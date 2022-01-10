10 - 16 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 10 - 16 Ocak 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

10 - 16 Ocak 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
10 Ocak 2022 Pazartesi

Merhaba. Haftanın en önemli açısı Mars’ın Neptün ile yaptığı kare açı olacak. Bu açı haftayı yanıltıcı bir şekilde geçirme riskine işaret ediyor. Aldığımız aksiyonlar, yeni kararlar, özellikle Merkür’ün de durağan olması hatta hafta sonuna doğru geri harekete geçecek olması sebebiyle risk altında olduğunu söyleyebilirim. Merkür retro süresince ve özellikle bu hafta çok yeni karar almamaya çalışmakta fayda var. Ayrıca hafta sonunda Güneş Plüton açısı kesinleşecek. Bu da bizi aile büyükleri ile erkek figürleri ile birtakım krizlere girmemize sebep olabilir. Kendimizi abartılı bir şekilde iddia etmemize sebep olabilir. Sert ve zorlayıcı bir açı fakat bu açının yapıcı kullanımı elimizi taşın altına sokarak ve belki krizlere girerek bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarmamız ve dönüştürmek için inisiyatif almamız anlamına geliyor.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Koç burcunda iken başlıyoruz. Yani enerjik bir pazartesi bizleri bekliyor. Bugün fazlaca kendimizi iddia eder ve tartışmacı bir şekilde bulabiliriz çünkü ay gün içerisinde Plüto ile zorlayıcı bir açı içerisinde olacak.


Salı

Ay Boğa burcuna geçiyor fakat Boğa huzur ve sakinliği bu gün pek üzerimizde olacak gibi değil. Gün içerisinde Satürn ve Uranüs ile etkileşime girecek olan ay günü değişme isteği ve korkusu, engeli ile geçirmemize sebep olacak.


Çarşamba

Boğa sakinliğini bugün yaşayabiliyoruz. Yaklaşan Mars Neptün karesi hariç diğer açılar uyumlu görünüyor. Kendimizi daha doğru ifade edebildiğimiz, dünyevi tatmin duygusunu yaşadığımız bir gün.


Perşembe

Ay, İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı zorlayıcı açı ile iletişim trafiği abartılı bir şekilde hızlanabilir, konuşulmaması gereken konular konuşulabilir, fikir ayrılıkları yaşanabilir.


Cuma

Bugün Ay İkizler burcundayken düne nazaran iletişimin daha akıcı ve yerinde olduğu bir gün. Entelektüel faaliyetler, önemli yazışmalar, görüşmeler için verimli kullanılabilir.


Cumartesi

Ay sabah saatlerinde ikizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün büyük çoğunluğunda açısız geçecek olan ay akşam saatlerinde Yengeç burcuna geçiş yapacak, daha sakin, sevdiklerimize vakit ayırdığımız bir hafta sonu geçirebiliriz. Güneş Plüton karesine dikkat.


Pazar

Güneşin Plüton açısı sebebiyle gergin geçebilecek bir gün fakat Ay’ın Yengeçteki geçişi yine biraz olsun duygusal tabanımızı rahat ve güvenli bir halde tutuyor. Duygusal yoğunluğumuz ve merhametimiz oldukça güçlü, bu da kriz ve tartışmaya olan meylimizi azaltır nitelikte.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

