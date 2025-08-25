Kabak kavurma

Mevsimin taze kabakları, hafif ve lezzetli kavurma tarifiyle sofralara geliyor!

Kabak kavurma
Giriş: 25 Ağustos 2025 09:01
Tarif defterimden;

Sakız kabak ile kısa sürede hazırlayabileceğiniz yaz lezzetini yanında yoğurt ile hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz.


Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 5 - 6 adet sakız kabağı, incelerinden seçin
  • 1 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Çeyrek demet dereotu, incecik doğranmış



Yapılışı:

*Kabakları yıkayıp uzunlamasına üçe bölerek küp küp olacak gibi doğrayın.


*Büyük bir tavaya zeytinyağı ve kuru soğanı alın, açık ateşte soğanlar yumuşamaya başlayınca doğranmış kabakları ekleyin, açık ateşte ara sıra karıştırarak kavurun, kabaklar kızarmaya başlayınca pul biber, nane ve tuzu ilave edip karıştırarak ocağı kapatın. Doğranmış dereotunu ekleyip karıştırın.


*Serin serin daha lezzetli olan kabak kavurmayı oda ısısına gelince kapaklı bir kaba aktarıp buzdolabında 4 - 5 gün saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


