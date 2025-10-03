Menemen nasıl yapılır?

Uzun zamandan beri soğanlı mı soğansız mı tartışmaları devam eden geleneksel yemeğimiz menemeni ben de kendi usulümce yaptığım gibi paylaşıyorum sizlerle.

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

2 adet köy biberi veya 3 - 4 adet sivri biber, ince doğranmış

1 küçük kuru soğan, piyazlık incecik doğranmış

2 - 3 diş sarımsak, minik doğranmış

4 adet orta boy domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı ufalanmış İzmir tulum peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yumurta

Yapılışı:

*Domateslerin her birini ortadan ikiye kesip kesik tarafları alta gelecek gibi tavaya sıralayın, ortadaki boşluğa, doğranmış soğan, biber ve sarımsağı aktarın. Üzerlerine zeytinyağı akıtıp tavanın kapağını kapatın. Orta ateşte domatesler iyice yumuşayana kadar 20 - 25 dakika pişirin.

*Pişen domateslerin kabuklarının soyabildiğiniz kadarını ince maşa yardımıyla soyun ve tüm sebzeleri patates ezicisi veya çatal ile ezin. Baharatlar, tuz, ufalanmış peynir ve tereyağını ekleyip karıştırın. Yumurtaları ilave ederek karıştırın ve açık ateşte yumurtaların beyazları pişince ocağı kapatın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...