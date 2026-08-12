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Giyim

Trend: Deri elbise

Sonbahar ile birlikte dolaplarımıza girmeye hazırlanan bir trend var: Deri elbise…. Tek başına iddialı bir parça olan bu elbiseleri nasıl kombinleyeceğinizi bilmiyorsanız haberimize göz atın!

Giriş: 12 Ağustos 2026, Çarşamba 13:32
Güncelleme: 12 Ağustos 2026, Çarşamba 13:32
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Deri elbiseler herhangi bir elbiseye kıyasla benzersiz ve iddialı bir görünüm sunarlar. Markaların tasarımları arasında yer alan deri elbiselerden stilinize uygun olanı bulmanın ve bunu doğru kombinlemenin inceliklerini paylaşıyoruz!

 

Doğru uzunlukta bir model seçin

Eğer havanın soğukluğunu dikkate alırsanız orta uzunlukta bir model tercih edebilirsiniz ancak vücut yapınıza uygun olacak olan boy hangisi ise o boyda bir deri elbise seçmenizi tavsiye ederiz. Örneğin kısa boylular için ideal etek boyu, bacak boyunu kesmeyen mini veya bacak boyunu açıkta bırakan doğru ayarlanmış midi boylardır.  

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Doğru kesimde bir model seçin

Kilonuza ve vücut tipinize bağlı olarak doğru bir uzunlukta olanı seçtiğinizden emin olduğunuzda doğru kesimde bir deri elbise seçtiğinize de dikkat ediniz. A kesimde olan bir deri elbise beli ince basen kısmı geniş olan kadınlar için oldukça idealdir. Ayrıca çoğu deri elbise kolsuzdur, yani giydiğinizde kollarınız tamamen açıkta kalır. Eğer siz kollarınızın görünmesinden rahatsız oluyorsanız içine kol kısmı balon kol, volan veya fırfır gibi omuzları kabartan detaylı bir tişört giyebilirsiniz.

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Günlük şıklıkta deri elbise kombini

Günlük şıklıkta deri elbise kullanırken yapmanız gereken şey deri elbisenin o iddialı görünümünü biraz yumuşatmanız… Deri elbisenin havasını yumuşatmak için ise farklı dokulardan faydalanabilirsiniz. Mini veya midi boy bir deri elbiseyi, içine giyeceğiniz boğazlı triko ile kombinleyerek daha günlük bir şıklık elde edebilirsiniz aynı zamanda hırka ve düz tabanlı süet çizmeler de deri elbise ile gündüz şıklığını elde etmenizi sağlar.

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Ofis şıklığında deri elbise kombini

Deri elbisenin altına gömlek giymek ofis şıklığı elde etmenin en pratik yoludur. Aynı zamanda deri elbisenin üzerine alacağınız maskülen kesimli bir ceket de sizi gerçek bir ofis şıklığına kavuşturacaktır. Bu kombinin altına makosen ayakkabı veya daha iddialı bir görünüm istiyorsanız süet bir stiletto tercih edebilirsiniz.

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Deri elbise hangi aksesuarlarla kombinlenir?

Deri elbise giyerken en sık yapılan hata baştan aşağı deri parçalar seçmektir. Ayakkabı ve çanta seçiminde süet, kadife veya kumaş dokular kullanmanız kombininizi bir üst seviyeye taşır. Deri elbisede çorap seçimi de oldukça önemlidir soğuk havalarda mat siyah ince çoraplar veya file detaylı çoraplar, bacak bölgesindeki deri ağırlığını kırarak feminen bir hava katar. Altın ve gümüş tonlarındaki kalın zincir kolyeler veya geometrik küpeler, derinin mat veya hafif parlak yüzeyine çok yakışır.

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