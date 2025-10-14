Venüs Terazi burcunda: 14 Ekim - 7 Kasım 2025

Sonbahar geldiğinde; doğa rengini değiştirerek, bırakmayı hatırlatarak, yaşama teslim olur. Ağaçlar birer birer hafifler, fazlalıklarını bırakır, özüne döner. Gökyüzü daha derin bir maviye bürünür, rüzgârın sesi bile değişir. Her şey sanki yeniden sadeleşirken, kendi zarafetini hatırlar. Güzellik bazen tam da azaldığı yerde çoğalır; tıpkı bir melodinin son notasının en çok yankılandığı an gibi. Sanki güzellik, yok oluşun da içine işleyebiliyormuş gibi. Rengarenk olan yapraklarla, dönüşümün güzelliklerini fark etmek gibi. Sonbaharın kalbinde atan, Terazi mevsimi...

13 Ekim’de Venüs’ün Terazi burcuna geçişi, gökyüzüne estetik bir sükûnet getiriyor. Aşk ilişkilerimiz ve kendimizle olan ilişkimiz güzelleşiyor, romantik, estetik, tatlı zamanlara başlıyoruz. Venüs, zodyağın terazisini elinde tutan Terazi’nin mevsiminde, kendi tahtındayken, hayatımızda her şeyde bir ölçü arıyoruz. Burası, karşıtlıkların birbirini tamamladığı, ben’in biz’e dönüştüğü bir geçittir. Bu geçitte; özellikle 14 - 16 Ekim arası ilişkilerde şanslı günlerde olacağız! Bu günleri; adım atmak, ilişkilerimizi iyileştirmek için değerlendirebilir, aşkı bulabiliriz. Aynı zamanda mali açıdan da bolluk bereketle destekleneceğiz.

Son bir aydır Venüs Başak’tayken; detaylarda, mükemmeliyetçilikte, hesaplamada, zihinsel yorgunluklarda kaybolduk. Artık Venüsün tahtında olmasıyla; biçimin ardındaki ruha, kusursuz olmasa da uyumun ritmine, kendi güzelliklerimize ve değerimize odaklanıyoruz. Bu uyum; değiştirerek ve zorlayarak oluşan değil, nefes alan, değişen, konuşan, kolaylıkla akan bir denge hâlidir. Tıpkı mevsimin kendisi gibi… Yaprak toprağa düştüğünde yok olmaz, toprağın rengine karışır. Her şey yer değiştirirken, bütün yine aynı güzelliği taşır.

Venüs buradayken; sevgiyi, aşkı, sanatı ve özdeğeri tüm zerafetiyle sunduğumuz zamanlardır. Bu dönemde ilişkilerde; sakinlik, yapıcılık, naiflik, adalet, tatlı dil, güzel bir duruş ihtiyacındayız. Kişisel bakım, sanat, dekorasyon, estetik, güzellik konularıyla ilgilenebiliriz. Gölge yönüyle; uyum uğruna ihtiyaçlarımızı bastırabilir, herkesi memnun etmeye çalışabilir veya politik davranışları ile manipüle eden kişilerle karşılaşabiliriz. Dünyada; eşitlik, hak, adalet konuları gündeme gelebilir. 13 - 17 Ekim arası; dolandırılma, kandırılma, aldatılmalara dikkat edelim.

Bu döngüde, biz de yaşamımızın terazisini yeniden kuracağız. Ben ve sen, iş ve dinlenme, vermek ve almak, uyum ve sınırlar arasında...

Venüs Terazi’deyken hayat bize zarif bir öğüt fısıldıyor; 'Güzelliğin kusursuzluğunda değil, doğallığının zarif titreşiminde saklıdır...'

Burç & yükselen burcuna özel etkileri

Koç

Venüs Terazi’de ilerlerken, kalbini aşka açma biçimin değişiyor. “Ben” olmaktan “biz” olmaya uzanan bir yolda; ilişkilerini ve kendinle olan ilişkini güzelleştirebileceğin, ciddi adımlar atabileceğin veya aşkı bulabileceğin zamanlara başlıyorsun. İlişkilerde denge arayışın derinleşiyor; yalnız kalmak ve sınırlarını koruyarak ilişkinin sürdürmek arasındaki ince çizgiyi kurmaya davet ediliyorsun. Danışmanlık, hukuk, ortaklık, evlilik, hatta dostluklar bile daha adil bir zemine oturuyor. İlişkilerin; hem gölgelerini hem de ışığınızı gösteren aynalara dönüşüyor.

