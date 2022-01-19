Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi bitki kök çizim arşivi

Hollanda'da bulunan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi, 1.180 parçadan oluşan bir kök çizimi arşivini internete ücretsiz olarak açtı. Bu çizim arşivi, botanikçi Erwin Lichtenegger ve Lore Kutschera'nın ortak bir çalışması. Arşiv bizlere, bitkilerin yer yüzünde kapladığı alan kadar ve hatta daha fazlasını yer altında da kapladığını ve görünenin ardındakilerin ne kadar büyüleyici olduğunu gösteriyor.

İnsanlar ve bitkiler arasında benzerlikler vardır. Bu benzerliklerden en önemlisi de kökler; akciğerlerimizin boru şeklindeki dallanma modeli birçok bitkinin kök sistemiyle benzerdir.

1.180 parçalık kök çizim arşivine Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.