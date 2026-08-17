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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 18 Ağustos 2026 Salı
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Salı

18 Ağustos 2026 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 17 Ağustos 2026, Pazartesi 09:59
Güncelleme: 17 Ağustos 2026, Pazartesi 09:59
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Bugünün erken saatlerinde etkili olan Mars-Neptün karesi, önümüzde çok fazla olasılık olduğunu hissedip bir sonraki adımımız konusunda kararsız kaldığımız için motivasyonumuzun veya enerji seviyemizin düşmesine işaret edebilir. Arzularımızı netleştirmek zor olabilir. Öte yandan, ilham alışılmadık kaynaklardan gelebilir. Yön değiştirme veya harekete bir süre ara verme söz konusu olabilir. Yine de sınırlar ve limitlerle ilgili zorluklara karşı dikkatli olmalıyız. Bu etkinin altında kolay yolu seçmeye yönelik girişimler muhtemelen ters tepecektir. Ancak yaşadığımız bir hayal kırıklığı, bizi bazı şeyleri iyileştirmek için motive edebilir. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise Merkür-Satürn üçgeni, düşüncelerimizi ve iletişimimizi daha sağlam ve dengeli bir zemine oturtmamıza yardımcı oluyor. Konuşmalar kısa ve öz olabilir ancak öğretici nitelik taşıyabilir. Sistematik düşünmek, görev ve sorunlara adım adım yaklaşmak için iyi bir zaman. Bu transit, ayrıntılarla ilgilenmeyi gerektiren işleri destekliyor. Beklentilerimiz konusunda daha temkinliyiz veya kendimize ölçülü olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Aynı zamanda Venüs bugün Jüpiter'le sekstil açı oluşturuyor ve bu da atmosferi önemli ölçüde hafifletiyor. Son derece uzlaşmacıyız ve birbirimize karşı iyi niyetli olmaya hazırız. Bu etki; hoşgörü, başkalarını düşünme, sıcaklık ve açıklığa elverişli bir ruh hali ve atmosfer yaratıyor. Her zamankinden daha açık, iyimser ve cömertiz. Aynı zamanda bu etki keyif alma isteğimizle bağlantı kurarken daha rahat olmamızı teşvik ediyor. Sevgimizi, zamanımızı ve paramızı paylaşma konusunda daha özgür ve cömert davranıyoruz. Romantik fırsatlar ortaya çıkabilir; şanslı keşifler, keyif veren alışverişler veya finansal konularda umut verici bir görünüm ve fırsatlar söz konusu olabilir. Bugünkü Terazi Ay'ı, dengeli ve diplomatik doğasıyla dikkatimizi ilişkilerimizde ve çevremizde uyum yaratmaya yöneltiyor.  Ay'ın Akrep burcuna geçmesi yoğun ve sezgisel bir enerji getiriyor.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün kendine ve başkalarına duyduğun inanç seni oldukça ileriye taşıyabilir. Bugünkü Venüs-Jüpiter açısı, sevdiğin insanlara daha fazla güvenmenin ve hayatındaki olumlu şeylerin değerini bilmenin faydalarını sana hatırlatıyor. Venüs şu anda ilişki alanınızdan geçerken, başkaları hakkında hemen olumsuz bir yargıya varmamak ve onlara anlayışla yaklaşmak sizin için özellikle faydalı olabilir. Özel birine duyduğun takdiri ifade etmek için iyi bir zaman; bu, aranızdaki bağı güçlendirebilir veya biriyle yakınlaşmak için yeni fırsatlar yaratabilir. İnsanlar senin neşeli, cömert ve açık ruh halinden etkileniyor. Bugün aynı zamanda ayrıntılara dikkat etmeyi gerektiren bir projeye yoğunlaşmak için de oldukça uygun. Genel olarak doğru yolda ilerleme eğilimindesin. Bazı konuşmalar faydalı ve öğretici olabilir. Kendini yapıcı faaliyetlere veya hobilerine vermek, önceliklerini daha net belirlemene yardımcı olabilir.