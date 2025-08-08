08.08 Aslan kapısı: Ruhun ışığını uyandıran kozmik geçit

Önemli bir başlangıç, yaratım ve yenilenme zamanına başlıyoruz…

Her yıl 8 Ağustos’ta açılan Aslan Kapısı; Güneş’in Aslan burcunda, Sirius yıldızının Dünya’ya en yakın hizasında olduğu ve numerolojik olarak 8 sayısının taşıdığı, kudretli ve yüksek frekanslı bir enerji kapısıdır. Ancak 2025 yılında bu geçit, sıradan bir hizalanmanın ötesinde; karma, bilinç sıçramaları, ruhsal derinlik, arınma ve kader aktivasyonlarıyla taçlanacak bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Bizi Eylül ayındaki 9.9 kapısına, tutulmalar mevsimine hazırlıyor.

Numerolojik olarak 8 sayısının şifresi

8 rakamı, ezoterik öğretilerde; sonsuzluk döngüsünü, karmanın dönüşünü ve ruhsal olgunlaşmayı temsil eder. Hem dikey hem yatayda sürekliliği olan bu sayı, ruhun hem yukarıya (ilahi kaynak) hem aşağıya (maddi dünya) köprü kurabildiği bir bilinci taşır.

8.8.2025 tarihinde ortaya çıkan enerji, kendi içinde özel bir ruhsal kodu taşıyor; 8 + 8 + 2 + 0 + 2 + 5 = 25 → 2 + 5 = 7 (içsel uyanış)

Bu tarih; madde ile mana, dünya ile ruh, geçmiş ile gelecek arasında bir birleşme noktasıdır. 2025’in enerjisiyle birleştiğinde, bu yılki Aslan Kapısı; kişisel kader planlarının yeniden yazılabileceği bir döneme işaret ediyor. Bu önemli günde hayallerinizi olmuş gibi hissederek imajine edin, yaşamınızda güzelliklere odaklanın ve alanınızı koruyarak, enerjinizi sadece sizi yükseltenlere verin.

Sirius’un uyanışı

Aslan Kapısı sırasında, Sirius yıldızının Güneş’le kavuşumu gerçekleşir. Eski Mısır'da bu hizalanma; Nil’in taşmasıyla kutsanır, bereketin ve ruhsal bilgeliğin gelişi olarak kabul edilirdi. Sirius; yüksek benliğimizin, ruhsal DNA’mızın ve kadim bilgeliğin taşıyıcısıdır.

Bu yıldızın kapı enerjisiyle aktive olması, ilahi planla uyumlanma, yaşam amacıyla yüzleşme ve geçmiş yaşam bilgeliklerinin hatırlanması gibi derin etkiler yaratabilir. Bu nedenle 8.8.2025’te, sadece bir dilek değil, ruhunun bu hayattaki sözleşmesini anımsama zamanıdır.

Astrolojik olarak bu kapı, Güneş’in yöneticisi olduğu Aslan burcunda açılır. Aslan; aşk, yücelik, görkem, liderlik, kalpten yaşamak, yaratıcılık ve cesaret prensiplerini temsil eder. 2025 yılında Aslan Kapısı’nın açıldığı gün; Ay- Plüto kavuşumu ve Merkür retrosunun etkisiyle, bu kapıdan geçerken bir durup içeri bakmamız gerekebilir. Artık ruhumuzla uyumlu olmayan her düşünce, davranış, kimlik ve ilişki; 8.8 geçidinde ya bırakılacak ya da dönüştürülecektir. Bu yıl özellikle Aslan ve Yengeç etkililere, bolluk ve zenginlik yağabilir.

8.8’in ritüeli

Bu özel geçitte yapılabilecek en kutsal eylem; ruhuna verdiğin sözleri hatırlamaktır. Bunun için o gün sessiz bir alanda şu üç soruyu yazılı olarak yanıtlayabilirsin:

1. İçimde hangi güç uyanmak istiyor?

2. Kalbim hangi yaratımı gerçekleştirmek için atıyor?

3. Hangi korku, ışığımı gölgeliyor?

Ve ardından şu niyeti tekrar et:

“Ben, bu yaşamda ilahi özümle uyumlu, cesur ve açık bir kalple yürümeyi seçiyorum. Kendi ışığımı kapatmadan, dünyaya sunmak üzere buradayım. Artık yaşam amaçlarımı hatırlıyorum. Gücüme, bolluğa, ihtişama, kalpten gelen görkemli sevgilere kalbimi açıyorum.”

8.8 Aslan Kapısı, yıldızlardan gelen kader çağrısını yalnızca kalpten duyanlara fısıldar. Eğer dış dünyanın karmaşasına değil de kendi merkezine odaklanırsan, bu kapıdan geçerken sadece sen değişmeyeceksin; senin aracılığınla kelebek etkisiyle bir kolektif dönüşüm de başlayacak.

Unutma; bu bir dilek günü değil, bir hatırlayış günüdür. Kimseden bir şey beklemeden, kendi içindeki sonsuz ışığı onurlandırmak için açılan bir kapıdır. Ve bu kapının anahtarı, her zaman senin kalbindedir.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

