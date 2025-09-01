1 - 7 Eylül 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 1 - 7 Eylül 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

1 - 7 Eylül 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 01 Eylül 2025 11:00
Esenlikler. Oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Haftanın son gününde bir ay tutulması var ve bu hafta etkilerini oldukça fazla hissedeceğiz. Ay tutulması yazısını ayrıca yazacağım.


Hafta başında Satürn Balık burcuna geri dönüyor. Koç döneminde hayatlarımızda yapı kurduğumuz alanlarda daha direkt, spontan, biraz agresif ve iddialı bir yapıya geçmiştik kısa süreliğine de olsa. Bu etki yeni yıla kadar tekrar kendini daha duygusal, empati yapan, kendinden çok karşıdakini düşünen, düzeni kurarken biraz düzensiz olabilen bir yapıya bıraktı.


Merkür de Başak burcuna geçti. Bu da Balık’ın tam tersi bir etki ama çok daha hızlı olan Merkür’de. Yani bu etki 3 hafta kadar sürecek. Zihnimiz çok daha organize, analitik. İş ve sorumluluklarda başarı ihtimali yükselecek.


Uranüs ise hafta sonunda geri harekete başlıyor. Bu geri hareket ile bir süre sonra İkizler burcundan Boğa burcuna geçecek. Uranüs’ün geri harekete başlaması da aslında bir süredir ilerleyen yenilikçi, iletişimci İkizler etkisinin biraz daha yavaşlayacağı, durulacağı anlamına geliyor. Haritamızda İkizler nereye düşüyorsa burada kısa süreliğine bir nekahat dönemine girildiğini söyleyebilirim.


Hafta içerisinde Merkür Uranüs ile kare yapacak. Yani zorlayıcı etkileşimde. Bu da zihnimizin çok aktif olduğu bir haftaya girdiğimizi gösteriyor. Yenilikçi, yaratıcı fikirler, biraz aykırı fikirler ile muhattap olabiliriz. Beklenmedik yolculuklar, görüşmeler çıkabilir.


Mars da Jüpiter ile kare açı etkileşiminde. Bu etki biraz zorlayıcı, savaş ve çatışma getirici bir etkidir. Öfkenin abartılması, iddiacılığın abartılması gibi konuları anlatır. Bu aslında bir süredir hissettiğimiz bir etkiydi fakat bu hafta zirve yapıyor diyebilirim. Özellikle yolculuklara bu hafta dikkat. Sakin kalmaya çalışmak lazım.


1 Eylül haftasının günlük astrolojik etkileri


Günlük etkilere geçecek olursak;


1 Eylül Pazartesi

Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. Ay’ın açısal bir etkileşimi yok. Hafta enerjik, neşeli ve özgüvenli. Pazartesi sendromunda pek değiliz. Hafif tembellik eğilimindeyiz.


2 Eylül Salı

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Bugün ise tam tersi. Oldukça sorumluluk bilincindeyiz fakat biraz kötümseriz. Ay, Satürn ve Neptün ile de sert bir açı yapıyor. Bu da kötümserlik ve melankoliyi çok artırıyor. Bugün biraz iş yoğunluğunun fazla olduğu, kaotik bir gün olabilir.


3 Eylül Çarşamba

Yazıda bahsettiğim Mars Jüpiter karesi bugün Ay’ın da devreye girmesi ile çok aktif. Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok dikkatli, sakin olmaya gayret edelim. Sakarlıklar, kazalara dikkat etmek gerekli. Öfkeyi konrol altında tutalım.


4 Eylül Perşembe

Ay Kova burcuna geçiyor. Aslında bugün de biraz krizli olabilir çünkü Ay Plüton ile kavuşumda olacak. Fakat Neptün, Satürn ve Uranüs ile uyumlu etkileşimde. Biraz yüksek oktavlı duygular içerisinde olsak da empati yeteneğimiz ve öz disiplinimiz oldukça yüksek.


5 Eylül Cuma

Ay Kova burcuna geçiyor. Bugün çok daha sakin. Ay Venüs ile sert etkileşimde olsa da oldukça sosyal ve özgüvenli bir gün.


6 Eylül Cumartesi

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay’ın açısal etkileşimi yok. Bugün de sosyal bir gün. Aynı zamanda entelektüel faaliyetler için de değerlendirilebilir, böyle bir isteğimiz de bugün var. Arkadaş gruplarında da aktif bir gün.


