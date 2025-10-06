Üzüm turşusu tarifi 

Kış hazırlıkları;
Herhangi bir üzüm cinsi ile hazırlayabileceğiniz yapılışı pratik nefis turşu...
Servis: 2 lt'lik cam kavanozda
Hazırlama süresi: 15 dakika
Bekletme süresi: 10 gün
Malzemeler:
- 2 litrelik cam kavanoz
- 200 ml lik bardak ölçüsüyle;
- 1 salkım red globe üzüm, 700 gr
- 3 bardak sıcak içme suyu
- 1 yemek kaşığı iri turşuluk tuz
- Yarım bardak üzüm sirkesi
- 10 - 12 adet tane karabiber
- 5 - 6 diş sarımsak
- 2 limon dilimi
- 3 - 4 adet asma yaprağı
Yapılışı:
*Üzümleri tozlarından arındırmak için su dolu kapta yaklaşık 20 dakika bekletin, bol sudan geçirerek süzülmeleri için süzgeçe alın.
*Sıcak su ve tuzu derin bir kaba aktarın, tuz eriyene kadar karıştırın. Sirkeyi ekleyip soğuması için kenara alın.
*Üzümleri zedelemeden saplarından 4 - 5 parçaya ayırarak kavanoza yerleştirin. Aralara ikiye bölünmüş sarımsaklar, asma yaprağı, karabiber ve limon dilimlerini yerleştirin.
*Turşunun üzerini asma yapraklarıyla kaplayıp ağırlık yapması için kalın cam kase yerleştirin.
*Hazırladığınız turşu suyunu üzümlerin üzerine aktarın (turşu suyu üzümlerin üzerini aşmalı, gerekirse kaynatılıp soğutulmuş içme suyu ile tamamlayın).
*Kavanozun kapağını kapatıp oda ısında yaklaşık 10 gün bekletin, bu sürede turşu yemeye hazır hale geliyor. Sonrasında tüketene kadar serin bir yerde veya buzdolabında saklayın.
Kısa bir not;
*Turşu yapımında kullanacağınız üzüm tanelerinin sert olanlarından seçin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
