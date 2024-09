Angelina Jolie ve Brad Pitt neden ayrıldı?

Tüm zamanların en çok dikkat çeken çiftlerinden biri olan “Brangelina”, 23 Ağustos 2014'te Fransa'nın Correns köyünde samimi bir düğün töreniyle evlendi. Ancak on yıllık bir birlikteliğin ve iki yıllık evliliğin ardından ikilinin ilişkisi, 20 Eylül 2016'da açılan boşanma davası ile sona erdi. Çiftin ilk olarak 2016 yılında evliliklerini sonlandırmak için başvuruda bulunmasına rağmen 2019'dan beri yasal olarak bekarlar ancak boşanmalarıyla ilgili hukuki süreç halen devam ediyor.

Jolie ve Pitt, ilk olarak 2005 yapımı Mr. & Mrs. Smith'in setinde tanıştılar ve birkaç yıl sonra çıkmaya başladılar. Altı çocuğu bulunan çiftin çocuklarından Maddox, Pax ve Zahara’yı, Jolie henüz evli değillerken evlat edindi. Shiloh, Knox ve Vivienne ise çiftin ortak biyolojik çocukları. Çocukların hepsinin velayeti, evlilikle birlikte ortak hale geldi ancak boşanma sonucunda tüm çocukların velayeti Jolie’ye geçti.

Pitt, boşanma davalarının üzerinden bir yıl geçtikten sonra 2017'de GQ dergisine şöyle konuştu: "Bir avukatın 'Mahkemede kimse kazanamaz; bu sadece kimin daha çok zarar göreceği meselesi' dediğini duydum. Ve öyle görünüyor ki, bir yılınızı sadece fikrinizi, sizin neden haklı olduğunuzu ve onların neden haksız olduklarını kanıtlamak için bir dava oluşturmaya odaklanarak geçiriyorsunuz ve bu sadece iğrenç bir nefret yatırımdır. Bunu reddediyorum. Neyse ki ortağım da aynı fikirde."

Bu konuşmadan sekiz yıl sonra, aktörler çekişmeli bir hukuki mücadele içine girdi. Çocukların velayeti ve birlikte ortak oldukları Fransız şarap imalathanesi gibi konularda açılan ayrı bir dava ile birlikte, çekişmeli hukuki mücadeleler başladı.

Pitt'e yakın bir kaynak, Ağustos 2024'te PEOPLE dergisine iki aktörün hâlâ bir çözüm bulamamasının ve boşanmayı sonuçlandıramamasının oldukça şaşırtıcı olduğunu söyledi. İkisinin ortak tanıdığı olan başka bir kaynak ise "Umarım ikisi de anlaşabilirler" dedi. Ortak oldukları şarap markası ‘Miraval’ hakkındaki dava devam ediyor ve çiftin yakınları, en azından evlilikle ilgili detayların bir an önce olumlu şekilde sonuçlanmasını umuyor. Çift, velayet konusunda artık anlaşmış olsalar da bu o kadar kolay olmadı. İlk olarak “uçakta yaşanan olaylar” olarak bahsedilen meseleler başladı ve olaylar, çiftin boşanmasını çekişmeli bir süreç haline getirdi.

Pitt-Jolie boşanma davası ve "uçak olayı"

14 Eylül 2016'da Jolie ve Pitt, altı çocuklarıyla birlikte Fransa'dan Los Angeles'taki evlerine giden özel uçak yolculuğu sırasında fiziksel kavgaya tutuştu. Altı yıl sonra 2022'de yayınlanan detaylı FBI belgelerinde Jolie, Pitt'in onu yakalayıp sarstığı, duvara ittiği ve uçağın tavanını yumrukladığı iddiasıyla, Pitt'in eylemlerinin kendisini uçakta "rehin gibi hissetmesine neden olduğunu” iddia etti.

Ayrıca, iddia edilen kavga sırasında çocuklarından birine "pislik" dedikten sonra "saldıracakmış gibi" göründüğünü iddia etti. Jolie ayrıca kollarını Pitt'in boynuna boğucu bir tarzda doladığını itiraf etti.

Tartışmanın ardından Pitt, olayın ihbar edilmesinin ardından çocuk istismarı nedeniyle soruşturma altına girdi. İki ay sonra FBI soruşturmayı sonlandırdı ve Pitt'i temize çıkardı, ancak bu konuda herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

Olaydan üç gün sonra Jolie boşanma davası açtı ve ayrılık tarihlerini uçak yolculuğundan bir gün sonra yani 15 Eylül olarak belirtti. Jolie'nin avukatı o dönemde "Bu karar ailenin sağlığı için verildi. Jolie şu anda yorum yapmayacak ve bu zor dönemde ailesine mahremiyet sağlanmasını talep ediyor."