7 Eylül Pazar

Ay Tutulması günü! Ay Balık burcuna geçiyor. Gün içerisinde Güneş ve Merkür ile karşıt etkileşimde. Ay tutulmasının en yüksek hissedileceği gün. Kısaca etkilere değinmek gerekirse öncelikle Merkür açısı ile iletişim trafiği oldukça yüksek. Balık burcu etkisi ile oldukça romantik, biraz kaçışlara meyledebilen, hayal gücü yüksek bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Günlük burç yorumları: 1 Eylül Pazartesi

1 Eylül 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
İlk Dördün Ay bugün erken saatlerde, gerçekleşiyor; girişim gücümüz yüksek, ancak bu çoğunlukla çatışma ya da gerginlikten doğuyor. Bu dönem stres, sürtüşme ve uyumsuzluk getirebilse de aynı zamanda güçlü bir enerji, motivasyon ve büyüme potansiyeli de barındırıyor. Hırslı ve rekabetçi hissedebiliriz. Bugünkü Merkür-Şiron üçgeni oldukça destekleyici. Bu etkiyle, iyi niyetlerimiz sıcak ve sağlıklı sohbetlerin yolunu açıyor. Geçmiş deneyimlerden öğrenerek iletişim kuruyoruz. Bu etki, birbirimizden öğrenmeye ve duygularımızı yapıcı biçimde ifade etmeye zihnimizi açıyor. Mesajlarımızı daha anlaşılır ve ulaşılabilir şekilde aktarıyoruz. Hassas konular üzerine konuşmak veya bu konular üzerinde düşünmek için olumlu bir enerji var. Özellikle uyanık, gözlemci ve anlamaya istekliyiz. Kendimizi ifade etmek, niyetlerimizi aktarmak bugün her zamankinden kolay; bu daha çok doğru kelimeleri seçmekten ziyade içtenliği yansıtmakla ilgili. Sorunlara yeni yaklaşımlar keşfedebiliriz. Ay tüm günü ileriye bakan Yay burcunda geçiriyor; daha idealistiz ve hayattan beklentilerimiz yüksek olabilir. Ay'ın Mars ile yaptığı altmışlık açı sayesinde özellikle doğru, adil ve hakkaniyetli olana ilgi duyuyoruz.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün dinlemeye, anlamaya ve kendini ifade etmeye daha açıksın. Merkür-Şiron açısı, netliği ve kendini ifade etme gücünü artırıyor. Hayata farklı ya da özgün bir bakış açın var ve bu özellik şu anda özellikle öne çıkıyor. Kişisel cazibe ve ifade için güzel fırsatlar doğabilir; bunları açığa çıkarmanın en iyi yolu ise eğlenmek veya yaratıcı olmak gibi görünüyor. Başkaları seni hoş bir şekilde çekici ve bilge bulabilir. Sorunlu alanları kendi yararına çevirebilirsin. Bu, üretmek, paylaşmak ve bağ kurmak için iyi bir zaman olabilir. Yine de bağımsızlık arzunla ilgilenilme ihtiyacın arasındaki çatışmadan gerginlik doğabilir.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün aile ve kişisel konular açısından, ayrıca duygularını ifade etme konusunda oldukça iyi bir konumdasın. Bugünkü Merkür-Şiron üçgeni, hayatında işe yarayan ve yaramayan şeyleri gözden geçirmeni kolaylaştırıyor. Bir ilişkideki pürüzleri onaran ve iyileştiren konuşmalar gündeme gelebilir. Bu geçişin yardımıyla sorunlara doğal olarak diplomatik çözümler bulabilirsin. Özellikle daha sabırlı olmak ve dinlemeye, anlamaya, açıklamaya fazladan zaman ayırmaya istekli olmak etkileşimlerini güçlendirebilir. Duygusal anlamda arınmak ve kendini özgürleştirmek her zamankinden daha kolay olabilir. Yine de ufak tefek ayrıntıları toparlamaktan ve bazı şeyler üzerinde yeniden düşünmekten memnunsun.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün daha fazla etkileşim ve geri bildirim arıyorsun. Biri seni, normalde pek heves etmeyeceğin eğlenceli ve ilginç bir şey yapmaya veya harekete geçmeye motive edebilir. Merkür-Şiron üçgeni iletişimini güçlendirerek kendini ifade etmenden ve keyif almandan ilham almanı sağlıyor. Öğrenecek ve paylaşacak çok şey olabilir, konuşmalar ise rahatça akıyor. Bağlantılar kurmak ve sohbet başlatmak için harika bir gün. İnsanlar sana kolayca güveniyor ve sen de samimi olanlara yardımcı olmaktan memnunsun. Romantik ilişkiler, yazı, konuşmalar, çocuklarla ilişkiler ve yaratıcı projeler ya da hobiler bugün oldukça destek görüyor.