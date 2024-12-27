Ortak kararlar alabilmek

Yaşı daha büyük çocukların limitlerini zorlamayı denemesi normaldir. Çocuklarınız büyüdükçe sınırlar yer ve şekil değiştirebilmelidir, böylece sizin kararlarınıza daha rahat adapte olup, uyum sağlayabilirler. Çok fazla kısıtlama her zaman işleri zorlaştırır, bu yüzden sizin için gerçekten önemli olan sınırlamaları önce kendiniz belirlemeli ve sonrasında bunları çocuğunuz ile net bir şekilde paylaşmalısınız.

Daha az sınırlandırma ile çocuğunuz sizin ciddiyetinizi anlayacak ve buna saygı gösterecektir.