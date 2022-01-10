10 - 16 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Haftanın en önemli açısı Mars’ın Neptün ile yaptığı kare açı olacak. Bu açı haftayı yanıltıcı bir şekilde geçirme riskine işaret ediyor. Aldığımız aksiyonlar, yeni kararlar, özellikle Merkür’ün de durağan olması hatta hafta sonuna doğru geri harekete geçecek olması sebebiyle risk altında olduğunu söyleyebilirim. Merkür retro süresince ve özellikle bu hafta çok yeni karar almamaya çalışmakta fayda var. Ayrıca hafta sonunda Güneş Plüton açısı kesinleşecek. Bu da bizi aile büyükleri ile erkek figürleri ile birtakım krizlere girmemize sebep olabilir. Kendimizi abartılı bir şekilde iddia etmemize sebep olabilir. Sert ve zorlayıcı bir açı fakat bu açının yapıcı kullanımı elimizi taşın altına sokarak ve belki krizlere girerek bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarmamız ve dönüştürmek için inisiyatif almamız anlamına geliyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Koç burcunda iken başlıyoruz. Yani enerjik bir pazartesi bizleri bekliyor. Bugün fazlaca kendimizi iddia eder ve tartışmacı bir şekilde bulabiliriz çünkü ay gün içerisinde Plüto ile zorlayıcı bir açı içerisinde olacak.

Salı

Ay Boğa burcuna geçiyor fakat Boğa huzur ve sakinliği bu gün pek üzerimizde olacak gibi değil. Gün içerisinde Satürn ve Uranüs ile etkileşime girecek olan ay günü değişme isteği ve korkusu, engeli ile geçirmemize sebep olacak.

Çarşamba

Boğa sakinliğini bugün yaşayabiliyoruz. Yaklaşan Mars Neptün karesi hariç diğer açılar uyumlu görünüyor. Kendimizi daha doğru ifade edebildiğimiz, dünyevi tatmin duygusunu yaşadığımız bir gün.

Perşembe

Ay, İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiter ile yapacağı zorlayıcı açı ile iletişim trafiği abartılı bir şekilde hızlanabilir, konuşulmaması gereken konular konuşulabilir, fikir ayrılıkları yaşanabilir.

Cuma

Bugün Ay İkizler burcundayken düne nazaran iletişimin daha akıcı ve yerinde olduğu bir gün. Entelektüel faaliyetler, önemli yazışmalar, görüşmeler için verimli kullanılabilir.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde ikizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün büyük çoğunluğunda açısız geçecek olan ay akşam saatlerinde Yengeç burcuna geçiş yapacak, daha sakin, sevdiklerimize vakit ayırdığımız bir hafta sonu geçirebiliriz. Güneş Plüton karesine dikkat.

Pazar

Güneşin Plüton açısı sebebiyle gergin geçebilecek bir gün fakat Ay’ın Yengeçteki geçişi yine biraz olsun duygusal tabanımızı rahat ve güvenli bir halde tutuyor. Duygusal yoğunluğumuz ve merhametimiz oldukça güçlü, bu da kriz ve tartışmaya olan meylimizi azaltır nitelikte.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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