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün bazı yarım kalmış işleri toparlamak oldukça tatmin edici olabilir. Üretken bir şeye emek vermek ön plana çıkıyor. Yine de bir konuşma, ruhunu yükseltebilir ya da bir sorunla ilgili yeni bir içgörü gününü güzelleştirebilir. Bugünkü Merkür-Şiron açısı, iletişimini kolay ve akıcı hâle getiriyor. Dinleme ve paylaşma becerin başkalarını rahatlatıyor, açık ve tatmin edici iki yönlü konuşmaları teşvik ediyor. Gerçekten güç alıyor ve başkalarına bilinçli bir şekilde yaklaşıyorsun. Konuşmalar konusunda bir meydan okumayı kabule hazırsın ve normalde pek yanaşmadığın konuları keşfetmeye daha meyillisin. Para konuları da olumlu; örneğin bir borcun ödenmesi ya da bir hediye almak mümkün.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün yaratıcılığın ve keyifli iletişimlerin akışı oldukça kolay. Eğlendiren ve sana eğlenceli ama sağlıklı bir meydan okuma sunan aktiviteler güçlü bir çekim yaratıyor. İletişimler motive edici olabilir ve yaptığın şeye duyduğun tutkulu ilgi başkalarını da sana çekiyor. Burcunda ilerleyen Merkür'ün bugün şifacı Şiron ile uyumu, kendini ifade etmeye teşvik ediyor. Başkaları sözlerini iyi karşılıyor ve bakış açını takdir ediyor. En güzeli de, kelimelerinle ya da niyetlerinle kendini rahat hissediyorsun. Şimdi bağlantı kurmak, paylaşmak veya kendini tanıtmak özellikle keyif verebilir. Sorunlara çözümler hayal etmeyi ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmeyi başarıyorsun. Enerjini rutinden ziyade eğlenceli bir şeye odaklayabilirsen, özellikle iyi sonuç alabilirsin.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün güvenlik ve tanıdıklık ihtiyacın daha güçlü, ancak bunları elde etmek ve sağlamlaştırmak için de hazırsın. Hayatını daha konforlu hâle getirme motivasyonun yüksek. Yardım perde arkasından ya da aydınlatıcı bir konuşmadan gelebilir; biri şu anda arkanda olabilir. Geçmiş meseleleri yeni bir bakış açısıyla değerlendirme becerin bugün seni ileriye taşıyabilir. Gizlilik alanında ilerleyen Merkür'ün, yakınlık alanındaki Şiron ile uyumu bir meseleye şefkatli bir ışık tutuyor. Fikirlerin ilgi görebilir ya da tavrın takdir edilebilir. Bu geçiş, borçla ya da bir kapanış ihtiyacıyla ilgili bir konunun çözülmesine de yardımcı olabilir.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün dikkati farklı yönlere dağıtma eğilimin olsa da, çeşitli bilgileri toplamak için iyi bir zaman. Kendini amaçlı bir şekilde ifade etmeye meyillisin ve ilgi çekici aktivitelere yöneliyorsun. Bugünün enerjileri, bir ilişkiyi onarmak ve bir partnerle ya da özel bir dostla daha derin bağlar kurmak için çok uygun. Duygularını paylaşmaya istekli olman dikkat çekici ve faydalı; bu da iyileşme ihtimalini açıyor. İletişim kanalları açık! Neyin işe yaradığını ve neyin önemli olduğunu içgüdüsel olarak biliyorsun, bu da sorunları çözmeyi doğal kılıyor. Kendini oldukça açık, canlı ve neşeli hissedebilirsin.