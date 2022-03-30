Ezoterik Astroloji: Kabala ve Hayat Ağacı

Buşra Efe, Ezoterik Astroloji'de Kabala ve Hayat Ağacı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı...

Ezoterik Astroloji: Kabala ve Hayat Ağacı
Astroloji
30 Mart 2022 Çarşamba

Bugün astrolojik açıdan çok yaygın olmayan ancak astrolojinin de kökeni olan bir alandan bahsedeceğim. Ezoterik astroloji içerisinde geçiyor, “Kabala ve Hayat ağacı”… Bu alan klasik astrolojiden bağımsız bir alan kesinlikle değil. Onun yerine geçebilecek ayrı ekolde değil. Kabalistik hayat ağacını, klasik astroloji bilgisine ve bazına ek olarak, yorumlarınızda ve bakış açılarınızda kullanacağız ek bir lezzet gibi düşünebilirsiniz.


Sisteme hayat ağacı üzerinden baktığımızda, parça bütün ilişkisini daha iyi görmemizi sağlıyor. Birbirleriyle ilişkisi ve açısı olmayan gezegenlerin ve burçların, nasıl da puzzelın birer parçası gibi bütüne hizmet ettiğini bu diyagramla çok daha iyi anlıyoruz.


Ağaç, birçok kadim bilgiyi içerisinde barındırıyor. Kutsal geometri, harflerin anlamı, gezegenlerin ve burçların ezoterik anlamları vs.… Bu yüzden en ince detayından başlayıp bütüne doğru öğrenmek gerekiyor.


“Kabala-Kabbalah”ın kelime anlamı…

Hayat ağacına geçmeden önce kabaladan kısaca bahsetmek istiyorum.


Kabala-Kabbalah kelime anlamı olarak gelenek veya yazışma anlamına geliyor. İbranice temelli, ezoterik bir disiplindir. Esasen yahudi mistisizimine dayanıyor. Kabalanın bir inanç stili olduğu düşünülür. Bu doğru bilinen, yanlışlar arasındadır. “Bir din, inanç stili değildir”. İslamiyet’teki tasavvufa benzetebiliriz. Tamamen varlığımızı ve varoluşu, sistemi anlamlandırmaya çalışan, bunu yaparken de dünyevi bir plandan ziyade, mana arayışında ruhsal ve felsefi bir boyuttan anlam bulmaya çalışır.


Hayat ağacı tüm yaratılış bilgisini içerisinde saklar. Ebedi olan yani sonsuz ve değişmeyen olanla, ölümlü olanın, yaradan evren ilişkisini anlatan, mistik bir öğretidir. Mikrokozmoz ve makrokozmoz ilişkisini anlatır. Kabala ilmi, kişinin yaratılış doğasını araştırmanın metodudur ve ruhsal (spirütüel) dünyanın anahtarı olarak nitelendirilir. Amaç, yaradılışın sırlarına vakıf olmak ve bireyin kendini arındırıp, ruhsal olarak geliştirerek mükemmele ulaşması yani insan-ı kamil seviyesine varmasını sağlamaktır.


Yaşam çiçeğinin iç motifi: Hayat Ağacı

Hayat ağacından sisteme bakıldığında, dünya dualite ilkesinin geçerli olduğu bir gelişim ortamı olarak görülür. Hakikatlerin dünyası burası değildir. İnsanoğlunun, ruhsal deneyimini ve tekamülü arttırması amaçtır ve ruhun tekrar farkındalık, idrak ve iradeyle tekrar yukarıya çıkışını hedefler… Ve yukarıdan aşağıya baktığımızda aslında bilginin ve enerjinin gezegenler aracılığıyla bir alt plana basamak basamak inişini görürüz. En alt planda dünya, yani ruhun gelişim ortamı vardır.


Ağaç, aslında günümüzde çok yaygın olan, yaşam çiçeğinin iç motifidir. Yaşam çiçeğinin bu kadar önemli bir sembol olmasının altında, görselinde ve ezoterik bilgisinin içinde, varoluşun sırrının gizli olması yatar. Ağacın tamamında kutupluluk ilkesi hâkimdir. Evrenin varoluşunun en temel ve en önemli yasalarından biri de dualite biliyorsunuz ki… Hayat, bizi hep sarkaç mantığında bir sağa bir sola gönderir. Her şey kutupluluk oluşturur. İyi-Kötü, Güzel-Çirkin, Gece-Gündüz, Eril-Dişil, Geçmiş-Gelecek gibi


Hayatın içinde bizler de uçluklarla savaşırız. Kalbimiz ve beynimiz arasında git geller yaşar, iyi ve kötüyü ayırt etmeye çalışırız.


Hayatta yaşadığımız en önemli testler aslında ikilem arasında kaldığımız veya değiştirmeye direndiğimiz kalıplardan yaşarız. Ancak her şeyin hikâyesi ve sınavı da hayatta dengede olmaktan geçer. Ne az, ne çok! Her şey dengede olduğunda, ağaçtaki orta yoldan yürüdüğümüzde huzur ve mutluluğu yakalarız.


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