Tatlı krizleri için yapılışı pratik nefis lezzet olan karabuğdaylı rafine şekersiz fit tiramisu. Tarif sonundaki kısa notlara göz atmayı unutmayın.

Servis: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak süzme yoğurt

1 ölçü vanilyalı protein tozu, 30 gr

——————————————

1 bardak sıcak espresso

1 yemek kaşığı mapple şurup

4 adet karabuğday patlağı

Üzerine;

Kakao

Bitter çikolata parçaları

Yapılışı:

*Süzme yoğurt ve vanilyalı protein tozunu bir kaseye alarak homojen kıvama gelene kadar iyice karıştırın.

*Sıcak espresso ve balı geniş bir kasede karıştırın.

*Karabuğday patlağının birini espresso ya batırıp bekletmeden servis tabağına alın (çok bekletince dağılıyor), üzerine bir yemek kaşığı dolusu yoğurtlu karışımdan yayın. Diğerlerine de aynı işlemi yaparak en üstü kalan yoğurtlu karışımla kaplayın.

*Üzerine kakao ve bitter çikolata parçaları serpiştirin.

*Buzdolabında yarım saat beklettikten sonra servis edin.

Kısa notlar;

*Karabuğday yerine pirinç patlağı kullanabilirsiniz.

*Espresso yoksa yerine granül kahve de olabilir; Bir bardak sıcak suya 1 tatlı kaşığı granül kahve, 1 tatlı kaşığı bal, (agave veya mapple şurup) gibi doğal tatlandırıcılardan birini ekleyip karıştırın.

*Bu tarifte kullandığım protein tozunda doğal tatlandırıcı içerdiğinden yoğurda ekstra tatlandırıcı eklemedim. Dilerseniz damak tadınıza göre bal, agave veya mapple şurup ilave edebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...