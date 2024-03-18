Yüksük çorbası

Müjgan Yurtseven'den nefis bir tarif. Tek başına öğün olarak tüketilen nohutlu & mantılı yüksük çorbası tarifi...

Yüksük çorbası
Yaşam
Giriş: 18 Mart 2024 09:50
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Yöresel lezzetlerimizden biri olan nohutlu & mantılı yüksük çorbası tek başına öğün olarak tüketilebilir. Elinizin altında haşlanmış nohut ve mantı varsa kısa sürede hazırlayabileceğiniz leziz çorbayı deneyin derim...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 5 bardak et suyu veya su
  • 1 bardak haşlanmış nohut
  • 1 bardak mantı




Yapılışı:

*Tereyağı ve zeytinyağını orta boy tencereye alın ve ocağı kısık ateşe ayarlayın. Yağ erimeye başlayınca sarımsağı ekleyip aromasını yağa bırakana kadar karıştırın. Salçalar, baharatlar ve tuzu ilave edip karıştırın. Su veya et suyunu da ilave ederek orta ateşte kaynamaya başlayınca nohutları ekleyin, tencerenin kapağı kapalı olarak 5 dakika pişirin. En son mantıları ilave ederek mantılar yüzeye çıkana kadar 5 - 6 dakika daha pişirin.


Kısa notlar;

*Çorbada kullandığım haşlanmış nohutlar yeme kıvamında olduğundan çorbaya ekledikten sonra 5 dakika yeterli geldi, elinizdeki haşlanmış nohuta göre pişirme süresini artırabilirsiniz.


*Çorbaya en son eklediğimiz mantıların dağılmaması için çorbanın yüzeyine çıktığında ocağı kapatın.

*Dondurucudaki ev yapımı mantıları kullandığım çorba hazır mantıyla da gayet lezzetli oluyor.


*Servis esnasında dilerseniz limon suyu ekleyebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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