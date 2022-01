Metaverse nedir?

Metaverse özet olarak fiziksel formda internet olarak tanımlanabilir. Metaverse evreninde insanlar sıradan bir görüntülü aramadan daha fazlasını hissetmelerini sağlayan kişiselleştirilmiş avatarlarının yardımıyla buluşabilecekler. Bu durum eşzamanlı olacak yani, sosyal medyadaki haber akışından daha gerçekçi bir his yaratacak. Başkalarının ne yaptığını sonradan öğrenmek yerine onlarla gerçek zamanlı olarak buluşabileceksiniz.

Metaverse aynı zamanda gerçek dünya gibi devamlılığı olan bir evren olacak. Yani metaverse evrenini ikinci kez ziyaret ettiğinizde her şeye yeniden başlamanıza gerek kalmayacak. Gerçek hayatta olduğu gibi diğer insanlarla yapmak isteyeceğiniz her türlü aktiviteyi, konserleri, oyun oynamayı, randevuya çıkmayı hatta çalışmayı ve alışveriş yapmayı da kapsamına alacak.

Metaverse evrenine ne kadar uzağız?

Açık olmak gerekirse Metaverse evreni hâlâ mevcut değil. Şu anda yaptıklarımız ise Metaverse evreninin öncülleri denebilir:

Sanal gerçeklik: Sanal gerçeklik genellikle Metaverse ile karıştırılır. Sanal gerçeklik gözlüğü taktığınızda fiziksel varlığınızla oyun oynamak, klavye ya da oyun kumandasıyla yönettiğiniz avatarlarınızdan daha gerçekçi hissettirecektir. Ancak unutmamak gerekir ki Metaverse evrenine dahil olmak için sadece yarım saatliğine kullanacağınız bir gözlük yeterli olmayacaktır. Gün boyunca telefonunuzda vb. yanınızda size eşlik edebilecek birden fazla cihaz gerekli olacaktır.

Fortnite ve Roblox: Bu iki oyun Metaverse evreninin erken vücut bulmuş halleri olarak nitelendirilebilir. Avatarları, kendi evren içi ekonomileri ve büyük canlı etkinlikleriyle bir oyundan daha fazla olduğunu kanıtlayan Fortnite ve Roblox sosyal alanlar olarak sınıflandırılabilir.

Metaverse evrenine dahil olamamamızın sebebi…

Metaverse bir iletişim ağıdır ve birbirine bağlı birçok servisten oluşmaktadır. Tıpkı cep telefonlarımızda bir uygulamanın çalışması için diğer birçok uygulamaya ihtiyaç duyması gibi. Metaverse evrenine tamamen dahil olmak için de avatar esaslı servislerden çok daha fazlasına ihtiyaç var.

Metaverse güvenli mi?

Milyonlarca insan avatarlarını kullanabildikleri oyun platformalarını benimsemeye zaten başlamıştı. Pandemiyle birlikteyse hepimiz gerçek zamanlı etkileşime girmenin yeni biçimlerini bulmak için çabalamaya başladık. Apple, Amazon, Google ve Meta gibi firmalar da akıllı telefonlardan sonra gelecek büyük değişikliğin ne olduğunu çözmeye çalıştılar. Metaverse evreni popülaritesini korurken kafalarda bazı sorular da oluşmuyor değil. Bunlardan biri de Metaverse evreninin ne kadar güvenli olduğu. Facebook, YouTube ve diğer sosyal ağlar gizlilik sorunları, yanlış bilgilendirme ve ruh sağlığına verdikleri zararlar gibi konularda sorgulanırken; Metaverse evreninde de bu endişeler var olmaya devam edecek gibi. Bu konulara dikkat etmek ve geçerli çözümler bulmak Metaverse evreni için büyük önem teşkil edecek.

Metaverse yaratmak ister bir ya da birkaç on yıl daha sürecek olsun, üç boyutlu donanımların bunda büyük bir rol oynayacağı kesin. Artırılmış gerçeklik gözlükleri üretimi konusunda Meta, Apple, Snap, Microsoft ve diğer firmalar arasında yaşanan yarışı kimin kazanacağı da bu yüzden çok önemli. Çünkü muhtemelen bu yarışı kazanan Metaverse evrenini de kazanmış olarak büyük bir avantaj elde edecek.

Çeviren: Dilara Koru

