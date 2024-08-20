Kısa videolar izlemek can sıkıntısını daha da arttırıyor

Sosyal medya platformlarında çeşitli içerikler tüketerek geçirdiğimiz zaman gün geçtikçe artarken, konuyla ilgili yapılan araştırmalar da çeşitleniyor. Yeni yapılan bir araştırma, sosyal medyada ardı ardına kısa videolar izleyerek zaman geçirmenin can sıkıntısını azaltmak yerine, arttırdığını ortaya koydu.

Toronto Scarborough Üniversitesi’nde yürütülen ve Journal of Experimental Psychology: General dergisinde yayımlanan bu araştırmaya göre, video izlerken dikkatimizin dağılması ve sıkılmamız arasında güçlü bir bağlantı bulunuyor. Araştırmayı yürüten Dr. Katy Tam, “İnsanlar, videolar arasında sürekli geçiş yaptıklarında ya da bir videoyu ileri geri sararak izlediklerinde, o videoya olan ilgileri azalıyor ve daha ilginç bir şey aramaya başlıyorlar. Bu da sıkılma duygusunun artmasına neden oluyor” diyor.

Araştırma kapsamında yürütülen yedi farklı deneyde toplamda bin 200’den fazla katılımcı yer aldı. Bu deneyler, video izleme davranışlarımızla sıkılma hissi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Sonuçlar gösteriyor ki, katılımcılar, ileri geri sarma seçeneğine sahip olduklarında ya da birden fazla video arasında geçiş yapabildiklerinde, tek bir videoyu baştan sona izlemeye göre daha fazla sıkıldıklarını ifade ettiler.

Bu bulgular, sosyal medya ve akıllı telefonların sıkılma hissini nasıl etkilediği konusundaki önceki araştırmalarla da uyumlu. Daha önce yapılan çalışmalarda, sosyal medya kullanmanın sıkılma hissini azaltmak için tercih edildiği, ancak bu teknolojilerin aslında bu duyguyu daha da kötüleştirebildiği öne sürülmüştü.

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Yaş faktörü de sıkılma olasılığını etkiliyor

Araştırmanın ilerleyen aşamalarında, yaş farkının da bu davranışlar üzerindeki etkisi incelendi. Farklı yaş gruplarından katılımcılarla yapılan deneylerde, video izleme alışkanlıklarının yaşa göre değişebileceği ve bu durumun sıkılma hissini nasıl etkilediğinin daha fazla araştırılması gerektiği sonucuna varıldı. Dr. Tam, “Farklı yaş gruplarındaki insanların video izleme alışkanlıkları farklı olabilir ve bu durum, sıkılma hissi üzerinde belirleyici bir faktör olabilir” diyor.

Bu bulgular ışığında, video izlerken daha az sıkılmak için videolar arasında geçiş yapmadan önce durup düşünmek ve izlediğiniz içeriğe odaklanmak, sıkılma hissini azaltabilir. Sinemada film izlerken yaşadığımız yoğun deneyimi hatırlayın; keyif almak için kendimizi tamamen izlediğimiz içeriğe kaptırmak gerekiyor.

Sonuç olarak, sosyal medya platformlarında videolar arasında sürekli geçiş yapmak veya videoları ileri geri sarmak, sıkılma hissini azaltmak yerine artırabilir. Bu araştırma, dikkatimizin dağılmasıyla can sıkıntısının nasıl birbirine bağlı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Videolar arasında geçiş yaparken aldığımız keyif azalıyor ve bu da sıkılma duygusunu tetikleyebiliyor. Bu nedenle, video izlerken daha fazla keyif almak ve sıkılma hissini en aza indirmek için, izlediğiniz içeriğe odaklanmak ve hızlı geçişler yapmaktan kaçınmak faydalı olabilir. Bu, aynı zamanda sosyal medya kullanımının bilinçli bir şekilde yönetilmesine de katkı sağlayabilir.

Kaynak: Nicola Davis. "Scrolling through online videos increases feelings of boredom, study finds". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/science/article/2024/aug/19/scrolling-through-online-videos-increases-feelings-of-boredom-study-finds. (19.08.2024).