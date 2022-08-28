Kırmızı erikli galette

Esmer şekerli & badem unlu dolgusu ve tereyağlı kıyır kıyır hamuruyla çok lezzetli olan Erikli Galette'i anjelik, mürdüm veya herhangi bir kırmızı erik cinsi ile kolaylıkla yapabilirsiniz...

Bu arada kenardaki elişi mendil annemin çeyizinden, kendi işlediği ve benim için çok kıymetli olan nostaljik mendillerden biri...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama & bekletme süresi: 10 + 30 + 10 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

Hamuru için;

225 gr un

25 gr toz şeker

1 tutam tuz

125 gr soğuk tereyağı, küp küp kesilmiş

2 yemek kaşığı soğuk süt

Dolgu için;

1 yemek kaşığı badem unu

1 yemek kaşığı esmer şeker

Üzerine;

5 - 6 adet kırmızı erik

Kenarları için;

1 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı esmer şeker

Piştikten sonra eriklere sürmek için;

2 yemek kaşığı kayısı reçeli suyundan

Yapılışı:

Un, toz şeker ve tuzu harmanlayıp blendere alın, küp küp doğranmış soğuk tereyağı ve iki yemek kaşığı sütü ekleyip hamur kırıntı haline gelene kadar blenderi birkaç tur çalıştırın. Hamuru elinizle hızlıca disk haline getirip streç film ile kaplayın (tereyağının ısınıp hamuru gevşetmemesi için hızlı hareket etmek gerekiyor!), buzdolabında 30 dakika veya dondurucuda 15 dakika bekletin.

Hamur buzdolabında dinlenene kadar bu arada badem unu ve esmer şekeri karıştırın, erikleri yıkayıp iyice kurulayarak dilimlere ayırın.

Pişirme kağıdını tepsinizin boyutunda keserek tezgaha alın, üzerine ayrı bir pişirme kağıdı serip hamuru merdane yardımıyla 30 - 32 cm çapında açın. Kenarlardan 5 er cm pay bırakarak iç bölümüne badem unu & esmer şeker karışımını yayın (görseldeki gibi). Üzerlerine dilimlenmiş erikleri hafifçe birbirlerinin üzerine gelecek gibi yerleştirin. Kenardaki hamuru eriklerin üzerine doğru kapatın (bu arada hamur kırılgan olduğundan şekli bozulursa endişelenmeyin, kırılan bölümleri hafifçe yapıştırarak kapatmaya devam edin). Pişirme kağıdıyla birlikte tepsiye geçirin.

Hamurun kenarlarındaki bölüme fırça yardımıyla bir yemek kaşığı sütü sürüp, üzerlerine iki yemek kaşığı esmer şekeri serpiştirin.

180 derecede fanlı ayarda ısıtılmış fırında kenarlar kızarana kadar 35 - 40 dakika pişirin.

Fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince eriklerin üzerine fırça yardımıyla kayısı reçelinin suyundan sürün.

Ilık veya soğuk olarak yanında vanilyalı dondurma veya çırpılmış krema ile servis edin.

Kısa notlar;

Bu tarifte elimdeki anjelik eriklerini kullandım.

Badem unlu hamur dolgusunda ve kenarlardaki esmer şeker yerine normal beyaz şeker kullanabilirsiniz ama elinizde varsa esmer şekerin aromasıyla lezzeti kat kat artıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...