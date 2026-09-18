Ultra maraton yüzücüsü 24 yaşındaki Türk sporcu Ece Demir, ABD'nin California eyaletinde bulunan 38 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 16 saat 43 dakikada yüzerek geçti. Demir, bu parkuru yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu. (İHA)

Maraton yüzücüsü Ece Demir, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 38 kilometrelik Catalina Kanalı'nı yüzerek geçti. Kuş bakışı 38 kilometre, akıntılarla 40 kilometre yüzme mesafesinde olan Catalina Kanalı sularında yüzen Demir, 16 saat 43 dakika süren zorlu mücadeleden sonra Sacred Cove denilen koyda ana karaya çıktı. Ece Demir'e yüzme sırasında bir tekne ve kano eşlik etti. Yüzücü, gece boyunca karanlıkta görünür olmak ve aynı zamanda deniz canlılarının dikkatini çekmemek için kırmızı ve yeşil ışık kullandı. Parkuru başarıyla tamamlayan Demir, Catalina Kanal'ı geçen en genç Türk sporcu olarak da tarihe geçti. Ece Demir, parkuru tamamlama başarısını Türk bayrağı açarak kutladı.

Daha önce de New York'ta 48 kilometrelik 20 Bridges Swim parkurunu başarıyla tamamlayarak en genç sporcu ünvanını alan Demir, Catalina Kanalı'nı da geride bırakarak dünyanın en zorlu açık su yüzme hedeflerinden biri olan Ocean's Seven yolculuğunda bir adım daha attı.

Başarısıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Ece Demir, Catalina Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. (İHA)

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