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugünkü transitlerle birlikte işinin ve aile hayatının tadını çıkarmak için harika bir zaman olabilir. Bugün oldukça hoş bir iş birliği ortamı oluşabilir ve sen de tam olarak böyle bir atmosferde gelişip güçleniyorsun! Duygusal açıdan yaşadığın netlik şu anda olumlu bir enerji yaratıyor. Tutkun ve sıcaklığın yaptığın işlerde, sunduğun hizmetlerde ya da evle ilgili uğraşlarında ve projelerinde kendini gösteriyor. Sevdiğin birine güvenini göstermek ve bunu ona hissettirmek için ideal bir zaman. Olumlu yaklaşımın, başkalarının desteğini ve ilgisini çekmene kesinlikle yardımcı oluyor. Bugünün enerjileri aynı zamanda sağduyuyu ve bir plan ya da strateji oluşturma isteğini ön plana çıkarıyor. Evi düzenlemek veya perde arkasında verimli bir şeyler yapmak için iyi bir zaman. Kişisel hayatını iyileştirmek adına neler yapabileceğine odaklanmak hem rahatlatıcı hem de güçlendirici olabilir. İyi bir tavsiye veya güvenilir bir davranış aracılığıyla sana yönelik olumlu bir destek de görebilirsin.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Venüs ve Jüpiter'in uyumlu açısıyla birlikte bugün kendini daha mutlu, motive ve desteklenmiş hissetmen muhtemel. Fikirlerini, yaratıcılığını ve sevgini biriyle paylaşmak açısından oldukça iyi bir konumdasın. Artık yalnızca "olabileceklerin" özlemini çekmek yerine, hayallerinin peşinden gitme konusunda kendine güveniyorsun. Yaptığın işler, yaratıcılığın veya bakış açınla ilgili olumlu yorumlar ya da geri bildirimler alabilirsin. Aşk konusunda kendini şanslı hissedebilir veya şu anda ilgilendiğin konulardan ve projelerinden özellikle memnun olabilirsin. Bugün, ilişkilere biraz alan ve esneklik tanındığında çok daha başarılı oldukları açıkça görülüyor. Bununla birlikte, bugün ayrıntıları fark etme konusunda da oldukça iyisin. Merkür-Satürn üçgeni; akrabalar, tanıdıklar veya arkadaşlarla kurduğun iletişim aracılığıyla sana daha sağlam ve dengeli bir bakış açısı kazandırabilir. Hatta günlük tutmak gibi yollarla kendi kendinle kurduğun iletişim de aynı etkiyi yaratabilir. Aldığın olumlu geri bildirimler, elinden gelenin en iyisini yapma motivasyonunu artırırken özgüvenini ve heyecanını da güçlendirebilir.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün bir durumun olumlu tarafını her zamankinden daha fazla görüyorsun, ancak aynı zamanda gerçekçi olmayı da başarıyorsun ve bu oldukça güzel bir kombinasyon. Mutluluğunu ve sahip olduğun güzel şeyleri biriyle paylaşma isteğin güçlü. Cömert duyguların, hayatındaki özel birine hoş bir jest yapman için sana ilham verebilir. İyi bir alışveriş fırsatıyla karşılaşabilir veya değer verdiğin bir eşyanla özel olarak ilgilenmekten keyif alabilirsin. Şu anda sahip olduklarının değerini bilmek, bolluk duygunu güçlendiriyor. Duygularını ifade edip etmeme konusunda bir süredir kararsız kalmış olabilirsin, ancak artık bazı şeyleri açık ve dürüst bir şekilde konuşmaya hazırsın. Bugünün transitleri aynı zamanda pratik düşünmeyi teşvik ediyor. Bir süredir ertelediğin veya bir kenara bıraktığın bir konuyla yüzleşmeye karar verebilirsin ve bunu yapmak sana tatmin verebilir. Konuşmalar yapıcı olabilir ve hedeflerine doğru ilerlemene yardımcı olacak bir iki yeni yöntem veya ipucu öğrenebilirsin.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün kendini özgüvenli ve olumlu bir şekilde ortaya koyuyorsun ve çevrendekiler tarafından özellikle iyi karşılanıyorsun. Şu anda zamanını ayırma ve anlayış gösterme konusunda oldukça cömertsin. Bugün yaptığın küçük jestler bile büyük bir etki yaratabilir. İnsanlarla iletişim kurarken sergilediğin çekici ve ilgi uyandıran tavır takdir görüyor. Ayrıca yeni bir şey öğrenmek veya yeni bağlantılar kurmak konusunda oldukça heyecanlı olabilirsin. Bugünün transitleri kendini özgüvenle ifade etmeyi, iyimserliği ve cömertliği destekliyor; ancak aynı zamanda gerçekçi kalma konusunda da oldukça iyisin. Aslında önceliklerini hızlı bir şekilde belirleyip onlara odaklanabiliyorsun. Bir hayalinin, çok sevdiğin kişisel bir projenin veya kalbine yakın başka bir girişimin peşinden gitmek ve onu ilerletmek için mükemmel bir zaman olabilir.