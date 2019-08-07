Yüzmek kilo almanıza sebep olabilir!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre soğuk suda yapılan yüzme gibi egzersizler kilo almaya sebep olabilir.

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Yüzmek kilo almanıza sebep olabilir!

Yapılan yeni araştırmalara göre yüzmek kilo vermeye yardımcı olsa da soğuk suyun insanların iştahını açıcı bir özelliği olduğu ortaya çıktı. Obezite genlerine sahip olarak doğan insanlar için kilo vermelerini sağlayacak en iyi egzersiz araştırılırken bazı egzersizlerin kilo alımına sebep olduğu saptandı. Bunun sebebi ise bu insanların vücudunun yağ depolaması veya yaptıkları egzersizlerden dolayı açlık hissetmeleri.

 

Araştırmalara göre vücut kitle endeksindeki çeşitliliklerin %40-70'i genetik faktörlerden kaynaklanıyor. Ayrıca fazla kilolarda ve obezitede rol oynayan 400'den farklı gen çeşidi var. Fakat bu genlerin sadece az bir miktarının obeziteye büyük bir etkisi var. Örneğin 2000 kişide 1 görülen MC4R geni, bu gene sahip olan insanların kendisini inanılmaz derecede aç hissetmesine sebep olmakta. Araştırmacılar insanları egzersiz programlarını genlerine uygun şekilde hazırlamaları konusunda uyarıyor. Özellikle ailelerinde bilinen bir obezite durumu varsa yüzmeden kaçınmaları gerektiğini vurguluyorlar. Kilo almaya eğilimi olan insanlar için en uygun egzersizlerin yürüyüş, dağ tırmanışı, dans ve yoga olduğunu belirtirken bisiklete binme, yüzme ve esneme egzersizlerinin obezite genlerine karşı savaşmada yetersiz olduğunu da ekliyorlar. 

 

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Genleriniz kaderiniz olmak zorunda değil

PLOS Genetik dergisinde yayınlanan bu araştırma, 30-70 yaş aralığında bulunan 18 bin 424 Çinli'nin sağlık verilerinin analiz edilmesiyle oluşturuldu. Araştırmaya katılan kişiler kendi egzersiz rutinlerinin vücut kitle endeksine, vücut yağ yüzdesine, kalça çevresine ve bel-kalça oranına etkisini raporlamışlar. Aynı zamanda genetik risklerini de göz önünde bulundurmuşlar. Bunun sonucunda ise insanların sahip olduğu genlerin onların kaderi olmak zorunda olmadığı ve genetiğin etkisinin düzenli yapılan çeşitli egzersizlerle azaltılabileceği ortaya çıkmış.

 

Londra King's Koleji öğretim görevlilerinden Dr. Simon Cork, insanları bu araştırmanın sadece Çinli insanlar üzerinde yapılığı ve diğer milliyetlerden olan insanlarda da aynı sonucun geçerli olup olmadığı konusunda kesin bir kanıda bulunamayacakları konusunda da uyarıyor.

 

Yapılan bu araştırma göz önüne alındığında, ailenizin kilo almaya ne kadar yatkın olduğunu öğrenip bir profesyonel eşliğinde beslenme ve egzersiz programı hazırlamanız en doğrusu. 

 

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