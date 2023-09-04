Taze otlu peynirli spagetti

Taze otları pişirmeden haşlanmış makarnaya ekleyip rendelenmiş limon kabuğu, zeytinyağı ve peynir ile harmanlanıyoruz, hepsi bu kadar.
Bu arada fesleğenler balkonumda yetiştirdiklerimden...
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 10 dakika
Malzemeler:
- 1 paket spagetti makarna
- Yarımşar demet taze fesleğen, dereotu, maydanoz
- 8 - 9 sap taze soğan
- 1 limonun rendelenmiş kabuğu
- 2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş
- Yarım limon suyu
- Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml
- 1 çay kaşığı karabiber
- 150 gr tulum peyniri veya beyaz peynir
Yapılışı:
*Fesleğen, dereotu, maydanoz ve taze soğanı yıkayıp incecik doğrayın. Rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve karabiberi ilave ederek karıştırın.
*Makarnayı paketin üzerindeki talimata göre haşlayın. Haşlanan makarnanın suyunu süzdürerek geniş bir kaba aktarın, doğranmış taze otlu malzemeyi ve peyniri ekleyip karıştırın.
Kısa notlar;
*Kullandığım peynir tuzlu olduğundan ekstra tuz eklemedim.
*Spagetti yerine dilediğiniz herhangi bir makarna kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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