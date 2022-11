Parmak çıtlatmak zararlı mı?

Birileri mutlaka size, “Sakın parmaklarını çıtlatma! Eklemlerin iltihaplanacak!" dediği olmuştur. Sonra ne zaman parmaklarımızı çıtlatsak, tuhaf bir suçluluk duygusu hissederiz. Bunu duymaktan hoşlanmasak da, parmaklarınızdaki gevşeme hissinin, o tanıdık çıtlama sesinin de çok tatmin edici olduğunu biliyoruz. Peki "parmakları çıtlatmak eklem iltihaplanmasına neden olur mu" olayı bilimsel gerçeğe mi dayanıyor mu?

Parmaklarınızı çıtlattığınızda ne oluyor?

Romatoloji uzmanı Dr. Jason Liebowitz, "Parmak boğumlarının çıtlatılmasıyla meydana gelen ses, vücuttaki eklemlerde bulunan sinovyal sıvıdaki nitrojen kabarcıklarından gelir. Sinovyal sıvı, eklemlerin kayganlaşmasına yardımcı olan doğal bir maddedir. Temel olarak, sinovyal sıvı sağlıklı harekete izin verir. Kıkırdağın aşınma ve yıpranmaya karşı korunmasına yardımcı olur. Parmaklarınızı çıtlattığınızda, sıvıda kabarcıkların oluşmasına yol açan negatif basınç yaratırsınız" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar daha önce çıtlama sesinin baloncukların "patlaması" ya da çökmesi olduğuna inanırken, daha yeni araştırmalar sesin aslında kabarcıkların oluşumundan kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Parmak eklemlerinizi çıtlattıktan sonra bunu hemen tekrar tekrar yapamayacağınızı fark etmiş olabilirsiniz. Bunun biyolojik bir nedeni de var.

Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nden romatolog Dr. Iziegbe Ehiorobo, "Bu boşlukların ya da buhar kabarcıklarının yeniden doldurulması yaklaşık 20 dakika sürüyor. Dolayısıyla, bir parmak boğumunun tekrar çıtlatılabilmesi o kadar uzun sürebilir" açıklamasında bulundu.

Parmak çıtlatmak eklem iltihaplanmasına neden olur mu?

Liebowitz, "'Parmak çıtlatmanın' artrit gelişimiyle ilişkili olduğuna dair hiçbir kanıt yok, bu nedenle kişinin sağlığı için bariz bir şekilde kötü değil" dedi.

Yıllarca yapılan pek çok çalışma, parmak çıtlatma ile eklem iltihaplanması ya da hasarını içeren bir dizi durum için olan artrit yani eklem iltihaplanması arasında herhangi bir ilişki bulamadı. Ehiorobo, parmak eklemlerini çıtlatmakla eklem iltihaplanması arasında hiçbir ilişki olmadığının bir başka kanıtı olarak, Dr. Donald Unger'in onlarca yıllık ünlü bir deneyine işaret etti.

"Donald Unger, parmak eklemlerini çıtlatmanın artrit riskini artırdığı hipotezini test etmek için kendi üzerinde bir deney yaptı. 50 yılı aşkın bir süredir, sol elinin parmak boğumlarını günde en az iki kez çıtlattı ve sağ elinin parmaklarını kontrol için bıraktı. Daha sonra deneyin sonunda iki elini karşılaştırdı ve iki elinde de eklem iltihaplanması olmadığını buldu. Ayrıca eller arasında hiçbir fark yoktu.”

Bilim insanları, alışkanlığın eklem iltihaplanma riskinizi artırmadığından emin olsa da, bu yaygın efsanenin kökeni hakkında daha az kesinlik var.

Peki diğer sağlık sorunları?

Parmaklarınızı çıtlatmak eklem iltihaplanmasına neden olmaz. Ama başka açılardan sizin için kötü mü?

