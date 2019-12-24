Yılbaşı gecesi neden kırmızı külot giyilir?

Yılbaşında kırmızı don neden giyilir? Yılbaşı gecesi kırmızı külot giymenin anlamı ne? Yılbaşında neden kırmızı çamaşır giyilir? Yılbaşı gecesi giyilen kırmızı külodun şans getirdiğine inanılır. Peki bu inancın kaynağı ne? İşte kırmızı külodun anlamı ve şans getirme hikâyesi...

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Yılbaşı gecesi neden kırmızı külot giyilir?

Senenin son gecesi olan 31 Aralık akşamı giyildiğinde kırmızı külodun uğur getirdiğine inanılır. Kadınlar arasında oldukça popüler olan kırmızı külotlar, yılbaşı yaklaşırken kadınlar için önemli bir hediye alternatifidir.

 

İşte şans getirdiğine inanılan kırmızı külodun hikâyesi...

Hikayesi oldukça eski zamanlara dayanan kırmızı külotlar, 1956 yılında iflas eden Amerikalı bir iç çamaşırı satıcısı Henry George’un başının altından çıktı. George, kadınların sutyen ve külotları takım olarak kırmızı renkte alırken, tek külot alanların sadece siyah ya da beyaz renkleri tercih ettiklerini fark etti. Hemen çalışanlarıyla bir toplantı düzenleyen George, kırmızı külotları satmak için bir strateji geliştirdi. Yılbaşından bir hafta önce üç yıldır satamadığı kırmızı külotları yakın çevresindeki kadınlara hediye ederek, bunun onlara şans getireceğini söyledi. 31 Aralık günü George’un deposunda kalan kırmızı külotların hepsi tükenirken, kırmızı külotların şans getireceği kulaktan kulağa yayıldı ve gelenek haline geldi.

 

Külot kelimesi Fransızca "culotte"dan; "culette" ise "popo" anlamındaki Fransızca "cul" ve Latince "culus" köklerinden geliyor. Halk arasında yaygın olan "don"un kökeni ise, Orhon Türkleri'nin kullandığı "ton" sözcüğü. Laf külottan açılmışken belirtmeden geçmeyelim. Avrupa'da külot giyme alışkanlığı 19. yüzyılın başlarından itibaren yerleşti. Bu tarihe kadar Avrupa'da iç çamaşırı giymek, ayıp karşılanıyordu.

 

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Çin Çinliler için mandalina bereketi sembolize ediyor ve yeni yılda hediye olarak birbirlerine götürüyorlar. Küçük çocuklara kırmızı hediye kartları veriliyor ve çocuklar bu kartlarla kendilerine ufak hediyeler alıyorlar.

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