Taze otlu peynirli spagetti

Taze otları pişirmeden haşlanmış makarnaya ekleyip rendelenmiş limon kabuğu, zeytinyağı ve peynir ile harmanlanıyoruz, hepsi bu kadar.

Bu arada fesleğenler balkonumda yetiştirdiklerimden...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Malzemeler:

1 paket spagetti makarna

Yarımşar demet taze fesleğen, dereotu, maydanoz

8 - 9 sap taze soğan

1 limonun rendelenmiş kabuğu

2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım limon suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml

1 çay kaşığı karabiber

150 gr tulum peyniri veya beyaz peynir

Yapılışı:

*Fesleğen, dereotu, maydanoz ve taze soğanı yıkayıp incecik doğrayın. Rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve karabiberi ilave ederek karıştırın.

*Makarnayı paketin üzerindeki talimata göre haşlayın. Haşlanan makarnanın suyunu süzdürerek geniş bir kaba aktarın, doğranmış taze otlu malzemeyi ve peyniri ekleyip karıştırın.

Kısa notlar;

*Kullandığım peynir tuzlu olduğundan ekstra tuz eklemedim.

*Spagetti yerine dilediğiniz herhangi bir makarna kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...