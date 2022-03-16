YouTube'da alışveriş dönemi başlıyor

En popüler günlerini yaşayan e-ticaret, YouTube'da yerini alıyor...

YouTube'da alışveriş dönemi başlıyor
Yaşam
16 Mart 2022 Çarşamba

YouTube içerik üreticileri, evde çevrimiçi olarak alışveriş yapmanın kolaylığı ve mağazada güvenilir alışveriş yapmanın güvenilirliğinin birleştiği bir özellik ortaya çıkardı. Ünlü içerik üreticilerinin alışveriş yapılabilir canlı yayınlara ev sahibi yapabileceği ve Shorts özelliği üzerinden kolayca satın alımlar gerçekleştirilebileceği bu özellik kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.


Kendi yayınınızı yapabileceğiniz uygulamalar
Kendi yayınınızı yapabileceğiniz uygulamalar

Canlı alışverişin ve genel olarak alışverişin heyecan verici yanı, içerik üreticilerinin bir ürün serisi ortaya çıkarması, yeni ürünleri piyasaya sürmesi veya en son alışverişlerini tartışması. Bu tür içerikler YouTube'da oldukça popüler. YouTube'un bu özellikle amacı, e-ticareti doğrudan YouTube'a entegre ederek videoları izledikten sonra alışveriş sitelerine girip ürünleri bulmalarına giden adımları ortadan kaldırarak ve tüm alışveriş deneyimini kullanıcılar için eğlenceli ve etkileşimli bir hale getirerek alışveriş yapmayı kolaylaştırmak.


Ürünleri satın almak istediğiniz takdirde yerinde ödemeyi kullanarak veya perakendecilerin sitelerinden doğrudan alışveriş yapabilirsiniz. Bu, video akışının kesintisiz olduğu anlamına geliyor. Böylece videonuzun hiçbir anını kaçırmamış oluyorsunuz.


Bu özelliğin bir diğer amacı ise kullanıcıların en sevdiği içerik üreticilerine daha da yakınlaşmaları ve bu canlı yayınları içerik üreticiler ve hayranlar arasında etkileşimli hale getirmek. İçerik üreticileri, hayranlarıyla etkileşime geçmek ve onlardan geri bildirim almak için izleyicilerine canlı yayına özel indirimler ve hatta alışveriş canlı yayınları sırasında hayranlara anket sunabilecekler.


Referans: The YouTube Team. "Building a Next Generation Live Shopping Experience". Şuradan alındı: https://blog.youtube/news-and-events/building-next-generation-live-shopping-experience/. (15 Kasım 2021).


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