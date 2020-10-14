Doğru aydınlatma nasıl seçilir?

Evinizin aydınlatmasından en doğru şekilde yararlanabilmeniz için ipuçları:

1- Işık seçimi

Ne renkte ve sıcaklıkta ışık istediğiniz en önemlisi. Buradaki en önemli amacınız, gözünüzü yormayan ve size sıkıntı vermeyen bir ışık olmasıdır.

2- Dengeli ışık kaynakları

Tek ve kocaman bir avize, evinizdeki ışık dengesinin önüne geçecektir. Bu sebeple odanın özellikle ışığa ihtiyaç olan bölümlerinde spot veya armatür lambalar kullanmanızda fayda var.

3- LED aydınlatma

Isı yaymamasıyla büyük bir avantaj sağlayan bu lambalar, elektrikte tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda tercihe göre avizeye benzer modelleriyle odanın şıklığından ödün vermemenizi sağlayacak.

4- Ayarlanabilir ışık

Televizyon izlerken yorulduğumuz fakat kitap okurken ihtiyaç duyduğumuz ışıkları ihtiyacımıza göre ayarlayabilmek için artırıp azaltılabilen ışık anahtarları kullanmaya özen gösterin.

5- Doğrudan göze gelmeyen ışık tercihi

Gün içerisindeki yorgunluğunuzun daha da artmasına sebep olacak bu tip ışıklardan kaçının. Işığı gözünüzle doğrudan temas yerine ihtiyacınız olan bölgeye doğru yöneltmeniz sizi rahatsız etmez.

6- Işığın konumu

Özellikle çalışma masasında sol arkadan gelmesi gereken ışıkların konumları çok önemli. Güneşin de bu konuda önemli bir payı var. Evinizin konumuna göre nereden doğduğu veya diğer binaların güneş ışığını kesip kesmediği çok önemli.