Boğa

Burcunun yönetici gezegenin Venüs, Terazi’de ilerliyor. Seni hayatın sade güzelliklerini görmeye geri çağırıyor. Artık huzuru büyük değişimlerde değil, günlük ritimlerde bulmaya çağrılıyorsun. Sabah kahvesinin kokusu, düzenli yürüyüşler, sessiz bir evin huzuru… Bunlar bu döngüde senin gerçek lüksün. Bu süreçte; iş hayatında iş birlikleri, partnerle sorumluluk paylaşımı veya danışmanlık süreçleri daha uyumlu hale gelebilir. Kozmetik, bakım, estetik veya sağlıklı yaşam alanlarında ilgini çekecek yeniliklerle karşılaşabilirsin. Bu dönemde kalbinin huzur bulduğu ritim, hayatının da ritmini belirliyor. Artık ruhuna iyi gelmeyenlere, yaşamında da yer yok.

İkizler

Venüs Terazi’deyken; aşk, yaratım ve hayat sahnende parlıyorsun. Duygularını anlatmanın, kendini ifade etmenin, üretmenin ne kadar iyileştirici olduğunu hissetmeye çağrılıyorsun. Bugünlerde hayatında; yeni bir flört başlayabilir, sanatla ilgilenebilir, çocuğunla ilişkini güzelleştirebilir, çevrende öne çıkabilirsin. Bu dönem, “kendini ifade etmek” senin için sadece bir eylem değil, ruhsal ihtiyaçlarının zarif bir yansıması olacaktır. Söylediklerin ve yaptıkların arasında denge kurdukça, hem ilgi çekebilir hem de gerçek bağlar kurabilirsin.

Yengeç

Venüs Terazi’de, kalbinin evi yeniden inşa ediliyor. Aile, kökler ve içsel mutluluk temaları yaşamında öne çıkıyor. Artık huzuru başkalarında değil, kendi içinde aramayı öğreniyorsun. Bu dönemde; evinde veya iç dünyanda bir yenilenme yaşanabilir, taşınma, dekorasyon, misafirlik ile ilgilenebilirsin. Aile ilişkilerinde barış getiren gelişmeler söz konusu olabilir. Bir dönemi kapatıyor, kalbinde aşk ilişkilerinde yeni bir düzen kuruyorsun. Artık “ilişki” demek, senin için aynı zamanda kendine de şefkat göstermek demek. İç huzurunu bulduğunda, dış dünyan da sakinleşecek, bolluk bereketin iyileşecek.

Aslan

Venüs Terazi’deyken; kelimelerin zarifleşiyor, sesin büyüleyici bir uyuma kavuşuyor. Parlamak için değil, anlam yaratmak için konuşuyorsun artık. İfade biçimin; zarif, etkileyici, kalpten geliyor. Bu dönemde diğerleri, seninle kurduğu iletişimde yumuşak ama daha derin bir çekim hissedebilir.

Yakın çevrende sosyalleşebilir, ruhuna iyi gelen seyahatler yapabilir, fikirlerini paylaşarak dikkat çekebilirsin. Yazı, medya, konuşma, eğitim veya satış gibi alanlarda parlayabilirsin. Ancak uyum uğruna gerçek fikirlerini saklamamalısın. Bu döngüde, güzellik kelimelerinde; ama en çok da niyetinde. Düşündüklerini hayatına daha çok çekeceğini unutma.

Başak

Bu döngüde, “değer” kavramını yeniden tanımlıyorsun. Artık kazanç, senin için yalnızca maddiyatta değil; ruhunu besleyen şeylerde gizli. Bu döngüde; emeklerinin karşılığını alabilir, adaletin yerine geldiğini görebilirsin. İlişkilerde alma- verme dengesi yeniden kurulabilir, iş hayatında ise; maaş görüşmeleri, anlaşmalar veya maddi destekler bu süreçte seni mutlu edebilir. Ama en önemlisi; kendine verdiğin değeri artırdıkça, yaşamdan da aynı değeri çektiğini görebilirsin. Çünkü gerçek zenginlik, enerjinle aynı frekansta titreşir.

