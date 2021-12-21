Ağaçlar kayalardan nasıl su içiyor?

Kökleri kuru ve çorak kayalara dalan bir ağacın canlılığına kim hayret etmemiştir? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Texas Üniversitesi'nden bir ekibe göre bu, aslında çok yaygın bir fenomen. Bunun da ötesinde, söz konusu bölgenin ormanları ve çalılıklarının dörtte biri, doğrudan toprak altındaki kayalıklardan su içiyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor?

Ağaçların kökleri, kayaların içinde onlarca metre derinliğe inen çatlaklara nüfuz ediyor. Derin ve düzensiz yayılmış kaya içindeki bu boşluklara sızan suyu çekiyor. Bu sistematik olarak değerlendirilmesi gereken bir olgu. Sorbonne Üniversitesi’nden hidrojeolog Simon Carrière, bu olguyu şöyle açıklıyor: « Çünkü suyun çekilmesiyle boş kalan yer, yeraltı suyuyla yeniden doluyor. Dünyanın bazı bölgelerinde, ormanların gelişmesi ile nüfusun suya erişimi arasında bir yarış olduğuna tanıklık ediyoruz. O halde soru şu: Dünyanın birçok yerinde akifer (geçirgenliği yüksek ve erişilmesi mümkün düzeyde yer altı suyu sağlayan jeolojik katman) seviyeleri düşerken, ağaçlar varlıklarını bizim için mi, yoksa bize karşı mı sürdürüyor?

Science&Vie Dergisi, Aralık 2021

Fransızcadan çeviren : Perihan Özcan Chocardelle