Pitt kendi açıklamasında şunları söyledi: "Buna çok üzüldüm ama şu anda en önemli şey çocuklarımızın sağlığı. Basından bu zorlu dönemde onlara hak ettikleri yeri vermelerini rica ediyorum."

Boşanmamış ama bekar “Brangelina”

Jolie ve Pitt, boşanma davası açtıktan üç yıl sonra yasal olarak bekar ilan edildi. Nisan 2019'da bir yargıç, Jolie ve Pitt'in boşanma anlaşmasını tamamlamadan önce yasal olarak bekarlığa dönebileceklerine karar verdi. ‘Çatallanma’ olarak bilinen bu hareket, her iki oyuncunun da başka ilişkilere girebileceği ve hatta evlenebileceği anlamına geliyordu.

Bu hamle, ikilinin velayet ve mali durum konusunda çekiştiği karmaşık boşanma davalarının ardından geldi; Mahkeme tarafından, Haziran 2018'de Pitt'in, o zamana kadar yasal bir yetişkin olan Maddox dışında çocuklarla vakit geçirmesi için ayrıntılı bir program da belirlendi. Ancak Pitt'in çocuklarıyla daha fazla zaman ayırması konusundaki mahkeme kararı 2021'de tersine döndü. Pitt'e Mayıs 2021'de çocuklarıyla daha fazla zaman tanındı. Ancak sadece iki ay sonra, üç yargıçtan oluşan bir heyetin eski çiftin yargıcı John Ouderkirk'ü "etik yükümlülüklerini" ihlal ettiği gerekçesiyle davadan diskalifiye etmesiyle karar tersine döndü.

Kaliforniya'daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Jolie'nin yanında yer aldı ve yargıç Ouderkirk'ün, Pitt'in avukatlarıyla daha önce bir iş ilişkisi olduğu ve bunu zamanında açıklamadığı için kararlarında taraflı olabileceğine karar verdi.

Pitt'e yakın bir kaynak o dönemde PEOPLE'a "Brad, mevcut durumun çocuklar için iyi olmadığına dair çok güçlü kanıtlar olduğuna inanıyor" dedi. "Bu sadece işleri herkes için geriletiyor."

Ekim 2021'de Jolie, kendisinin ve Pitt'in ortak şarap imalathanesindeki hissesini sattı ve Pitt derhal ona bunun için dava açtı.

Düğün mekanı da mahkemelik

Eski çiftin ortaklaşa aldıkları ve evlilik törenlerini gerçekleştirdiği, içinde şaraphanesi olan 164 milyon dolarlık bir Fransız mülkü olan Château Miraval da davanın önemli bir unsuru oldu. Ekim 2021'de Jolie, şarap imalathanesindeki hissesini farklı bir şirkete satmayı seçti. Boşanma davası sebebiyle satıştan bir ay önce Jolie engellenmiş olsa da daha sonra devam etme izni verildi. Pitt, Şubat 2022'de Jolie'ye, şirketteki hisselerini satmak için birbirlerine onay vermeleri gerektiğini belirten eski bir anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek dava açtı. Haziran 2022'de açılan bir davada Pitt, Jolie'nin hisselerini "yabancıya" satarak şirketin itibarına zarar verdiğini ve bunu kendisine zarar vermek için kasıtlı olarak yaptığını iddia etti. Başvuruda "Jolie, Pitt'i kasıtlı olarak karanlıkta bırakarak ve Pitt'in sözleşmeden doğan haklarını bilerek ihlal ederek sözde satışı gizlice takip etti ve daha sonra gerçekleştirdi." ifadeleri yer alıyordu.

Birkaç ay sonra Jolie, işletmesi Nouvel tarafından, Pitt'in kendisine karşı "ikinci bir savaş açtığını" iddia ederek karşı dava açtı. Şirket ayrıca, Pitt'in çiftin boşanmasının ardından “Château Miraval'ın kontrolünü ele geçirmek için şimdiye kadar başarılı olan bir plan hazırladığını" öne sürerek 250 milyon dolar tazminat istiyordu. Pitt ve Jolie ayrıca, Pitt'in gizlilik anlaşması imzalamasını isteyip istememesi konusunda mahkemede tartıştı.

