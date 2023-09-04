Taze otlu peynirli spagetti

Fesleğenli, dereotlu, maydanozlu ve peynirli spagettinin yapılışı da çok pratik. Müjgan Yurtseven'in nefis tarifi...

Taze otlu peynirli spagetti
Yaşam
Giriş: 04 Eylül 2023 10:45 Güncelleme: 04 Eylül 2023 10:46
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Taze otları pişirmeden haşlanmış makarnaya ekleyip rendelenmiş limon kabuğu, zeytinyağı ve peynir ile harmanlanıyoruz, hepsi bu kadar.


Bu arada fesleğenler balkonumda yetiştirdiklerimden...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika


Malzemeler:

  • 1 paket spagetti makarna
  • Yarımşar demet taze fesleğen, dereotu, maydanoz
  • 8 - 9 sap taze soğan
  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu
  • 2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş
  • Yarım limon suyu
  • Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 150 gr tulum peyniri veya beyaz peynir



Yapılışı:

*Fesleğen, dereotu, maydanoz ve taze soğanı yıkayıp incecik doğrayın. Rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve karabiberi ilave ederek karıştırın.


*Makarnayı paketin üzerindeki talimata göre haşlayın. Haşlanan makarnanın suyunu süzdürerek geniş bir kaba aktarın, doğranmış taze otlu malzemeyi ve peyniri ekleyip karıştırın.


Kısa notlar;

*Kullandığım peynir tuzlu olduğundan ekstra tuz eklemedim.

*Spagetti yerine dilediğiniz herhangi bir makarna kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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