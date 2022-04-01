1 Nisan 2022 Koç burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Merhaba. 1 Nisan sabah saat 9.24’te Koç burcunun 11 derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay hem Yeniay olması hem de Koç burcunda gerçekleşmesi sebebiyle çok önemli başlangıçlara, yenilenmelere sahne olacak diyebiliriz. Bizim için enerji artışı ve girişim zamanı. Koç girişim yapmak, mücadele etmek, kendini iddia etmek ile alakalı bir burçtur ve bu dönemde birtakım konuları başarmak için savaşma ve mücadele temaları hâkim. Ayrıca an derecesine Merkür ve Chirondan önemli kavuşumlar söz konusu. Merkür’ün işin içerisinde olması bu yeni başlangıçlar ve mücadelelere iletişimsel konuların, önemli anlaşmaların, görüşmelerin eşlik edeceğini gösteriyor. Chiron ise yaralı şifacı olarak geçmişte bizi yaralayan konuların da bu dönemde yeniden başlamak isteyeceğimiz konularla bir bağlantısı olabileceğini gösteriyor fakat bu konuların üzerine cesaretle gidildiğinde kendimizi iyileştirebileceğimiz, şifalanabileceğimiz bir fırsatı barındırıyor. An haritasında da yükselen İkizler. Bu da yukarıda bahsettiğim Merküryen temaları, iletişim, anlaşma, yolculuk, eğitim gibi konuları pekiştiriyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Yükselen Koçlar bu Yeniay’ı oldukça belirgin bir şekilde yaşayacaklar. İlişkilerinde kendiniz olmak ve karşımızdaki ile denge kurma teması ağır basıyor olacak. Bu dönemde yaptığımız fevri bir davranış bizi yaralayabilir. Olgun ve düşünerek hareket ettiğimizde ise geçmişten gelen yaraları şifalandırma şansınız var.

Yükselen Boğa

Bilinçaltı konularının ağırlık kazandığı, geçmişten gelen yaraların daha görünür olduğu bir 15 gün içerisinde olabilirsiniz. İç dünyanızda birtakım huzursuzluklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeli, belki bir süre inzivaya çekilmeli veya stresten uzak durmaya çalışmalısınız.

Yükselen İkizler

Arkadaşlarınız ve aşkınız arasında denge kurmaya çalışmak bu dönemde sizi biraz gergin yapabilir. Yine arkadaşlarınızı ve ilişkinizi birlikte ilgilendiren bir konu açığa çıkabilir bu da sizi iyileştirebilir veya yaralayabilir. Dürüst ve net olma zamanı.

Yükselen Yengeç

Kariyeriniz, üstlerinizle ilişkileriniz konusunda gizlide kalmış, bir süredir konuşulmayan konuların ortaya çıkması sizi rahatsız edebilir. Hedeflerinizden ve isteklernizden vazgeçmeyin ve bu rahatsızlık verici konuların üzerine cesaretle gidin, uzun zamandır çözümsüz olduğunu düşündüğünüz sizi yaralayan konularda gelişme kaydedeceksiniz.

Yükselen Aslan

Akademik ve eğitimle ilgili konularda birtakım sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. İnançlarınızla ilgili size acı veren bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Akrabalarınızla bir takım fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Uzaklar ve uzaktaki kişilerle ilgili geçmişten gelen yaralarınız gündeme gelebilir. Bu dolunayın üzerine cesaretle gidilen konuların çözüme kavuşacağı bir zaman dilimine işaret ettiğini unutmayın.

Yükselen Başak

Derin psikolojik yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz gerçekleri dürüst ve net bir şekilde açığa çıkarabilirsiniz. Bu cesur davranış hayatınıza birtakım krizleri sokmanıza sebep olabilir. Bu dolunay krizlerin acılarınızı dönüştüreceği bir zaman dilimine işaret ediyor. Maddi konularda düşüncesizce harcamalardan kaçının.

Yükselen Terazi

İlişkiler konusunda yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İlişkinizde kendiniz olmak temalı durumların içine düşebilir, istek ve düşüncelerinizi açık bir şekilde dile getirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olguya direnmeyin. Geçmişte yara aldığınız konuların iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Yükselen Akrep

Sağlık ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni bir sağlık rutinine girebilirsiniz. Ayrıca bir süredir bekleyen sağlık operasyonları varsa bu dönemde gerçekleşebilir. Beraber çalıştığınız kişilerle tartışmalara girmekten kaçının.

Yükselen Yay

Muhtemel yeni aşk ilişkilerinin başlangıcı olabilir. Varolan ilişkinizde gizlide kalmış konular açığa çıkabilir. Sizi yaralayan, tıkanmış birtakım konuları cesur yüzleşmeler, dürüst ve net iletişim sonucu çözüme ulaştırabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelecek. Yeni bir ev değişikliği yapabilirsiniz. Eviniz ile ilgili sizi rahatsız eden durumları düzeltebilirsiniz. Aile ile ilgili geçmiş yaralanmalarınızın tekrar gündeme gelmesi sözkonusu. Aile büyüklerinizle veya kariyerinizle ilgili otorite pozisyonundaki kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Kova

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İletişim kanallarından sizi yaralayacak birtakım bilgiler açığa çıkabilir. Daha çok hakkınızı aradığınız bir dönemdesiniz, tartışmalardan, dil yarası oluşturabilecek durumlardan kaçınmalısınız

Yükselen Balık

Finansal konularda yeni girişimler için uygun bir zaman. Ortaklaşa gelirler ve kendi kaynaklarınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Kaynaklarınızla ilgili geçmiş yaralanmaların tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Alacak verecek konularında aceleci davranmaktan kaçınmalısınız.