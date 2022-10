Toz ve sıvı deterjan arasındaki farklar...

Doğru çamaşır yıkama ürünlerini kullanmak, sürece verimlilik ve etkinlik katarak büyük bir fark yaratabilir. Çamaşır rutininizi değiştirmenin en basit yollarından biri de ne tür deterjan kullanacağınızı bilmektir. Günün sonunda, kıyafetlerinizi toz veya sıvı deterjanla (ürün talimatlarını takip ettiğinizi varsayarak) yıkayabilirsiniz. Deterjan deterjandır. Temelde aynı sonuçlarla yıkanıyorlar.

Bununla birlikte, amacınız çamaşırlarınızı olabildiğince temiz tutarken zamandan ve paradan tasarruf etmekse, her birini ne zaman kullanacağınızı belirlemenize yardımcı olabilecek bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır.

İşte toz ve sıvı deterjan hakkında bilmeniz gerekenler...

Sıvı deterjan

Son zamanlarda en popüler çamaşır yıkama seçeneklerinden biri olan sıvı deterjan, birçok olumlu özellikle birlikte gelir. Ancak yine de neler yapabileceğini ve yapamayacağını anlayın.

Artıları

Elde yıkamak daha kolaydır

Her sıcaklıkta suda çözünür

Ön yıkama ya da leke tedavisi için kullanılabilir

Yağlı lekeleri çıkarmada etkilidir

Eksileri

Plastik atık ve su içeriği nedeniyle daha az çevre dostu

Yük başına daha fazla kullandığınız için daha düşük maliyetli

Kaldırmak ve dökmek hantal olabilir

Sıvı deterjan ne zaman kullanılır?

Rahatlık konusunda endişeleriniz varsa, sıvı çamaşır deterjanı harika bir seçimdir. Sıvı deterjan, artıları ve eksileri olan su içerir. Su içeriği kaldırmayı ve taşımayı ağırlaştırıp çevreye zarar verirken, sıvı yapısı çamaşırlarda kullanımı kolaylaştırır.

Elde yıkarsanız, etrafta sıvı tutmak iyi bir fikirdir. Daha hızlı ve daha kolay çözülür. Ayrıca sıvı deterjanla hedef noktalara kolayca ön işlem yapabilirsiniz. Ayrıca, her sıcaklıkta iyi çözünür, bu nedenle makinenizde ya da giysilerinizde kalıntılarla uğraşma olasılığınız azalır. Lekelere gelince... Sıvılar, içerikleri nedeniyle yağlı lekeleri çıkarmada harikadır.

Toz deterjan

Toz deterjan eski tarz bir seçenektir ancak yine de birçok avantajı vardır. Bir sonraki çamaşır yıkamanıza toz eklemeden önce artıları ve eksileri mutlaka gözden geçirin.

Artıları

Ölçmek daha kolaydır

Çamur ya da kir lekelerini çıkarmada etkilidir

Daha çevre dostudur

Daha uygun maliyetlidir

Eksileri

Soğuk suda da çözülmez

Su ile macun oluşturmadığınız sürece ön işlem için kullanmak daha zordur

Çamaşır makinenizde ya da giysilerinizde kalıntı bırakabilir

Toz deterjan ne zaman kullanılır?

Gezegeni kurtarmak ve paradan tasarruf etmekle ilgileniyorsanız, toz deterjan iyi bir seçim olabilir. Toz deterjanları ölçmek sıvıdan daha kolaydır, böylece her yükte madeni paradan tasarruf edebilirsiniz. 2 litrelik bir şişe ortalama 64 parça kıyafeti temizlerken, aynı toz deterjandan oluşan bir kutu 180 çamaşırı temizliyor. Ayrıca, toz ürünlerin sıvı olanlara göre daha az plastik ve su kullanılıyor. Bu sayede onları daha çevre dostu hale getiriyor.

Toz deterjan, bazı sıvıların içermediği temizlik kimyasalları içerir, bu nedenle inatçı çamur, kir ve çimen lekeleri için harika bir seçimdir. Toz deterjanın soğuk suda iyi çözünmediği için giysilerinizde ve çamaşır makinenizde kalıntı bırakabileceğini unutmayın. Toz deterjanı ya ılık ya sıcak suyla çalıştırın ya da toz bir ürün kullanırken ekstra durulama işlevini tercih edin. Fazladan su kullanımı bazı çevresel faydaları ortadan kaldırabilir, ancak çok kirli giysilerle uğraşıyorsanız buna değebilir.

Kaynak: Ashley Abramson. "Powder vs. Liquid Detergent — What’s the Difference and When to Use Each One". Şuradan alındı: https://www.apartmenttherapy.com/powder-vs-liquid-detergent-37124579. (04.11.2022).