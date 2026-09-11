Beyaz çikolatalı hindistan cevizli puding 

Yemek sonrası tatlısı olarak hazırlayabileceğiniz yapılışı pratik beyaz çikolatalı hindistan cevizli nefis pudingin üzerine çilek veya orman meyveleri çok yakışıyor...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

3/4 bardak toz şeker

3/4 bardak toz şeker 3 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası

3 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası 1 tepeleme yemek kaşığı un

1 tepeleme yemek kaşığı un 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi 5 bardak süt, 1 lt

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100 gr beyaz çikolata

100 gr beyaz çikolata 1 paket vanilya

Üzerlerine;

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi 6 adet çilek veya dilediğiniz orman meyvesi

Yapılışı:

*Toz şeker, nişasta, un ve Hindistan cevizini orta boy tencereye alarak karıştırın. Sütü eklerken bir yandan karıştırmaya devam edin (topaklanma olmaması için). Açık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin, sonrasında ocağı kısık ateşe ayarlayın, Beyaz çikolata ve vanilya ekleyip çikolata eriyene kadar sürekli karıştırın ve ocağı kapatın.

*Pudingi kuplara pay edin, üzerlerine Hindistan cevizi serpiştirip çilek veya dilediğiniz orman meyveleri ile süsleyin. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...