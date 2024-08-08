8-8-8 Portalı

8 sayısı numerolojik olarak; başarı, bolluk bereket, iktidar, para, otorite, dönüşüm, çoğaltma ve büyütme ile ilgilidir. Astrolojide Satürn gezegeni ve Aslan burcu, Tarot’ta ise Güç Kartı ile bağlantılıdır ve Aura çakramızı anlatır. Sembolik olarak sonsuzluğun ve iki kalbin birliğinin göstergesidir. Her yıl Ağustos ayının 8. gününde Dünya, Orion ve Sirius Takımyıldızları Aslan burcunda hizalanır.

Bu yıl her zamankinden farklı olarak yıl enerjisinde de 8 rakamını taşıdığımız için 8-8 yerine 8-8-8 portalını yaşıyoruz. Bu süreçte hem Merkür, hem de Satürn retro harekette ilerliyor. Dolayısıyla Aslan Yeniayı'nın ardından başlangıçlar kalbimizde gerçekleşiyor, sorularımız kalpte yanıt buluyor.

Aynı zamanda yine numerolojik olarak 8 + 8 + 2 + 0 + 2 + 4= 24 = 2 + 4 = 6 enerjisini yaşıyoruz. Bu enerji; altıncı hissimiz ile ilgilidir. Sevgi, uyum, denge, aydınlanma, iç huzur, zarafet, güzellikler ve tamamlanmayı temsil eder. İyileşme, öğrenme ve büyümedir.

Bugünlerde yalnızca kendimize dönmeli, gerçekte kim olduğumuzu, kim olmak istediğimizi düşünmeliyiz. Yaşam bizden ışığımızın sorumluluğunu almamızı isterken, bu süreçte karşımıza çıkan her şey ve herkes ışığımızı gölgeleyerek bizi merkezimizde kalmamız konusunda test edecektir. Kendimiz olmak, olduğumuz yerde kabul görmek, kabul görmediğimiz yerde durmamak, sınırlarımızı korumak bizim var oluşumuzun en doğal hakkıdır. Özümüze ulaşmanın anahtarıdır. Bugünlerde sizi kendinizden uzaklaştıran, bir başkası gibi olmanızı isteyen, yaratıcılığınızı, canlılığınızı ve motivasyonlarınızı yok eden ne varsa onlar daha görünür olacak ve gerçekte ne istediğinizi bulacaksınız. Kalbinizden geçenleri yaşamaya; belki hobileriniz, belki bir sanat, belki aşk, belki mesleğiniz, belki tarzınızla, belki de sadece gülümseyerek yansıtmaya çağrılacaksınız. Bir çocuk yalnızca güvendiği yerde doyasıya mutlu ve rahat olabilir. Sizin çocuk kalbiniz nerede çocuk alanlarını yaşayabiliyor?

Bolluk bereketinizin artması için bugün küçük de olsa bir hesap açın veya dilediğiniz şeyi almayı dileyerek kenara bir miktar koyun. Çiçekleri sulamak, fidan dikmek, sokak canlılarını beslemek de bugünlerde bollukla size dönecektir. Yaşamdaki sonsuz kaynağa güvenin ve size vaat edilenleri hak ettiğinize inanarak sizin olanın sizi bulmasına izin verin.

Şimdi yaşamın sizi durdurduğu, engeller ve gecikmeler yarattığı yerde siz de durun ve akışa güvenin. Her şey belirsiz, yoğun ve karmaşık görülebilir ve bazı şeyler kontrolünüzden çıkabilir. İşte o noktada her şeyin bir doğru zamanı olduğunu ve yaşamın sizi bir şeylerden koruduğunu ve en doğru zamana hazırladığını hatırlayın.

Eylül ve Ekim aylarında tutulmalarla birlikte yaşadıklarımızın bizi kendimize ne kadar yakınlaştırdığını görecek, gerçek ışığımız ve gücümüzle kendimize yeniden doğacağız.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi