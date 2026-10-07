Kızlarına “Size heyecan verici bir haberim var.” diyerek duyurduğu haber, ailece yaşanan harika bir kutlama anına dönüştü: “Nobel Ödülü’nü kazandım.”

2026 Nobel Ödülleri

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü; ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik konusundaki keşifleri nedeniyle ABD’li Karl Deisseroth, Alman Peter Hegemann ve Alman Georg Nagel‘e verildi.

Stanford Üniversitesi’nde profesör olan Karl Deisseroth’un, haberi kızları Sophie (10) ve Emma (13) ile paylaştığı an, üniversitenin sosyal medya hesabında yayınlandı. Görüntüler, “Bilimin insani yönü: sevgi”, “Bilimde en tatmin edici an” gibi beğeni ve yorumlarla karşılandı.

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Videoda, profesör Deisseroth “Heyecan verici bazı haberler var.” diyerek odaya giriyor ve “Bu sabah aldığım telefonla, Nobel Ödülü’nü kazandığımı öğrendim” diyor. “Baba, ne? Aman tanrım!” diyerek haberi sevinçle karşılayan kızlardan Emma, “baba, tüm ödülleri kazandın” diyerek babasını tebrik ediyor.

Deisseroth’un nörobilimci ve nöro-onkolog eşi, Stanford Üniversitesi'nde nöroloji profesörü ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü'nde araştırmacı ve kendisi de ödüllü bir akademisyen olan Prof. Michelle Monje “Ben de sarılmaya katılabilir miyim?” diyerek kutlamaya katılıyor. Video, profesörün "Şimdi rahatlayabilirim" cümlesiyle sona eriyor.

Karl Deisseroth 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü Peter Hegemann ve Georg Nagel ile paylaştı. 2026 Nobel Ödül törenleri, geleneksel olarak Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Stanford University (@stanford)'in paylaştığı bir gönderi

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Nobel Ödülleri hakkında az bilinenler

Dünyanın en prestijli ödülü olan Nobel, insanlığa üstün katkılarda bulunan kişi ve kuruluşlara her yıl verilen uluslararası bir ödüldür.

Nobel Ödülleri'nin kurucusu, dinamiti bulan İsveçli kimyager, mühendis Alfred Nobel'dir. 1833-1896 yılları arasında yaşayan Alfred Nobel'in ailesi mühendislik ve sanayi işleriyle uğraşıyordu. Mühendis ve mucit olan babası, köprüler ve binalar inşa ederken kayaları patlatmanın farklı yollarını denedi. Alfred, kimya bilimine ilgi duydu ve babasının patlayıcı çalışmalarını inceledi. Çok tehlikeli bir sıvı olan nitrogliserini güvenli hale getirmeye çalıştı. Babasıyla birlikte nitrogliserini ticari ve teknik olarak kullanışlı bir patlayıcı olarak geliştirmek için çalıştı. 1866 yılında nitrogliserini özel bir toprakla karıştırarak güvenli bir patlayıcı elde etti. Bu buluşa dinamit adını verdi.

Dinamit, inşaat ve madencilik işlerinde çok kullanıldı. Nobel bu buluş sayesinde büyük bir servet kazandı. Ancak dinamitin savaşlarda da kullanılması sonucunda yaşadığı vicdan azabı ve pişmanlık nedeniyle servetini insanlığa adadı. 27 Kasım 1895'te imzaladığı vasiyetnamesiyle servetinin en büyük kısmını fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış alanlarındaki bir dizi ödüle yani Nobel Ödülleri'ne ayırdı. Bu durum herkesi memnun etmedi. Vasiyetine akrabaları karşı çıktı ve çeşitli ülkelerdeki yetkililer tarafından sorgulandı. Vasiyetini yerine getirecek kişilerin tüm tarafları Alfred'in isteklerine uymaya ikna etmesi dört yıl sürdü.

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Nobel ödül töreni ne zaman?

Fizik, Kimya, Fizyoloji veya Tıp, Edebiyat ve Ekonomi alanındaki ödüller İsveç’in başkenti Stockholm’de, Stockholm Konser Salonu’nda (Konserthuset) İsveç Kralı tarafından takdim edilecek. Ödül töreninin ardından meşhur Nobel Ziyafeti ise Stockholm Belediye Binası’nda (Stadshuset) yapılacak. Nobel Barış Ödülü töreni ise, aynı gün (10 Aralık) Norveç'in başkentindeki Oslo Belediye Binası'nda (Oslo Rådhus) düzenlenecek.

Oslo'daki ödül gününde ayrıca ziyafete ek olarak, akşam saatlerinde ödül sahibini onurlandırmak için caddelerde halkın katıldığı geleneksel bir meşaleli yürüyüş (torchlight procession) de düzenleniyor.

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Nobel Barış Ödülü’nün diğer tüm kategorilerden ayrı olarak Norveç'te verilmesinin tarihsel bir nedeni bulunuyor. Alfred Nobel yaşadığı dönemde İsveç ve Norveç aynı kraliyet altında birleşik bir krallıktı. Bu birlik 1905'te barışçıl bir şekilde sona erdi. Nobel Ödülleri'nin kurucusu Alfred Nobel, tüm ödüllerin sadece İsveç'te toplanmasını istememişti. Bu nedenle Barış Ödülü'nü Norveç'e emanet etti.

1901 yılından günümüze kadar, Nobel Ödülleri ve Alfred Nobel Anısına Ekonomi Bilimlerinde Sveriges Riksbank Ödülü, 1.030 kişi ve kuruluşa toplam 634 kez verildi. Bazı kişi ve kuruluşlar, Nobel Ödülü'ne birden fazla kez layık görüldü. Böylece bu sayı toplamda 994 birey ve 28 kuruluşa ulaştı.

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Nobel Ödülleri'nin verilmeye başlandığı 1901 yılından bu yana, ödüllerin dağıtılmadığı bazı yıllar oldu. Söz konusu yılların büyük bir kısmı I. (1914-1918) ve II. (1939-1945) Dünya Savaşları dönemine denk geldi.

Nobel Vakfı tüzüğünde yer alan hüküm, ödüle değer bir eser bulunamaması halinde ödülün bir sonraki yıla taşınabileceğini belirtiyor: "Değerlendirmeye alınan eserlerden hiçbiri ilk paragrafta belirtilen nitelikte bir önem taşımazsa, ödül tutarı bir sonraki yıla kadar saklı tutulur. O yıl da ödül verilemezse, söz konusu tutar Vakfın kısıtlı fonlarına aktarılır."

(Görsel: AP)