Bugünün erken saatlerinde etkili olan Mars-Neptün karesi, önümüzde çok fazla olasılık olduğunu hissedip bir sonraki adımımız konusunda kararsız kaldığımız için motivasyonumuzun veya enerji seviyemizin düşmesine işaret edebilir. Arzularımızı netleştirmek zor olabilir. Öte yandan, ilham alışılmadık kaynaklardan gelebilir. Yön değiştirme veya harekete bir süre ara verme söz konusu olabilir. Yine de sınırlar ve limitlerle ilgili zorluklara karşı dikkatli olmalıyız. Bu etkinin altında kolay yolu seçmeye yönelik girişimler muhtemelen ters tepecektir. Ancak yaşadığımız bir hayal kırıklığı, bizi bazı şeyleri iyileştirmek için motive edebilir. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise Merkür-Satürn üçgeni, düşüncelerimizi ve iletişimimizi daha sağlam ve dengeli bir zemine oturtmamıza yardımcı oluyor. Konuşmalar kısa ve öz olabilir ancak öğretici nitelik taşıyabilir. Sistematik düşünmek, görev ve sorunlara adım adım yaklaşmak için iyi bir zaman. Bu transit, ayrıntılarla ilgilenmeyi gerektiren işleri destekliyor. Beklentilerimiz konusunda daha temkinliyiz veya kendimize ölçülü olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Aynı zamanda Venüs bugün Jüpiter'le sekstil açı oluşturuyor ve bu da atmosferi önemli ölçüde hafifletiyor. Son derece uzlaşmacıyız ve birbirimize karşı iyi niyetli olmaya hazırız. Bu etki; hoşgörü, başkalarını düşünme, sıcaklık ve açıklığa elverişli bir ruh hali ve atmosfer yaratıyor. Her zamankinden daha açık, iyimser ve cömertiz. Aynı zamanda bu etki keyif alma isteğimizle bağlantı kurarken daha rahat olmamızı teşvik ediyor. Sevgimizi, zamanımızı ve paramızı paylaşma konusunda daha özgür ve cömert davranıyoruz. Romantik fırsatlar ortaya çıkabilir; şanslı keşifler, keyif veren alışverişler veya finansal konularda umut verici bir görünüm ve fırsatlar söz konusu olabilir. Bugünkü Terazi Ay'ı, dengeli ve diplomatik doğasıyla dikkatimizi ilişkilerimizde ve çevremizde uyum yaratmaya yöneltiyor. Ay'ın Akrep burcuna geçmesi yoğun ve sezgisel bir enerji getiriyor.