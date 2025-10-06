Üzüm turşusu tarifi 

Geleneksel mutfaktan modern sofralara uzanan lezzet: Evde kolayca yapabileceğiniz üzüm turşusu tarifi. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Üzüm turşusu tarifi 
Yaşam
Giriş: 06 Ekim 2025 09:10 Güncelleme: 06 Ekim 2025 09:21
Kış hazırlıkları;

Herhangi bir üzüm cinsi ile hazırlayabileceğiniz yapılışı pratik nefis turşu...


Servis: 2 lt'lik cam kavanozda

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bekletme süresi: 10 gün


Malzemeler:

  • 2 litrelik cam kavanoz
  • 200 ml lik bardak ölçüsüyle;
  • 1 salkım red globe üzüm, 700 gr
  • 3 bardak sıcak içme suyu
  • 1 yemek kaşığı iri turşuluk tuz
  • Yarım bardak üzüm sirkesi
  • 10 - 12 adet tane karabiber
  • 5 - 6 diş sarımsak
  • 2 limon dilimi
  • 3 - 4 adet asma yaprağı





Yapılışı:

*Üzümleri tozlarından arındırmak için su dolu kapta yaklaşık 20 dakika bekletin, bol sudan geçirerek süzülmeleri için süzgeçe alın.


*Sıcak su ve tuzu derin bir kaba aktarın, tuz eriyene kadar karıştırın. Sirkeyi ekleyip soğuması için kenara alın.


*Üzümleri zedelemeden saplarından 4 - 5 parçaya ayırarak kavanoza yerleştirin. Aralara ikiye bölünmüş sarımsaklar, asma yaprağı, karabiber ve limon dilimlerini yerleştirin.


*Turşunun üzerini asma yapraklarıyla kaplayıp ağırlık yapması için kalın cam kase yerleştirin.


*Hazırladığınız turşu suyunu üzümlerin üzerine aktarın (turşu suyu üzümlerin üzerini aşmalı, gerekirse kaynatılıp soğutulmuş içme suyu ile tamamlayın).


*Kavanozun kapağını kapatıp oda ısında yaklaşık 10 gün bekletin, bu sürede turşu yemeye hazır hale geliyor. Sonrasında tüketene kadar serin bir yerde veya buzdolabında saklayın.


Kısa bir not;

*Turşu yapımında kullanacağınız üzüm tanelerinin sert olanlarından seçin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