Terazi

Venüs evine dönüyor ve burcunda parlıyor! Güzelliğin, zarafetin, duruşunla yıldızın parlıyor! Bu dönemde; popülerleşebilir, herkesin seninle vakit geçirmek istediğini fark edebilir, parlayabilirsin. İmajını yenileyebilir, güzellik, bakımla ilgilenebilirsin. Ama bu enerji sadece dış görünüşünle ilgili değil, iç dünyanda da bir denge kuruluyor. kurmaya davetlisin. Dolunay sonrası artık ne istediğini daha net biliyor, ilişkilerde kendi sınırlarını zarifçe koruyabiliyorsun. Bu dönemde; yeni bir ilişki, iş birliği veya estetik bir yenilenme kapıda olabilir. Venüs yönetiminde, sen zaten güzelliğin kendisisin, onu “yaratman” değil, “hatırlaman” yeter.

Akrep

Venüs Terazi’deyken, iç dünyanda sessiz ama derin bir dönüşüm yaşanıyor. Artık savaşarak değil, kabullenerek güçleniyorsun. Bu döngüde geri çekilmek, sessizlik ve kendinle kalmak sana iyi gelirken, ilhamla dolabilir, ruhsal güzelliklerini yeniden keşfedebilirsin. Gizli konular açığa çıkabilir, rüya gibi sezgisel bağlantıların sana yol gösterebilir, uzaklardaki sevdiklerinle kavuşabilir, içsel farkındalıklar yaşayabilirsin. İlişkilerde iç güzellik ve ruhsal derinlik arayabilirsin. Bu dönem sana; en güçlü bağların, kalpten gelen anlayışla kurulduğunu hatırlatıyor. Bazen sevgi, sessizliği paylaşmaktır.

Yay

Venüs Terazi'deyken; dostlukların ve sosyal çevren kalbini ısıtıyor. Bu döngüde; yeni insanlar, yeni fikirler, ortak hedefler hayatına neşe katabilir, hayallerine giden yolda fırsatlarla karşılaşabilirsin. Paylaşmak, konuşmak, birlikte üretmek ruhuna iyi gelebilir, toplum önünde zarafetin ve yaratıcılığınla daha görünür olabilirsin, arkadaşlığın aşka dönüşebilir. Projelerde başarı elde edebilir, arkadaşlarından beklenmedik destekler alabilirsin. Ama kalbinin kapısı bugünlerde sadece aşka değil, ortak vizyona sahip ruhlara da açık.

Oğlak

Venüs Terazi’deyken; kendi zirvende, zarafetinle parlıyorsun! İş hayatında dengeyi bulmak, hedeflerine odaklanmak, yeteneklerini göstermek önemli hale geliyor. Bu döngüde; kariyerinde güçlü anlaşmalar, tanınma veya itibar artışı gündeme gelebilir. Otorite konumlar seni fark edebilir, bir kadından destek görebilir, emeklerinin karşılığını alabilirsin. Ne kazandığın kadar, nasıl kazandığın da önemli olurken, zarafetle kazanmanın güzelliklerini yaşayabilirsin. Kalbinin sesini dinlediğinde ve ruhunu işine kattığında, başarı senin için sadece sonuç değil, bir sanat haline gelecektir.

Kova

Venüs Terazi’deyken; vizyonun genişliyor, sınırlarını aşıyorsun. Farklı kültürler, yeni bakış açıları, öğrenme ve öğretme alanları seni çağırıyor. Güzelliği, yeni bakış açılarında bulmayı hatırlıyorsun. Bu dönemde; seyahatler, eğitimler, yayıncılık veya hukuki konular gündemine gelebilir. İlişkilerde anlam arayışın güçlenirken; artık yüzeysel değil, zihinsel ve ruhsal uyum arayabilirsin. Partnerinle hayatı yeniden keşfedebilir veya yolculuklarda özel biriyle tanışabilirsin.

Balık

Bu döngü seni, içindeki derin uyumu yeniden keşfetmeye davet ediyor. Duygusal bağlarında geçmişin gölgelerini fark ediyor, affetmenin hafifliğini öğreniyorsun. Şimdi; alma - verme dengeni iyileştirmenin, kalbini şefkatle beslemenin ve güzelliğin seni huzur dolu bir yere geri götürmesine izin vermenin tam zamanı. Bu döngüde; ortak gelirler, paylaşımlar, psikolojik şifa süreçleri gündeme gelebilir. Ruhunu sevdiklerine açabilir, sana iyi gelmeyen ruhsal ve bedensel her şeyi geride bırakabilirsin.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci

Instagram: @incininyildizi