8-8-8 Portalı

Her yıl Ağustos ayının 8. gününde Dünya, Orion ve Sirius Takımyıldızları Aslan burcunda hizalanır. Bu yıl her zamankinden farklı olarak yıl enerjisinde de 8 rakamını taşıdığımız için 8-8 yerine 8-8-8 portalını yaşıyoruz. 8-8-8 Portalı nedir? 8-8 Aslan kapısı ne anlama geliyor? Astrolog İnci Gücen yorumladı.

8-8-8 Portalı
Astroloji
Giriş: 08 Ağustos 2024 06:34
ABONE OL

8 sayısı numerolojik olarak; başarı, bolluk bereket, iktidar, para, otorite, dönüşüm, çoğaltma ve büyütme ile ilgilidir. Astrolojide Satürn gezegeni ve Aslan burcu, Tarot’ta ise Güç Kartı ile bağlantılıdır ve Aura çakramızı anlatır. Sembolik olarak sonsuzluğun ve iki kalbin birliğinin göstergesidir. Her yıl Ağustos ayının 8. gününde Dünya, Orion ve Sirius Takımyıldızları Aslan burcunda hizalanır.


Bu yıl her zamankinden farklı olarak yıl enerjisinde de 8 rakamını taşıdığımız için 8-8 yerine 8-8-8 portalını yaşıyoruz. Bu süreçte hem Merkür, hem de Satürn retro harekette ilerliyor. Dolayısıyla Aslan Yeniayı'nın ardından başlangıçlar kalbimizde gerçekleşiyor, sorularımız kalpte yanıt buluyor.


Aynı zamanda yine numerolojik olarak 8 + 8 + 2 + 0 + 2 + 4= 24 = 2 + 4 = 6 enerjisini yaşıyoruz. Bu enerji; altıncı hissimiz ile ilgilidir. Sevgi, uyum, denge, aydınlanma, iç huzur, zarafet, güzellikler ve tamamlanmayı temsil eder. İyileşme, öğrenme ve büyümedir.


Bugünlerde yalnızca kendimize dönmeli, gerçekte kim olduğumuzu, kim olmak istediğimizi düşünmeliyiz. Yaşam bizden ışığımızın sorumluluğunu almamızı isterken, bu süreçte karşımıza çıkan her şey ve herkes ışığımızı gölgeleyerek bizi merkezimizde kalmamız konusunda test edecektir. Kendimiz olmak, olduğumuz yerde kabul görmek, kabul görmediğimiz yerde durmamak, sınırlarımızı korumak bizim var oluşumuzun en doğal hakkıdır. Özümüze ulaşmanın anahtarıdır. Bugünlerde sizi kendinizden uzaklaştıran, bir başkası gibi olmanızı isteyen, yaratıcılığınızı, canlılığınızı ve motivasyonlarınızı yok eden ne varsa onlar daha görünür olacak ve gerçekte ne istediğinizi bulacaksınız. Kalbinizden geçenleri yaşamaya; belki hobileriniz, belki bir sanat, belki aşk, belki mesleğiniz, belki tarzınızla, belki de sadece gülümseyerek yansıtmaya çağrılacaksınız. Bir çocuk yalnızca güvendiği yerde doyasıya mutlu ve rahat olabilir. Sizin çocuk kalbiniz nerede çocuk alanlarını yaşayabiliyor?


Bolluk bereketinizin artması için bugün küçük de olsa bir hesap açın veya dilediğiniz şeyi almayı dileyerek kenara bir miktar koyun. Çiçekleri sulamak, fidan dikmek, sokak canlılarını beslemek de bugünlerde bollukla size dönecektir. Yaşamdaki sonsuz kaynağa güvenin ve size vaat edilenleri hak ettiğinize inanarak sizin olanın sizi bulmasına izin verin.


Şimdi yaşamın sizi durdurduğu, engeller ve gecikmeler yarattığı yerde siz de durun ve akışa güvenin. Her şey belirsiz, yoğun ve karmaşık görülebilir ve bazı şeyler kontrolünüzden çıkabilir. İşte o noktada her şeyin bir doğru zamanı olduğunu ve yaşamın sizi bir şeylerden koruduğunu ve en doğru zamana hazırladığını hatırlayın.


Eylül ve Ekim aylarında tutulmalarla birlikte yaşadıklarımızın bizi kendimize ne kadar yakınlaştırdığını görecek, gerçek ışığımız ve gücümüzle kendimize yeniden doğacağız.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi



Özel tarih: 08.08 Aslan Kapısı
Özel tarih: 08.08 Aslan Kapısı

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.