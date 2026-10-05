Artık yaşlılar da yapay zekaya soruyor!

Yapay zeka teknolojilerinin bireyler ve girişimler tarafından kullanımını ortaya koymak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek amacıyla hazırlanan bu haber bülteni, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına dayanmaktadır. Bireylere ilişkin sonuçlar 16 - 74 yaş grubundaki bireyleri, girişimlere ilişkin sonuçlar ise 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimleri kapsamaktadır.

Bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanımı yaklaşık iki kat arttı

Bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanım oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat arttı. Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında %19,2 iken 2026 yılında %37,6 olarak gerçekleşti. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı ise 2025 yılında %7,5 iken 2026 yılında %14,0 oldu.

Yapay zekayı gençler daha fazla kullandı

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında %19,2 iken 2026 yılında %37,6 oldu. Bu oran, 2026 yılı için cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin %37,2'sinin kadınların %38,1'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise, en fazla %64,9 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu %55,7 ile 25-34 yaş grubunun, %38,1 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı.

GÜNCEL TÜİK: Türkiye'nin %53,3'ü mutlu

Cinsiyete ve yaş grubuna göre üretken yapay zeka kullanım oranı, 2026

#resim#36518#

Eğitim seviyesi arttıkça yapay zeka kullanım oranı arttı

Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde; 2026 yılında yapay zeka kullanım oranının en fazla %62,7 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu belirlendi. Bunu, %45,4 ile lise veya mesleki lise mezunu, %35,5 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %8,5 ile ilkokul mezunu bireyler takip etti.

Yapay zeka kullanan bireylerin %86,4'ü yapay zekayı özel amaçlar için kullandı

Yapay zeka kullanan bireylerin %86,4’ü yapay zekayı özel amaçlar için, %37,3’ü mesleki amaçlar için ve %32,6'sı örgün eğitim için kullandı. Kullanım amaçları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde özel amaçlı kullanım oranı %86,0, mesleki amaçlı kullanım oranı %43,2, örgün eğitim için kullanım oranı %29,1 iken kadınlarda bu oranlar sırasıyla %86,8, %31,2 ve %36,1 olarak kaydedildi.

Girişimlerde yapay zeka kullanım oranı %14,0 oldu

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında %2,7 iken bu oran 2026 yılında %14,0 oldu. Yapay zeka kullanan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2026 yılında bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde %12,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %17,0 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %37,1 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, 2021 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerde %2,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %3,6 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %9,6 idi.

Yapay zeka kullanımı en fazla %63,7 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetlerinde görüldü

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde; yapay zekanın en fazla %63,7 ile “telekomünikasyon, programlama ve bilişim” faaliyeti yürüten girişimler tarafından kullanıldığı görüldü. Bu ekonomik faaliyet grubunu %57,1 ile “yayımcılık, radyo-TV ve içerik“ faaliyeti yürüten girişimler ve %32,4 ile “bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı” faaliyetini yürüten girişimler izledi.

Girişimlerde yapay zekanın en yaygın kullanım amacı pazarlama veya satış oldu

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin yapay zeka kullanma amaçları incelendiğinde; 2026 yılında girişimlerin en fazla %51,0 ile pazarlama veya satış amacıyla yapay zeka yazılım veya sistemlerini kullandığı tespit edildi. Bunu, %46,3 ile Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) veya yenilik faaliyeti amacıyla kullanım ve %43,4 ile üretim veya hizmet süreçleri amacıyla yapay zeka kullanımı takip etti.

Yapay zeka teknolojilerinin edinilmesinde hazır yazılımlar öne çıktı

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimler, kullandıkları yapay zeka yazılım veya sistemlerini edinme yöntemlerine göre incelendiğinde; girişimlerin %67,8’i açık kaynaklı yazılımları, %49,1’i ise kapalı kaynaklı yazılımları ücretsiz veya ücretli olarak kullandı. Yapay zeka yazılım veya sistemlerini girişim için harici sağlayıcılara geliştiren girişimlerin oranı %46,5 olurken bunları kendi çalışanları tarafından geliştiren girişimlerin oranı %32,1 olarak gerçekleşti.

Yapay zeka kullanan girişimlerin %16,6’sı bireylere ilişkin verileri işledi

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimlerin %16,6’sı, bu teknolojileri kullanarak bireylere ilişkin cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu, adres bilgisi, satın alma kayıtları veya yüz görüntüleri gibi kişisel verileri işlediğini beyan etti. Bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde %16,9, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %15,3 ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %17,0 olarak gerçekleşti.

Yapay zeka kullanmayan girişimlerin %8,3’ü yapay zeka kullanmayı düşündüğünü belirtti

Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü beyan eden girişimlerin oranı 2026 yılında %8,3 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin oranı; 10-49 çalışanı olan girişimlerde %7,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %12,2 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %14,9 oldu.

Yapay zekayı kullanmamada en önemli neden girişimde uzmanlık eksiğinin bulunması oldu

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde; en önemli nedenin %72,3 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması olduğu görüldü. Bunu, %66,4 ile yapay zeka kullanımından kaynaklanan zarar durumunda sorumluluğun kimde olacağına dair hukuki belirsizlikler gibi hukuki sonuçların net olmaması ve %65,4 ile veri koruma ve gizliliğin ihlaline ilişkin endişelerin olması izledi.

Kaynak: "Yapay Zeka İstatistikleri, 2026". Şuradan alındı: https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/62066.

GÜNCEL TÜİK: Boşanmaların %34’ü ilk 5 yıl gerçekleşti

GÜNCEL 25 yıllık tabloda dikkat çeken sonuç! TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de en nadir doğan 2 burç belli oldu