10 Ocak 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bu, her şeyin havada kaldığı ve deneseniz bile birçok şeyin sonuca ermediği günlerden biri olabilir. Bununla birlikte, beklenmedik bir şans ayağınıza geldiğinde işler iyi gidebilir. Belirsizlik kendi yolunda ilham verici olabilir. Doğru zamanda doğru kelime veya eylem, işleri anında tersine çevirebilir ve bir çatışmayı bir fırsata dönüştürebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kişiliğinizin hangi yönüyle karşı karşıya olduğunuzu çözemeyebilirsiniz. Ruh haliniz dengesiz olmaktan çok belirsiz olabilir. Yaşamdan beklentileri sizden farklı olan arkadaşlarınız tarafından anlaşılamayabilirsiniz. Bugün sadece siyah ya da beyaz olmak yerine grinin tonları olmaya daha yatkınsınız. Oldukça sağlam iç görülerle ödüllendirilmişsiniz ve bunu gerek kendi gerek sevdiklerinizin iyiliği için kullanmayı başarıyorsunuz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sıkışmış veya kafanız karışmış hissettiğinizde, iç sesinize güvenin. Bugün kariyer alanınızdaki girişimlerinizden yeteri kadar sonuç alamadığınızı düşünseniz de meslektaşlarından veya üstlerinden takdir göreceksiniz. İş arayan insanlar bugün arzu ettikleri şirkette iş bulma şansına sahipler. Aşk cephesi bugün pekiyi değil. İlişkiyi de bitirme potansiyeline sahip bir tartışmaya dâhil olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aileniz ve arkadaşlarınızla bazı iyi haberleri paylaşmak için iyi bir gün. Yakınlarınızla bir parti planlamak eğlenceli vakit geçirmenize ve rahatlamanıza sebep olabilir. Bugün duygusal tartışmalar konu olduğunda bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz fakat fazla tepki vermemekte fayda var. Eski hataları tekrar etmek her zamankinden yıpratıcı olabilir, bugün yeni bir şeye başlamak için güzel bir gün.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün planlanmış büyük bir masraf olabileceğinden para biriktirmekte zorlanabilirsiniz. Şişirilmiş bir fiyata bir şey satın almamak için para harcamadan önce piyasayı kontrol etmeye çalışın. İşyerini değiştirmeyi veya yerini değiştirmeyi planlayanlar için bugün iyi bir gün değil. İş hayatınızla ilgili karar almayı ertelemeye çalışın. Kurduğunuz sağlam ilişkiler sizi içinde bulunduğunuz durumdan çıkarmak için yeterlidir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başarı sizi bulacak olsa da bunu kendi yolundan yapacak, başkasının verdiği tavsiyelerle değil. İster uzun bir yapılacaklar listesini bitirmiş olun, ister ana planınız hakkında daha net bir fikir edinmiş olun, bugün güçlü yönlerinizi kutlamak için bir nedeniniz olabilir. Hala düzensiz bir insan olduğunuza dair yanlış bir düşüncedeyseniz, çevrenizdekilerin tepkileri ve takdiri bundan sıyrılmanıza yardımcı olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün eğlenme isteğiniz çok yoğun olsa bile, muhtemelen sorumluluklarınızın hala var olduğunun farkındasınızdır. Bazı görevlerinizi devretmek size rahatlamak için daha fazla alan sağlayabilir, ancak bir başkasına güvenmek konusunda zorlanabilirsiniz. Kontrolü kaybetmekten özellikle korktuğunuz şeyi belirlemek, nasıl ilerleyeceğinize karar vermenize yardımcı olabilir. Başka birine güvenebilirseniz, bu kişisel iyileşme ve büyüme için bir fırsat olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın bir ilişki şu anda zorlu bir süreçten geçiyor olabilir, ancak kendinizi güvende hissettiğiniz bir yerde kendi başınıza zaman geçirmek, nasıl tepki vereceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Nerede durduğunuzu bilerek geldiğiniz sürece, karşınızdaki kişiyle verimli bir konuşma yapabilirsiniz. Aşırıya kaçmadan duygularınızı ifade edebilirseniz bu fırtınalı süreci dindiren kişi olabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evdeki sorumluluklar şu anda sizin için bunaltıcı görünebilir, ancak nasıl hissettiğinizi onlara bildirirseniz, başkaları gerçekten yardımcı olmaya istekli olabilir. Kurduğunuz iletişimlerde duyulmayacağınız korkusuyla agresif bir yaklaşım benimsemek yerine, istediğiniz sonuçları alacağınızdan emin olarak konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün mesajlarınızı iletmek her zamankinden daha kolay.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sabahları kendinizi pek samimi hissetmeseniz bile, etrafınızdaki insanlar bugün iyi vakit geçirmeniz için sizinle birlikte olmak isteyebilirler. Riskli görünen hiçbir şeye hazır olmasanız da, mali durumunuza yeterince güvenebilirseniz bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Gün sonunda ne yaşadığınızdan bağımsız olarak en büyük sevinç muhtemelen arkadaşlarınız tarafından anlaşılmaktan gelecektir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kişisel zevklerinize dair fırsatlar karşınıza çıktığında, geri durmaya meyilli olmayabilirsiniz. Bunun sebebi özgüvensizlik veyahut hayatınızdaki bir otorite figüründen çekinmeniz olabilir. Bununla birlikte, geçmişten çıkardığınız bazı dersler ne olursa olsun maddi olarak tasarruf etmeniz gerektiğini söyleyerek eğlencenizi azaltabilir. Geçmişinizden ziyade mevcut finansal resminize bakmak, sorumluluk ve rahatlama arasında sağlıklı bir denge bulmanıza yardımcı olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir arkadaşınıza veya sevdiğiniz birine karşı olumlu duygularınızın yoğunluğu sizi biraz gergin bir ruh haline sokabilir. Özellikle, karşınızdaki kişinin onu ne kadar umursadığınızı bilmesini sağlayacak kadar savunmasız olma fikri, korkutucu olabilir fakat duygularınızı ne kadar bastırırsanız o kadar kontrolsüzce dışa vurulabilirler. Onlara açılmak için elinizden gelenin en iyisini yapın bu durum muhtemelen beklediğinizden daha iyi gidecek!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mali durumunuz şu anda olmasını istediğiniz gibi olmayabilir, özellikle de çevrenizdekilerin alım gücüyle yarışamıyorsanız kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Elbette, muhtemelen kendi durumunuz hakkında onlarınkinden daha ayrıntılı bilgiye sahipsiniz. Sizi hedeflerinizden alıkoyabilecek bilinçsiz tutum ve alışkanlıklara bakarak odağınızı içe ve daha sağlıklı bir yöne çevirmeye çalışın. Başkalarının ne yaptığına bakmazsanız kendinize daha iyi bir hayat kurabilirsiniz.


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