1 - 7 Eylül 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Haftanın son gününde bir ay tutulması var ve bu hafta etkilerini oldukça fazla hissedeceğiz. Ay tutulması yazısını ayrıca yazacağım.

Hafta başında Satürn Balık burcuna geri dönüyor. Koç döneminde hayatlarımızda yapı kurduğumuz alanlarda daha direkt, spontan, biraz agresif ve iddialı bir yapıya geçmiştik kısa süreliğine de olsa. Bu etki yeni yıla kadar tekrar kendini daha duygusal, empati yapan, kendinden çok karşıdakini düşünen, düzeni kurarken biraz düzensiz olabilen bir yapıya bıraktı.

Merkür de Başak burcuna geçti. Bu da Balık’ın tam tersi bir etki ama çok daha hızlı olan Merkür’de. Yani bu etki 3 hafta kadar sürecek. Zihnimiz çok daha organize, analitik. İş ve sorumluluklarda başarı ihtimali yükselecek.

Uranüs ise hafta sonunda geri harekete başlıyor. Bu geri hareket ile bir süre sonra İkizler burcundan Boğa burcuna geçecek. Uranüs’ün geri harekete başlaması da aslında bir süredir ilerleyen yenilikçi, iletişimci İkizler etkisinin biraz daha yavaşlayacağı, durulacağı anlamına geliyor. Haritamızda İkizler nereye düşüyorsa burada kısa süreliğine bir nekahat dönemine girildiğini söyleyebilirim.

Hafta içerisinde Merkür Uranüs ile kare yapacak. Yani zorlayıcı etkileşimde. Bu da zihnimizin çok aktif olduğu bir haftaya girdiğimizi gösteriyor. Yenilikçi, yaratıcı fikirler, biraz aykırı fikirler ile muhattap olabiliriz. Beklenmedik yolculuklar, görüşmeler çıkabilir.

Mars da Jüpiter ile kare açı etkileşiminde. Bu etki biraz zorlayıcı, savaş ve çatışma getirici bir etkidir. Öfkenin abartılması, iddiacılığın abartılması gibi konuları anlatır. Bu aslında bir süredir hissettiğimiz bir etkiydi fakat bu hafta zirve yapıyor diyebilirim. Özellikle yolculuklara bu hafta dikkat. Sakin kalmaya çalışmak lazım.

1 Eylül haftasının günlük astrolojik etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

1 Eylül Pazartesi

Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. Ay’ın açısal bir etkileşimi yok. Hafta enerjik, neşeli ve özgüvenli. Pazartesi sendromunda pek değiliz. Hafif tembellik eğilimindeyiz.

2 Eylül Salı

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Bugün ise tam tersi. Oldukça sorumluluk bilincindeyiz fakat biraz kötümseriz. Ay, Satürn ve Neptün ile de sert bir açı yapıyor. Bu da kötümserlik ve melankoliyi çok artırıyor. Bugün biraz iş yoğunluğunun fazla olduğu, kaotik bir gün olabilir.

3 Eylül Çarşamba

Yazıda bahsettiğim Mars Jüpiter karesi bugün Ay’ın da devreye girmesi ile çok aktif. Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok dikkatli, sakin olmaya gayret edelim. Sakarlıklar, kazalara dikkat etmek gerekli. Öfkeyi konrol altında tutalım.

4 Eylül Perşembe

Ay Kova burcuna geçiyor. Aslında bugün de biraz krizli olabilir çünkü Ay Plüton ile kavuşumda olacak. Fakat Neptün, Satürn ve Uranüs ile uyumlu etkileşimde. Biraz yüksek oktavlı duygular içerisinde olsak da empati yeteneğimiz ve öz disiplinimiz oldukça yüksek.

5 Eylül Cuma

Ay Kova burcuna geçiyor. Bugün çok daha sakin. Ay Venüs ile sert etkileşimde olsa da oldukça sosyal ve özgüvenli bir gün.

6 Eylül Cumartesi

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi yok. Bugün de sosyal bir gün. Aynı zamanda entelektüel faaliyetler için de değerlendirilebilir, böyle bir isteğimiz de bugün var. Arkadaş gruplarında da aktif bir gün.

7 Eylül Pazar

Ay Tutulması günü! Ay Balık burcuna geçiyor. Gün içerisinde Güneş ve Merkür ile karşıt etkileşimde. Ay tutulmasının en yüksek hissedileceği gün. Kısaca etkilere değinmek gerekirse öncelikle Merkür açısı ile iletişim trafiği oldukça yüksek. Balık burcu etkisi ile oldukça romantik, biraz kaçışlara meyledebilen, hayal gücü yüksek bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