Dahiliyeci ve romatolog olan Dr. Scott Zashin, "Parmakları çıtlatma işleminin eklem iltihaplanmasına neden olabileceğine dair bir kanıt yok, ancak kası kemiğe bağlayan tendonlara nadiren zarar verebilir" açıklamasında bulundu.

Harvard Health Publishing, "aşırı şiddetli parmak eklemi çıtlatma" ile ilgili "ara sıra" yaralanma raporları olduğunu belirtiyor, ancak bunların aşırı istisnalar olduğunu vurguluyor. 1990'da yapılan bir araştırma, parmak eklemlerini çıtlatmanın şişmiş ellere ve daha düşük kavrama gücüne bağlı olabileceğini de buldu. Yine de, bu potansiyel olumsuz etkiler nadir görünmektedir. Gerçek endişe, alışkanlığın psikolojik yönleriyle ilgili olabilir.

Hylland, "Bu faaliyetin, rahatsızlık dışında neden olduğu görünürde bir hasar yok. Birçok insan eklemlerini çıtlattıktan sonra kısa süreli de olsa bir rahatlama hisseder, bu da eklem gerginliğinin onlar için bir rahatsızlık hissi yaratabileceğini düşündürür. Bu sıkma, çıtlatma döngüsü, bazılarının kırmakta zorlandığı alışkanlığı teşvik edebilir” dedi.

Ve hiçbir tıp uzmanı, aralıksız parmak çıtlatmanın herhangi bir sağlık yararı olduğunu öne sürmüyor. Ehiorobo, "Bazı insanlar için rahatlatıcı olsa ve diğerleri tarafından stresli durumlarla başa çıkmak için kullanılabilse de, eklemler için iyi olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok" dedi.

Peki eklem iltihaplanması neden olur?

Parmak eklemlerini çıtlatmanın eklem iltihaplanmasına neden olduğu efsanesine dönersek, hala bir soru var: Artrit yani eklem iltihaplanması neden olur?

Liebowitz, "Var olan eklem iltihapları türleri açısından en yaygın olanı osteoartrittir. Osteoartrit (kireçlenme), basit bir tek astardan daha karmaşık olmasına rağmen, genel olarak konuşursak, kıkırdak kaybından (eklemi kaplayan eklem kıkırdağı gibi) kaynaklanan eklem boşluğunun daralmasıdır. Özellikle hareket halinde veya hava değişimlerinde ağrılara neden olur."

Eklem iltihaplarının birçok formu olduğunu ve bunların otoimmün hastalıklardan (romatoid artrit ve psoriatik artritte olduğu gibi), eklemde biriken kristallerden (gut kaynaklı ürik asit kristallerinde olduğu gibi), enfeksiyonlardan (stafilokokal veya Lyme hastalığı gibi) kaynaklanabileceğini ekledi. ), ilaçlar ve diğer sorunlar.

Birçok artrit türü olduğunu ve bunların otoimmün hastalıklardan (romatoid artrit ve psoriatik artritte olduğu gibi), eklemde biriken kristaller (gut kaynaklı ürik asit kristallerinde olduğu gibi), enfeksiyonlar (stafilokokal veya Lyme hastalığı gibi) ilaçlar ve diğer sorunlardan kaynaklanabileceğini ekledi. Bazı eklam iltihaplanmaları kalıtsaldır ve kollajen genlerindeki mutasyonlarla ilişkilidir. Bununla birlikte, tek başına genler neden değildir.

Romatolog Dr. Nilanjana Bose, "Birçok şey eklam iltihaplanmasına neden olabilir - genetik, çevreniz, aktiviteniz, pek çok şey eklemlerimizin çalışma şeklini etkileyebilir. Kimin semptomatik artrit geliştirip kimin geliştirmediğine giren birçok değişken bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Caroline Bologna. "Does Cracking Your Knuckles Give You Arthritis?". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/crack-knuckles-arthritis_l_63613b49e4b045895a96c4a2. (11.11.2022).