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün istikrar ve rahatlık ihtiyacın güçlü, fakat bunları sağlamak için harekete geçmeye de hazırsın. Aileyle vakit geçirmekten ya da kalbinin sesini dinlemekten büyük fayda görebilirsin; iş veya sağlık konularıyla ilgili konuşmalar da şu anda yararlı olabilir. İhtiyaçlarını ve endişelerini değer verdiğin biriyle paylaşmak ferahlatıcı gelebilir. Bir fikrini sunmak için de uygun bir zaman. İşine ve projelerine daha fazla enerji ve gönül vermek de şu anda güçlü bir çekim yaratıyor. Artık ihtiyaç duymadığın şeylerden kurtulmak her zamankinden daha kolay olabilir. Dağınıklık, ister kişisel ortamında ister duygusal düzeyde olsun, net ve odaklı hissetmeni engelleyebilir.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün enerjin yüksek ve dikkat çekicisin, ayrıca seni büyük bir projeye yöneltecek bir motivasyon bulabilirsin. Kendini ortaya koymak bugün doğal geliyor. Dikkatini karşılanmamış ihtiyaçlarını gidermeye odaklıyorsun. Bugünün geçişleri öğrenmeyi, iletişimi, yolculukları ve bağlantı kurmayı destekliyor; etkileşimlerinde mutlu ve umutlu hissetmen olası. Konuşmalar hem pratik düzeyde hem de fiziksel ve duygusal boyutlarda uyum yakaladığından oldukça aydınlatıcı olabilir. Fikirlerini paylaşmak keyifli ve öğretici geçebilir. Bugün öğrenme, keşif ve belki de bir arkadaşlığı güçlendirme açısından güçlü bir gün. Bir gruba özgün bir katkı sunabilir veya uzmanlığını paylaşabilirsin; bu da zamanla ilerleme fırsatına dönüşebilir.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Ay, gün boyunca senin dinlenme, düşünme ve gizlilik alanında ilerliyor; bu, duygusal bir "yenilenme" zamanı anlamına geliyor. Şu anda bir mola vermek, geçmişi gözden geçirmek ve yeni başlangıçlara hazırlanmak ön planda olabilir. Yine de bugün aktif ve iletişime açık hissediyorsun. Aile ile etkileşimler aydınlatıcı, destekleyici ve içgörülü olabilir; konuşmalar her zamankinden daha yapıcı geçiyor. Durumlar seni mali konularını gözden geçirmeye yönlendirebilir. Güvenlik ve rahatlık arzusu da motivasyon kaynağı olabilir. Perde arkasında veya kişisel hayatında gerçekleşen konular için iyi bir enerji mevcut. Kendinle ilgili yeni bir şey öğrenmek faydalı olabilir ve bu seni olumlu, mutlu bir yöne götürebilir.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün kendini meşgul ve ilgili tutan aktivitelere yöneliyorsun. Canlı ve enerjiksin; keşif ve öğrenme için biraz alan ihtiyacın var, bu zihinsel düzeyde bile olsa. Bugün yapılan konuşmalar, bir ilişkiye dair yeni içgörüler kazandırabilir veya iletişim tarzları anlayışı kolaylaştırabilir. Dinlemek ve kendini ifade etmek için güzel bir zaman. Haberler, tavsiyeler veya yeni bilgiler seni olumlu bir yöne yönlendirebilir ya da en azından gelecekteki çabaların için iyi bir rehber olabilir. Konuşmalar, özellikle bir partnerle ya da ilişkiyle ilgili olarak, iyileştirici ve adeta büyülü hissedilebilir.
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün hedeflerini ve performansını gözden geçirme eğilimindesin. Hoş bir şekilde üretken olabilirsin ve kendini iyi bir şekilde yönlendirebiliyorsun. Bugünkü geçişler seni açmaya ve yeni fırsatları görmene yardımcı oluyor. Sahip olduklarından, yeteneklerinden, bilginden veya maddi varlıklarından en iyi şekilde yararlanmak için uygun bir zaman. Ayrıca başkalarının sorunlarını çözmek bugün keyifli olabilir; bu, kendi sorunlarını çözmene de yol açabilir. Genellikle gözden kaçırdığın yerlere bakıyor olacağından, kayıp bir eşya, eksik bir parça ya da fark etmediğin bir kaynak bulabilirsin. Para kazanma, tasarruf etme ve büyütme konusunda yaratıcı fikirler ön plana çıkabilir. İletişim kanalları açılıyor veya etkileşimlerine ilginç bir boyut katacak yeni bağlantı yolları keşfediyorsun.

