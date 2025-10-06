Üzüm turşusu tarifi 

Kış hazırlıkları;

Herhangi bir üzüm cinsi ile hazırlayabileceğiniz yapılışı pratik nefis turşu...

Servis: 2 lt'lik cam kavanozda

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bekletme süresi: 10 gün

Malzemeler:

2 litrelik cam kavanoz

200 ml lik bardak ölçüsüyle;

1 salkım red globe üzüm, 700 gr

3 bardak sıcak içme suyu

1 yemek kaşığı iri turşuluk tuz

Yarım bardak üzüm sirkesi

10 - 12 adet tane karabiber

5 - 6 diş sarımsak

2 limon dilimi

3 - 4 adet asma yaprağı

Yapılışı:

*Üzümleri tozlarından arındırmak için su dolu kapta yaklaşık 20 dakika bekletin, bol sudan geçirerek süzülmeleri için süzgeçe alın.

*Sıcak su ve tuzu derin bir kaba aktarın, tuz eriyene kadar karıştırın. Sirkeyi ekleyip soğuması için kenara alın.

*Üzümleri zedelemeden saplarından 4 - 5 parçaya ayırarak kavanoza yerleştirin. Aralara ikiye bölünmüş sarımsaklar, asma yaprağı, karabiber ve limon dilimlerini yerleştirin.

*Turşunun üzerini asma yapraklarıyla kaplayıp ağırlık yapması için kalın cam kase yerleştirin.

*Hazırladığınız turşu suyunu üzümlerin üzerine aktarın (turşu suyu üzümlerin üzerini aşmalı, gerekirse kaynatılıp soğutulmuş içme suyu ile tamamlayın).

*Kavanozun kapağını kapatıp oda ısında yaklaşık 10 gün bekletin, bu sürede turşu yemeye hazır hale geliyor. Sonrasında tüketene kadar serin bir yerde veya buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

*Turşu yapımında kullanacağınız üzüm tanelerinin sert olanlarından seçin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...