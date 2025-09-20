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Mutlaka denemeniz gereken şeyler

İşte size hayatın ne kadar harika olduğunu anlamanız için yapmanız gereken şeyler...

Giriş: 20 Eylül 2025, Cumartesi 10:00
Güncelleme: 20 Eylül 2025, Cumartesi 10:00
1

Hiç bilmediğiniz bir yerde güneşin doğuşunu izleyin.

2

Seyahat edin. Evet, bu herkesin önerdiği bir şey. Asla unutmayacağın o yemeği yemek. Flört etmek. Arkadaş canlısı insanlarla gülmek, eğlenmek. Bunlar, insanların seyahat önermelerinin sebeplerinden yalnızca birkaçı.

3

Ailenizle daha çok vakit geçirin. Bu konuda ayrıntıya girmeye bile gerek yok.

4

Hayal etmeyin, gerçekleştirin. Macera sporları yapın. Haydi, yapabilirsiniz!

5

Korkularınızı unutun, rutinlerinizi bozun. Bazen, sürekli yaptığımız şeylerden sıkıldığımızdan hayatın ne kadar müthiş olduğunu unutuyoruz.

6

Yardım edin ve yardım isteyin. İnsanlar öne çıkıp ihtiyaç anında size yardım ettiğinde ne kadar çok sevildiğinizi hissedip ağlayacaksınız.

7

Öğrenmek için zaman harcayın. Mesela online ders alın. Birçoğu bedava. Bir zamanlar yeni bir şeyler öğrendiğiniz anda yaşadığınız o coşkuyu hatırlayacaksınız. Özellikle de merakınız olan bir alanda.

8

Arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirin Mesela birlikte karnavala gidin. Niçin yapmayasınız ki?

9

Hayallerinizi gerçekleştirin. Çocukluktan bu yana çok istediğiniz bir şeyi yapın.

10

Kötü alışkanlıklarınıza son verin.

11

Yaratıcılığınızı gösterin ve bir şeyde çok başarılı olun. Trilyonlar kazanmak gibi görkemli bir şey olmasına gerek yok, her türlü başarınızı kutlayın.

12

Bir haftalığına fişini çekin. Elektronik bir aletten (özellikle cep telefonu!) bir hafta uzak kalmanın enerji seviyeni artırması bir harika!

13

Sevdiğinizin yanında uyanın. Kim sabah uyandığı an, yanında bu kadar mükemmel bir şeyle karşılaşmak istemez ki?

 

Epik bir şekilde başarısızlığa uğrayın. Kulağa sıradan geliyor; ancak, mucizeler, başarısızlıkların ardından gelir. Fırsatlar kapınızı çalmaya başlayacak, emin olun.

14

Hayallerindeki işte çalışın. Yüzde 100 başarı şansınız olduğunu bilseydiniz, neyin peşinde koşardınız? Hayallerinizdeki işi yapmak, tutkunuzu ateşleyecek ve seve seve bedavaya yapacağınız bir iş için niçin para aldığınızı merak edeceksiniz.

 

En azından bir adet seksi giysi edinin. Derin dekolteli bir şey olmasına gerek yok. İçinde kendinizi güzel hissedin, yeter.

15

Akıl hocası olun. Akıl hocalığı yaptığınız kişi, sayenizde bir şeyler başardığında heyecanla dolacak ve onunla gurur duyacaksınız.

 

Akıl hocası bulun. Sizin de bir akıl hocasına ihtiyacınız olabilir. Hayatın, hayal ettiğinden daha fazlası olduğunu anlayabilmeniz için.

 

Yoğun egzersiz yapın. Her idmandan sonra ne kadar mükemmel hissettiğinizi hatırlayın.

16

Minimalist olmaya çalışın. Az, çoğu getirir. Endişelenmeniz gereken şeylerin sayısını azalttığınızda ne kadar mutlu olduğunuzu anlayacaksınız.

 

Lüzumsuz işler için dışarıdan destek alın. Fark ettiğinizden çok daha fazla vaktinizi alan işleri dışarıya yaptırmaya başladığınızda, ne kadar çok boş zamanınız kaldığına şaşıracaksınız.

17

Blog yazın. Kedinizi ifade edin! İnternetin gücüne hayran olacak ve ne kadar çok insanın bu küçük, havalı şey üzerinden iletişime geçtiğine şaşıracaksınız.

 

Yeni bir dil öğrenin. Yeni, bambaşka kapıları açarsınız. Normalde iletişim dahi kuramayacağınız insanlarla tanışır, arkadaşlıklar kurarsınız.

 

18

Kahkaha atın. Çok. Ağlayana ya da artık nefes alamayana kadar gülmek kadar iyi bir şey yoktur.

 

Âşık olun. Hani şu herkesin bahsettiği yüce şey. Evet.

19

Daha çok okuyun. Bir kitabın içinde kaybolmaktan güzel ne vardır ki?

20

Ağlayın. Çok. Bazen, daha iyi hissetmek için yapmamız gereken tek şey ağlamaktır. Hayatın ne olursa olsun devam ettiğini hatırlatır.

 

21

Meditasyon yapın. Zihnin sakinleşmesi, hayata bakış açınızı olumlu yönde değiştirmenizde gerçekten yardımcı olur.

22

Şükran günlüğü tutun. Huzursuz bir gün mü? Hayatınızdaki güzel şeyleri düşünün; emin olun, hayatın ne kadar harika olduğunu anlayacaksınız.

23

Sizi güldüren insanlarla takılın. Kahkaha, en iyi ilaçtır. Gerçekten.

 

24

Gülümseyin. Gülümsemenin (mutlu olmasanız bile) keyfimizi düzelttiği, bilimsel olarak kanıtlanmıştır. O halde, niye daha fazla gülümsemeyelim?

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brush-purple Yorumlar
Misafir 13 Ekim 2023, Cuma

Size sizden önce veya sonra vazgeçemediğim kibrimle katıldım.Su akar yatağını bulur..

Misafir 13 Ekim 2023, Cuma

Size sizden önce veya sonra vazgeçemediğim kibrimle katıldım.Su akar yatağını bulur..

Misafir 13 Ekim 2023, Cuma

Size sizden önce veya sonra vazgeçemediğim kibrimle katıldım.Su akar yatağını bulur..