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugünün enerjileri eğlenceli, romantik ve yaratıcı aktiviteler açısından şanslı olabilir; ancak gün aynı zamanda içsel dengeni bulmak açısından da oldukça güçlü. Şu anda anlayış, hoşgörü ve desteğin hâkim olduğu hoş bir atmosfer oluşabilir. Bu da iyileşmek, affetmek veya bir ilişkiyi yeni bir seviyeye taşımak için güzel bir zaman yaratıyor. Birine karşı iyi niyetli yaklaşmak ve ona şans tanımak için harika bir dönem. Kendi değerine duyduğun güven olumlu ilgileri üzerine çekebilir; hatta bir ödül, ek kazanç veya takdir söz konusu olabilir. Hem ilişkiler hem de pratik konular açısından işler yolunda görünüyor. Hayatını küçük ama sağlam adımlarla daha güvenli ve istikrarlı hale getirmeye odaklanmak önceliğin olabilir ve bunu yapmak sana oldukça iyi hissettirebilir. Zihinsel enerjini gerçekten değerli veya anlamlı bir şeye yönlendirmeyi tercih ediyorsun. Tamamlanmamış bir meseleyle ilgili sezgilerin ve değerlendirmelerin ise şaşırtıcı derecede isabetli olabilir.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs bugün burcunda ilerlerken Jüpiter'le uyum içinde ve bu sayede arkadaşlarınla ilişkilerinde oldukça güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Ya da planlarından ve projelerinden özellikle memnun ve mutlu olabilirsin. Fikirlerin özgün ve bunlar seni heyecanlandırıp motive ediyor. Bugün çevrendekiler tarafından oldukça olumlu karşılanıyorsun ve kişisel tarzınla beğeni topluyorsun. Venüs'ün burcunda olması bu dönemde çekici özelliklerini özellikle öne çıkarırken, Jüpiter'in desteği de bundan fayda görmeni sağlıyor. Kalbinin gerçekten istediği şeylere yönelmek her zamankinden daha kolay. Yeni bir yöne odaklanıyor olabilirsin. Sorunları çözmekten veya kusurları ve zorlukları bir kenara bırakıp önündeki güzel zamanlara bakmaktan keyif alıyorsun. Aynı zamanda mantıklı düşünüyorsun ve olayların pratik yönü dikkatini çekiyor. Kendini daha sağlam ve dengeli hissediyorsun; düşüncelerini düzenlemek sana fayda sağlayabilir. Özgün fikirlerini pratik yollarla bir araya getirebilirsin. Ayrıca özgüvenini ve iyimserliğini artıran, seni destekleyen ve güçlendiren bir birliktelik ya da konuşmadan keyif alabilirsin.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün coşkun ve hevesin oldukça yüksek görünüyor. İnsanlarla olan etkileşimlerinde iş birliğine açık ve olumlu bir atmosferin tadını çıkarabilirsin. Gizlice veya kimliğini belli etmeden yaptığın bir iyilik moralini yükseltebilir ya da geçmişte yaşanan bir konuyla ilgili yeni bir anlayış geliştirebilirsin. Bu da geleceğe daha büyük bir özgüvenle ilerlemene yardımcı olabilir. Kendine hedefler koymaktan ve zamanı geldiğinde bu hedeflere ulaşacağına güvenmekten keyif alabilirsin. Bugün, seni rahatsız eden bir sorunu geride bırakmak açısından oldukça güçlü bir gün. Büyümeye ve kendini geliştirmeye odaklanıyorsun; anlamlı işler yapmak ruh halini olumlu yönde etkiliyor. Aynı zamanda kendini ayakları yere basan ve pratik biri gibi hissediyorsun. Sorumluluk sahibi yönün özellikle işlerin, sunduğun hizmetler veya liderlik rolün aracılığıyla ön plana çıkıyor. Bir misyona veya amaca sahip olduğunu hissetmek üretkenliğini artırıyor.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, yüksek ruh hali bazen olayları olduğundan büyük değerlendirmene yol açabilse de bugünün enerjileri bunu dengelemeye yardımcı oluyor. Bugünkü Venüs-Jüpiter sekstilinin sunduğu hafif ama moral yükselten enerjiden yararlanmaya çalış. Fikirlerini ve inançlarını paylaşarak güzel bağlantılar kurabilir ya da bir arkadaşınla arandaki bağı güçlendirebilirsin. Veya bir projeye olan ilgin artabilir ve giderek yükselen motivasyonunun tadını çıkarabilirsin. Şu anda topluluk ve aidiyet duygun güçlü. Duygusal tatmin, arkadaşların ve çevrendeki insanlarla olan etkileşimlerinden ya da yeni fikirler ve ilgi alanlarından gelebilir. Ekip çalışmaları, iş gelirleri, yayıncılık, tanıtım ve eğitimle ilgili konular senin için destekleniyor. Merkür ve Satürn'ün de uyumlu olmasıyla birlikte hayatını daha düzenli bir çizgiye oturtmak istiyorsun. Büyük başarılar yerine yalnızca biraz ilerleme kaydetmek anlamına gelse bile, yapılabilir olan şeylere odaklanmak sana çok iyi gelebilir. Adım adım ilerlemekten fayda sağlayabilirsin.