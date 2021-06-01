1 Haziran ve sonrası için normalleşme takvimi

Kademeli normalleşme, 1 Haziran tarihi itibariyle uygulanmaya başlanıyor. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşmenin ayrıntıları, MEB ve İçişleri Bakanlığının açıklama ve genelgelerine dair önemli başlıklar şöyle:

1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarının sınırlamalarında değişikliğe gidildi. Bugünden itibaren akşam 22.00 ve 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor, 21.00'e kadar olan kısıtlama 22.00 olarak değişti.

1 Haziran öncesi hafta sonunun tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları, pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde cumartesi 22.00 ve pazartesi 05.00 arası olarak değiştirildi.

Yine pazar günü istisna tutulacak şekilde spor salonları, halı sahalar, kafeler, çay bahçeleri, kahvehaneler ve lunaparklar 07.00-21.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Eğitim alanında üniversitelerin 13 Eylül 2021 itibariyle 2021-2022 güz akademik dönemine başlayabileceği söylendi.

Lokantalar, kafeteryalar ve restoranlar sabah 07.00 ve akşam 21.00 arasında faaliyette olabilecekken pazar günü için sadece paket servis yapılabilecek.

Nikahlar ve düğün törenleri uygun şartlara bağlı olarak başlayabilecek.

Esnek mesai uygulaması ikinci bir düzenlemeye kadar kamu kurumlarında aynı şekilde devam edecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre 7 Haziran'dan itibaren ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün olmak üzere yüz yüze eğitim başlayacak. Eğitim öğretim yılı 2 Temmuz'da sona erecek.

Spor kulüpleri, 1 Haziran'dan itibaren genel kurullarını yapabilecekler. Diğer kurumlar ise haziranın ikinci yarısından itibaren bu imkana sahip olabilecek.

Temmuz ayı ile birlikte güncel gelişmelere bağlı olarak sınırlamarın şartları değişiklik gösterebilir.

İçişleri Bakanlığının "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" başlıklı genelgesine göre iki doz aşısını olan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler hakkında farklı bir sokağa çıkma kısıtlaması yer almıyor. Fakat aşı hakkını kullanmayan 65 yaş üstü kişiler pazar günleri dışında diğer günler 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecekler.

Yine aynı genelgeye göre pazar günleri manav, kasap, market, bakkal, tatlıcı ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında çalışabilecekler.