız güçlü. Zamanında birtakım çözülemeyen konular oluşmuşsa bu hafta onları temizlemek için harika bir dönem.

Hafta ortasında Güneş Jüpiter sert etkileşimi de devrede. Jüpiter sert etkileşimde de olsa özgüven, şans, iyimserlik veren bir gezegendir. Bu hafta bu etkilerin de çok güçlü, hatta abartılı derecede güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta çok rahat olmamaya, biraz dikkatli olmaya özen göstermeliyiz.

Plüton da bu hafta ileri harekete geçiyor. Bu uzun vadeye yayılan bir durum olduğu için bu hafta belirgin bir etki hissetmeyebiliriz. Kova burcunun haritamızda düştüğü evdeki olay bazındaki hareketlilikler artıyor.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Ay için harika bir konum. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz sevdiklerimizle birlikte güzel bir gün. Ay Mars ile uyumlu etkileşimi de var. Fiziksel enerjimizin ve cesaretimizin de yüksek olduğu bir gün.

Salı

Ay Jüpiter ile kavuşumda. Bu iki gezegenin de çok güçlü olduğu bir kavuşum ve haftanın belki de en güzel günü. Hem özgüvenli, hem kısmetli, Satürn ve Neptün uyumlu açısı da var bu açıdan dolayı disiplin ve sezgilerimiz de oldukça güçlü. Ay günün ilerleyen saatlerinde Aslan burcuna geçiyor.

Çarşamba

Ay Aslan burcunda ilerlemesine devam ediyor. Özgüveni yüksek, görünür olmak istediğimiz bir gün. Fakat bugün biraz sert ve tartışmalı geçebilir. Özellikle iletişimde ve trafikte dikkat. Ay Mars ve Merkür ile sert etkileşimde. Dilimiz de oldukça sivri.

Perşembe

Ay Aslan burcunda ilerlerken Güneş ile uyumlu etkileşime giriyor. Yine kendimizi ifademizin düne nazaran da çok daha güçlü olduğu, özgüvenimizin güçlü olduğu, karşı cins ve aile ile iyi anlaştığımız bir gün.

Cuma

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklara ve sağlığa odaklandığımız bir gün. Ay’ın gün içerisinde belirgin bir açısı yok.

Cumartesi

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Yine oldukça güzel bir gün. Hem sorumluluk sahibi, hem iletişim becerisi iyi, hem özgüveni ve cesareti yüksek bir gün. Önemli görüşmeler, eğitim için değerlendirilebilir.

Pazar

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde Venüs ile de kavuşum yapacak. Sosyallik, diplomasi, iletişim becerisi çok yüksek. Fakat bugün Satürn ve Neptün ile de sert etkileşim var. Bunlar bizi biraz karamsar ve kafası karışık bir duruma getirebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya