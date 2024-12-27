HTHAYAT
Çocuklu Hayat

Daha mutlu bir aile için 10 ipucu

"İş ve ev hayatını dengelemek, kendinize iyi bakmak" daha mutlu bir ailenin olmanın ipuçları arasında...

Daha mutlu bir aile için 10 ipucu
Giriş: 27 Aralık 2024, Cuma 13:00
Güncelleme: 21 Nisan 2025, Pazartesi 14:29
1

Disiplin

Bir cezalandırma yöntemi olarak değil, disiplini çocuklarınıza başkalarını incitmeden ya da başkalarına bağımlı olmadan ihtiyaçlarını karşılama yöntemi olarak öğretin. Sinirli olduğunuzda, sakin davranarak çocuğunuza sorunlarla başa çıkmanın farklı şekillerini gösterebilir, kendisinin de benzer bir durumda sükûnetini koruyarak problemi çözmeye yönelmesini sağlayabilirsiniz. Çok daha pozitif ve yapıcı olacaktır.

 

2

İletişim

İletişim kurmak önemlidir, iyi zamanda da kötü zamanda da. Çocuklar duygularını dile getirmekte çoğu zaman zorlansalar da ebeveynlerinin kendilerini dinlemesine çok önem verirler kendiniz hakkında konuşun, sadece problemleriniz değil günlük hayatınızla da ilgili. Eğer kendilerini sizin yaptıklarınızın içinde görürlerse, kendi yaptıklarına sizi dahil etmeleri daha olasıdır.

 

3

Kaliteli zaman

Haftada birkaç kez tüm aile bireylerinin birlikte zaman geçirmesini organize etmelisiniz. En azından haftada 3 gece hep beraber sofraya oturabilirsiniz. Bu sizin bağlantıya geçmeniz ve önemli konular hakkında konuşmanız ya da sadece gülüp eğlenmeniz için fırsat sağlayacaktır. Bazı işler için çocuklarınızdan yardım isteyebilirsiniz, bu her zaman hoşlarına gitmese de kendilerini ailenin bir parçası olarak hissetmelerini sağlayacaktır.

 

4

Sınırları belirlemek

Çocukları tehlikelerden korumak için çoğu zaman sınırlar koyarız. Mühim olan sadece emirler yağdırmak yerine bu sınırları neden koyduğunuzu ona da sağlıklı bir şekilde anlatabilmektir. Çocuklar kendilerine verilen komutları uygulamakta isteksiz olabilirler. Ama bu komutların sebebini anlatmak, onların ne yaptığınızı çalıştığınızı anlaması ve işbirlikçi olması için yardımcı olacaktır.

 

5

Kendinize iyi bakmak

Ebeveynler genellikle evdeki herkesle birden ilgilenmeye çalıştığı için kendilerini ihmal ederler. Halbuki eğer kendinizle yeterince ilgilenmezseniz, bir süre sonra acınası ve kırgın hissedebilirsiniz ki bu da çocuklarınızın ihtiyaçlarını sağlıklı şekilde karşılayamayacağınız anlamına gelir. Kendinize kendi duygu ve ihtiyaçlarınız olduğunu hatırlatmayı ihmal etmeyin. Arada bir kendinizle ilgilenmek hiç de bencilce değil!

 

6

İş ve ev hayatını dengelemek

İş ve ev hayatını dengelemek her zaman kolay olmayabilir ama bu durumla nasıl başa çıktığınız, aile ilişkilerinizde büyük fark yaratacaktır. Aile bağlılıklarınıza uygun şekilde çalışmak ve çalışma saatlerine bağlı olmak, o saatlerin dışına taşmamak, iki tarafla ilgili de sorumluluklarınızı karşılamayı ve dolayısı ile kendine güveni sağlar. Aile üyeleriniz sizi daha çok görmekten mutlu olacak ama bir yandan da iş hayatınız kontrollü ve sağlıklı şekilde yürüyecektir.

 

7

Esneklik

Çocuklar her şeyden çok ebeveynleri ile vakit geçirmek isterler. Çocuğunuzla gün içinde oynamanız ya da hafta sonları ihmal etmediğiniz park gezmeleri bir yana bazen daha spontane ve onun için unutulmaz aktivitelere girişebilirsiniz. Bunu yapmak için ise bazen kendi vaktinizden ya da işinizden ödün vermeniz gerekebilir.

 

8

Rahatlatıcı olmak

Aile bireylerinin zor zamanlarda birbirinin yanında olması çok önemlidir. Ortada bir aile trajedisi varsa ya da aile bireylerinden birinin sorunu varsa, bir arada olmak gerçekten yardımcı olabilir. Açık olmak ve iletişim kurabilmek böyle zamanlarda özellikle önemlidir. Çözüm aşamasına hep beraber karar verilince uygulaması da daha kolay olacaktır.

 

9

Ortak kararlar alabilmek

Yaşı daha büyük çocukların limitlerini zorlamayı denemesi normaldir. Çocuklarınız büyüdükçe sınırlar yer ve şekil değiştirebilmelidir, böylece sizin kararlarınıza daha rahat adapte olup, uyum sağlayabilirler. Çok fazla kısıtlama her zaman işleri zorlaştırır, bu yüzden sizin için gerçekten önemli olan sınırlamaları önce kendiniz belirlemeli ve sonrasında bunları çocuğunuz ile net bir şekilde paylaşmalısınız.

Daha az sınırlandırma ile çocuğunuz sizin ciddiyetinizi anlayacak ve buna saygı gösterecektir.

 

brush-purple Yorumlar
Misafir 06 Ağustos 2020, Perşembe

Açıklamalar gerçekten çok faydalı..Bence bir eksik var,,manevi bağ-dini eğitim..Hangi dinde olunsa sorun dağil..ALLAH sevgisi din bilgisi mutluluğa ve aile bağlarını kuvvetlendirir..

Misafir 27 Aralık 2023, Çarşamba

Çok güzel bir yazı olmuş teşekkür ederim.

Misafir 27 Aralık 2024, Cuma

Çocuk yetiştirilmesinde, özgöven verilmesi çok önemlidir...