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugünkü Venüs-Jüpiter açısı güne daha hafif ve açık bir yaklaşımla ilerlemeni teşvik ediyor. Sosyal hayat, iş ve keyif aldığın aktiviteler açısından güzel enerjiler getirirken, aynı zamanda etkili olan Merkür-Satürn transiti de günü hoş bir şekilde dengeliyor. Bugün hem profesyonel ve pratik konularda hem de kişisel hayatında bazı şeylerin gerçek değerini daha net görebiliyorsun ve bu da mantıklı kararlar almana yardımcı oluyor. Doğru cevapları başka zamanlara kıyasla daha hızlı bulabilirsin. Birinin sana değer verdiğini hissetmen mümkün ve bu da seni cesaretlendirebilir. Çevrendeki insanların bakış açılarını anlamak ve takdir etmek sana daha kolay geliyor; bu nedenle kendini her zamankinden daha tatmin olmuş hissedebilirsin. Olayları yalnızca olmasını istediğin ya da olmasından korktuğun şekilde değil, gerçekte oldukları haliyle görmeye daha yatkınsın. Duygusal açıdan güçlü hissetmek de moralini yükseltiyor. Yüzeyin altında kalan veya gözlerden saklı olan şeyler özellikle ilgini çekebilir. Bazı şeylerin ardındaki gerçeği görmeye çalışmaktan veya adeta bir gizemi çözmekten büyük keyif alabilirsin.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugünkü Venüs-Jüpiter sekstili özellikle ilişkilerine yumuşak ve akıcı bir enerji getiriyor, ancak aynı zamanda genel anlamda kendini daha tatmin olmuş hissetmene de katkıda bulunuyor. Sosyalleşmek, bağlantı kurmak, iş birliği yapmak ve paylaşımda bulunmak için güzel bir zaman. Aslında fikirlerini ve inançlarını paylaşmak bir ilişkiyi güçlendirebilir. Birini daha iyi anlamak için daha fazla çaba gösterdikçe onunla arandaki bağın kuvvetlendiğini hissedebilirsin. Büyük ve önemli konulara olan ilgin artıyor ancak bu sırada önemli ayrıntıları da göz ardı etmiyorsun. Özel biriyle birlikte ufkunu genişletecek planlar yapabilirsin. Aynı zamanda etkili olan Merkür-Satürn transiti, düşüncelerinin ve iletişiminin daha sağlam ve gerçekçi bir zemine oturmasına yardımcı oluyor. Düşüncelerini düzenlemene yardımcı olan ve seni daha pratik, gerçekçi bir bakış açısına yönlendiren biriyle yapıcı bir konuşma veya görüşme gerçekleştirebilirsin. Birisi, fikirlerini paylaşarak değerlendirebileceğin ve sana çok iyi geri bildirimler verebilecek biri olabilir.

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18 AĞUSTOS 2026 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün hem sosyal hem de pratik açıdan oldukça iyi bir konumdasın. Düşüncelerin hem iyimser hem de gerçekçi ve bu da doğru kararlar almana yardımcı oluyor. İnsanların seninle iş birliği yapmaya daha yatkın olduğunu görebilirsin ve aldığın geri bildirimler olumlu, gelişimini destekleyen bir nitelik taşıyabilir. Takdir edildiğini açıkça hissedebilir veya yaptıkların için güzel bir övgü alabilirsin. Şu anda hayatındaki olumlu unsurları çok daha net görebiliyorsun. Biraz rahatlamak ve içinde bulunduğun koşulların tadını çıkarmak için güzel bir zaman; ancak aynı zamanda yeni başlangıçlar ve maceralar için planlar yapmak da destekleniyor. İş projeleri veya yatırımlarla ilgili olumlu duygular ortaya çıkabilir ve özel, yakın ilişkilerin de canlanabilir. Bugün ayrıntılara, işine, sağlığına ve sorun çözmeye odaklandıkça ilgin ve motivasyonun güçleniyor. Henüz yalnızca zihninde olsa veya planlama aşamasında bulunsa bile, düşüncelerini düzenlemek şu anda sana huzur ve rahatlık verebilir.

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