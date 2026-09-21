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Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Havuçlu fıstıklı fit toplar 

Yulaf ezmesi, hurma ve yer fıstığıyla hazırlanan fit toplar, Müjgan Yurtseven'in sağlıklı tarifleri arasında öne çıkıyor.

Havuçlu fıstıklı fit toplar 
Giriş: 21 Eylül 2026, Pazartesi 09:32
Güncelleme: 21 Eylül 2026, Pazartesi 09:32

Sağlıklı atıştırmalık;

Havuçlu, hurmalı, yulaf ezmeli, fıstıklı ve hindistan cevizli sağlıklı leziz atıştırmalıklar...

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 bardak yulaf ezmesi
  • 1 bardak havuç, rendelenmiş
  • 80 gr hurma ezmesi
  • Yarım bardak yer fıstığı
  • 2 - 3 yemek kaşığı mapple şurup
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

————————————

  • Yarım bardak hindistan cevizi rendesi

Yapılışı:

*Hindistan cevizi haricindeki tüm malzemeleri blenderden geçirin.

*Hindistan cevizini geniş bir tabağa yayın. Havuçlu karışımdan ufak parçalar kopartarak yuvarlayın ve hindistan cevizine bulayın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

*Mapple şurup yerine bal veya agave, fıstık yerine de ceviz veya fındık içi kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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