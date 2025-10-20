21 Ekim 2025 Terazi burcunda Yeniay'ın burçlara ve yükselen burçlara etkileri

Esenlikler. 21 Ekim saat 15:25’te Terazi burcunun 28. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Terazi burcu diplomasi, ortaklık, evlilik, ikili ilişkiler ve sanat ile alakalı uyumlu bir burçtur. Bu dönemde iki tarafı da düşünmemiz gereken ikircikli konuların arasında kalabiliriz. Evliliğimiz veya ilişkimiz ile ilgili konular gündeme gelebilir. Dünya genelinde sanat, sanatçılar, diplomasi gibi konuların öne çıkması söz konusu olabilir.

An derecesinin yönetici gezegeni Venüs de Terazi’de ve çok güçlü olduğu bir pozisyonda. Bu Yeniay için iyi bir şey. An derecesi Jüpiter ve Plüton gezegeninden kare açı yani sert etkileşim alıyor. Aslında diplomasi bu dönemin olması gereken konuları ama biraz zorlanıyor. Dünya genelinde inançlar ile ilgili konularda krizlerin çıkması çok olası. Para piyasalarında da büyük sallantılar beklenebilir.

Bu genel olarak hayatlarımıza da birtakım krizler getirebilir, ego çatışmaları getirebilir, iki tarafı dengelemek zorunda kaldığımız durumlar gerçekleşebilir. Ve bunlar maalesef abartılı bir şekilde ortaya çıkabilir.

Son olarak an haritasının yükselen burcu Kova. Bu da halkla ilgili konuları, gruplarla ilgili konuları, biraz hak hukuk özgürlük gibi konuları öne çıkaracak. Kişisel hayatlarımızda ise arkadaşlarımız, içinde bulunduğumuz dernekler, topluluklar önem kazanıyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Terazi yeniayı evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak.

Yükselen Boğa

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler söz konusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız nisan ayının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı söz konusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir yeniay süreci olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler söz konusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu birkaç gün yani yeniay civarı sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler söz konusu.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.