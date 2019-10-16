Kedinize mama dışında verebileceğiniz yiyecekler

Eğer kedinize mamasının yanında ek olarak gıda vermek istiyorsanız bu yazımıza göz atabilirsiniz.

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Kedinize mama dışında verebileceğiniz yiyecekler

 

“Kediler ne yer?” sorusu birçok insan için büyük merak uyandıran bir sorudur. Eğer yeni kedi beslemeye başlayanlardansanız ya da kedinize ek gıda vermek istiyorsanız bu yazımızda kedileriniz için zararlı olmayan insan yiyeceklerini bulabilirsiniz. Tabii ki buradaki gıdaları kedinize vermeden önce mutlaka bir veterinere danışmanızı öneririz. Ne de olsa kediler de insanlar gibi farklı bünyelere sahip olabiliyor. Alerjiler ve farklı komplikasyonlara neden olmamak çok önemli.

 

Yumurta

Yumurta kedilerin çok sevdiği besinlerden biridir. Önemli olan kedinize çiğ yumurta vermemenizdir. Haşlanmış yumurtayı baharatsız ve tuzsuz bir şekilde kedinize verebilirsiniz. Protein açısından son derece yüksek olan yumurtanın akı çiğ olarak yedirildiğinde kediniz için zararlı olabilir. Ayda bir kere olacak şekilde takviye besin olarak düşünülebilir.

 

Makarna, patates, pirinç

Bu besinleri de mutlaka kedinize pişmiş olarak vermenizi tavsiye ederiz. İçinde zengin nişasta bulunan bu besinler kediniz için güçlü bir enerji kaynağı olabilir. Fakat bu besinleri dikkatli tüketmeleri gerekir zira aşırıya kaçınca kilo sorununa neden olabilir. Yine ayda 1 kere olacak şekilde takviye mama olarak düşünebilirsiniz.

 

Balık

Birçok kedinin bayılarak yediği balık kediler için son derece yararlıdır. Fosfor açısından zengin olan balık kedinizin görme yetisine katkı sağlayabilir. Fakat sağlık açısından kılçıklarından ayıklayarak vermeniz son derece önemlidir. Haftada 1 gün balık ziyafeti verebilirsiniz.

 

Ciğer

Kedilerin en sevdiği yiyecektir diyebiliriz. Besin değeri çok yüksektir, fakat çiğ olarak tüketilmesi bağırsak parazitlerinden ishale kadar birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Pişirip soğuttuktan sonra vermenizi öneririz. Kedilerinizin dengeli beslenmesi açısından patates, brokoli ya da havuç gibi diğer sebzelerle pişirerek vermeniz daha sağlıklı olacaktır. İki haftada bir takviye olarak verebilirsiniz.

 

Tavuk

Tavuk kediler için yararlıdır fakat çok dikkatli tüketilmesi gerekir. Bazı alerjik bünyeli kedilere dokunabilir ya da zehirleyebilir. Bu nedenle mutlaka taze tavuk vermenizi ve pişirmenizi tavsiye ederiz. Kemikleri mutlaka ayırın ki soluk borusuna kaçmasın. Nadiren verilen tavuk evcil dostunuzun damak zevkini geliştirecektir.

 

Sebzeler

Kediler her ne kadar etçil canlılar olsalar da birçok sebzeyi de severek tüketirler. Hatta sebzeler dengeli beslenme ve hazım için kedilerin diyetinde son derece önemlidir. Kediniz tek başına sebze tüketmek istemeyebilir. Bunun için diğer besinlerle karıştırarak verebilirsiniz.

 

Çim

Birçok kedinin sokakta çimleri kemirdiğine şahit olmuşsunuzdur. Kediler hazımsızlık problemi yaşadıklarında ot kemirebilirler. Evde bir saksıya ekeceğiniz çim kedilerinizi çok mutlu edecektir. Mide yanmasını ve hazımsızlığı önleyecektir.

 

KEDİNİZİN KARAKTERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

 

Cins kediler!
+63
  Abyssinian
Biraz inatçı özelliği ile bilinen bu kedilerin sahibine karşı oldukça kibar olduğu biliniyor.  Kısa tüyleri olan Abyssinian cinsi kedilerin avcılık özelliği bulunuyor.

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