Tarif defterimden;

Rengiyle, kıvamıyla, tarçın ve karanfil aromalarıyla çok lezzetli olan üzümlü mürdüm eriği reçeli kahvaltı sofralarına çok yakışıyor.

Servis: 4 orta boy kavanozda

Hazırlama süresi: 20 dakika

Bekletme süresi: 4 - 5 saat veya bir gece

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika

Malzemeler:

1 kg mürdüm eriği

Yarım kg İzmir üzümü

1 kg toz şeker

1 adet çubuk tarçın

7 - 8 adet karanfil

Yarım çay kaşığı tereyağı

1 küçük limon suyu veya 1 çay kaşığı limon tuzu

Yapılışı:

*Meyveleri bol suda yıkayın, mürdüm eriklerini dörde bölün, üzümleri saplarından ayıklayın ve hepsini büyük bir reçel tenceresine alın. Üzerlerine toz şeker, çubuk tarçın ve karanfilleri ekleyin. Meyveler sularını salana kadar en az 4 - 5 saat veya bir gece bekletin.

*Ertesi gün tencereyi ocağa alın, tereyağını ilave ederek açık ateşte kaynamaya başlayınca ara sıra karıştırarak reçel kıvamı alana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Limon suyu veya limon tuzunu ekleyip 4 - 5 dakika sonra ocağı kapatın.

*Reçelden küçük bir tabağa kaşık yardımıyla aktarın, hemen dağılmıyorsa olmuş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin. Reçelin ilk sıcaklığı geçince temiz cam kavanozlara aktarın ve sterilize edilmiş yeni kapaklarla sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin yerde saklayın.

Kısa bir not;

*Reçelde lezzetin yanı sıra koyu kıvamlı olmasını isteriz, mürdüm eriği de pektin oranı yüksek olduğundan reçel veya marmelat yapmaya uygun meyvelerden biridir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...