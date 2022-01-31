Metaverse nedir?

Son birkaç ayda sürekli duymaya başladığımız Metaverse nedir? Neden önemlidir ve kimleri ilgilendirir? Eğer Metaverse gerçekten “internet için sonraki seviye” olarak değerlendiriliyorsa bu konu hakkında fikir sahibi olmakta fayda var.

Metaverse nedir?
Yaşam
31 Ocak 2022 Pazartesi

Metaverse özet olarak fiziksel formda internet olarak tanımlanabilir. Metaverse evreninde insanlar sıradan bir görüntülü aramadan daha fazlasını hissetmelerini sağlayan kişiselleştirilmiş avatarlarının yardımıyla buluşabilecekler. Bu durum eşzamanlı olacak yani, sosyal medyadaki haber akışından daha gerçekçi bir his yaratacak. Başkalarının ne yaptığını sonradan öğrenmek yerine onlarla gerçek zamanlı olarak buluşabileceksiniz.


Metaverse aynı zamanda gerçek dünya gibi devamlılığı olan bir evren olacak. Yani metaverse evrenini ikinci kez ziyaret ettiğinizde her şeye yeniden başlamanıza gerek kalmayacak. Gerçek hayatta olduğu gibi diğer insanlarla yapmak isteyeceğiniz her türlü aktiviteyi, konserleri, oyun oynamayı, randevuya çıkmayı hatta çalışmayı ve alışveriş yapmayı da kapsamına alacak.


Metaverse evrenine ne kadar uzağız?

Açık olmak gerekirse Metaverse evreni hâlâ mevcut değil. Şu anda yaptıklarımız ise Metaverse evreninin öncülleri denebilir:

Sanal gerçeklik: Sanal gerçeklik genellikle Metaverse ile karıştırılır. Sanal gerçeklik gözlüğü taktığınızda fiziksel varlığınızla oyun oynamak, klavye ya da oyun kumandasıyla yönettiğiniz avatarlarınızdan daha gerçekçi hissettirecektir. Ancak unutmamak gerekir ki Metaverse evrenine dahil olmak için sadece yarım saatliğine kullanacağınız bir gözlük yeterli olmayacaktır. Gün boyunca telefonunuzda vb. yanınızda size eşlik edebilecek birden fazla cihaz gerekli olacaktır.


Fortnite ve Roblox: Bu iki oyun Metaverse evreninin erken vücut bulmuş halleri olarak nitelendirilebilir. Avatarları, kendi evren içi ekonomileri ve büyük canlı etkinlikleriyle bir oyundan daha fazla olduğunu kanıtlayan Fortnite ve Roblox sosyal alanlar olarak sınıflandırılabilir.


Metaverse evrenine dahil olamamamızın sebebi…

Metaverse bir iletişim ağıdır ve birbirine bağlı birçok servisten oluşmaktadır. Tıpkı cep telefonlarımızda bir uygulamanın çalışması için diğer birçok uygulamaya ihtiyaç duyması gibi. Metaverse evrenine tamamen dahil olmak için de avatar esaslı servislerden çok daha fazlasına ihtiyaç var.


Metaverse güvenli mi?

Milyonlarca insan avatarlarını kullanabildikleri oyun platformalarını benimsemeye zaten başlamıştı. Pandemiyle birlikteyse hepimiz gerçek zamanlı etkileşime girmenin yeni biçimlerini bulmak için çabalamaya başladık. Apple, Amazon, Google ve Meta gibi firmalar da akıllı telefonlardan sonra gelecek büyük değişikliğin ne olduğunu çözmeye çalıştılar. Metaverse evreni popülaritesini korurken kafalarda bazı sorular da oluşmuyor değil. Bunlardan biri de Metaverse evreninin ne kadar güvenli olduğu. Facebook, YouTube ve diğer sosyal ağlar gizlilik sorunları, yanlış bilgilendirme ve ruh sağlığına verdikleri zararlar gibi konularda sorgulanırken; Metaverse evreninde de bu endişeler var olmaya devam edecek gibi. Bu konulara dikkat etmek ve geçerli çözümler bulmak Metaverse evreni için büyük önem teşkil edecek.


Metaverse yaratmak ister bir ya da birkaç on yıl daha sürecek olsun, üç boyutlu donanımların bunda büyük bir rol oynayacağı kesin. Artırılmış gerçeklik gözlükleri üretimi konusunda Meta, Apple, Snap, Microsoft ve diğer firmalar arasında yaşanan yarışı kimin kazanacağı da bu yüzden çok önemli. Çünkü muhtemelen bu yarışı kazanan Metaverse evrenini de kazanmış olarak büyük bir avantaj elde edecek.


Çeviren: Dilara Koru


Referanslar:

Protocol. Everything you need to know about the metaverse. Şuradan alındı: https://www.protocol.com/metaverse-meaning?rebelltitem=1#rebelltitem1

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.