Zeytinli milföy simit

Pratik lezzet; dondurucuda milföyleriniz varsa kısa sürede hazırlayabileceğiniz zeytin ezmeli ve baharatlı leziz minik milföy simitleri deneyin derim…
Servis: 9 adet
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 25 dakika
Malzemeler:
- 3 adet dikdörtgen milföy hamuru
- 2 yemek kaşığı zeytin ezmesi
- 1 çay kaşığı kuru kekik
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 1 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı susam
Yapılışı:
*Zeytin ezmesi, kekik ve pul biberi küçük bir kasede karıştırın.
*Milföyleri dondurucudan çıkartıp çözdürün, her bir milföyü enlemesine üçer parçaya kesin.
*Üzerlerine zeytin ezmeli karışımdan sürüp enlemesine ikiye katlayın. İki elinizle iki ucundan tutarak ters yönde çevirip uçlarını sabitleştirin. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin.
*180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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