Jolie'ye yakın bir kaynak, Pitt'in şaraphaneyle ilgili davasının, Jolie'nin daha önceki aile içi şiddet iddiaları hakkında konuşmasını engelleyecek bir gizlilik anlaşması imzalamayı reddetmesine yanıt olduğunu iddia etti.

Konuşulan kaynak, "Gerçek şu ki Pitt, Jolie'nin suistimal konusunda susturulmasını kabul etmedikçe, Jolie'yi sessiz kalmaya zorlamak için 8,5 milyon doların geri bırakılmasını talep etmediği sürece Miraval satışını Jolie ile tamamlamayı reddetti" dedi.

Şöyle devam ettiler, "Bayan Jolie'nin olanlar hakkında konuşmaya hiç niyeti yoktu. Aslında bunu bir kez bile yapmadı ve bunun yerine hayatını, çocukların iyileşmesine yardım etmeye ve çok bozuk olan aile içi şiddete müdahale sisteminin düzeltilmesini savunmaya adadı. Amerika'da bunların şimdi ortaya çıkmasının tek nedeni, Bay Pitt sessiz kalmayı kabul etmediği için onu dava etmeye karar vermesidir."

Pitt'e yakın bir kaynak, Miraval davasının boşanmayla ya da çocuklarıyla herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladı ve kişisel meseleleriyle ilgili herhangi bir gizlilik sözleşmesinin bulunmadığını ileri sürdü. Kaynak, "Brad, hassas finansal bilgiler ve bu tür işlemlerde standart olan markanın korunmasıyla ilgili endişeler nedeniyle Miraval ile sıkı bir şekilde ilgili olan karşılıklı bir gizlilik anlaşması ve kötüleme yasağı talep etti" dedi.

Brangelina davasında son durum

Karmaşık ve uzun soluklu boşanma davrasında, Brad Pitt küçük çocukları ile görüşebiliyor ve Jolie ile boşanma anlaşmasına gitgide yaklaşıyor. Oyuncuya yakın bir kaynağa göre, Pitt'in büyük çocuklarıyla "neredeyse hiç teması yok" ama hâlâ küçük çocukları ikizleri Vivienne ve Knox ile görüşme hakkı bulunuyor.

Kaynak, Pitt'in yaklaşan yarış filmi F1'in Avrupa'da çekilmesine atıfta bulunarak, "Son aylarda çekim programı nedeniyle küçük çocuklarla ilişkisi daha sınırlı" dedi. "[Angelina] çoğu zaman çocuklarla ilgileniyor, ancak anlaşmaları gereği Pitt, küçük çocuklarla görüşüyor."

Çifte yakın bir kaynak, Temmuz 2024'te PEOPLE dergisine, boşanma davasının sona ermesinin yakın olabileceğini, ancak henüz bitmediğini söyledi ve boşanma müzakerelerinde kalan konularla ilgili olarak "Her iki taraf da hâlâ konuşuyor ancak henüz sonuçlanmadı" dedi.

Aynı ay, Jolie'nin avukatı Paul Murphy, aktrisin Pitt'in şaraphane davasını düşürerek "kavgayı bitirmesini" istediğini söyledi. People’ın haberine göre Murphy, "Angelina bir kez daha Bay Pitt'ten kavgayı sonlandırmasını ve sonunda ailesini iyileşmeye yönelik açık bir yola sokmasını isterken, Bay Pitt davasını geri çekmediği sürece Angelina'nın iddialarının yanlış olduğunu kanıtlamak için gerekli delilleri elde etmekten başka seçeneği yoktur." dedi.

Jolie ve Pitt birbirleri hakkında sessiz

Hem Jolie hem de Pitt, Ağustos 2024'te, ilki Maria'nın, ikincisi ise Wolfs'un piyasaya sürülmesi için hazırlık yaparken basın tarafından büyük baskı gördü. Her iki filmin galasından önce yapılan röportajlarda Jolie ve Pitt birbirleri hakkında konuşmayı reddetti. Bir tek Pitt, GQ dergisine çocuklarının en küçüğü 18 yaşına girdikten sonra Los Angeles'tan taşınmayı planladığını ve yasal olarak bunu yapabileceğini belirttiği bir açıklama yaptı. Jolie ise "Bu kasabada büyüdüm. Boşandığım için burada olmam gerektiği için buradayım ama onlar 18 yaşına gelir gelmez gidebileceğim" dedi.

Kaynak: Rebecca Aizin. "How Long Has Brad Pitt and Angelina Jolie's Divorce Been Going On? Inside Their 8-Year Legal Battle" Şuradan alındı: https://people.com/all-about-brad-pitt-angelina-jolie-divorce-8679633