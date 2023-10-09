Yer fıstığı ezmeli kurabiye

Daha önce sizlerle paylaştığım tahinli yer fıstığı ezmesinin sade versiyonunu bu kurabiyelerde kullanabilirsiniz...

Servis: 15 adet

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 - 12 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

200 gr şekersiz sade yer fıstığı ezmesi

1 bardak esmer şeker

1 yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

* Yer fıstığı ezmesi ve esmer şekeri derin bir kaba alarak kremamsı kıvama gelene kadar mikser yardımıyla çırpın, yumurta ve vanilya özütünü ilave ederek toparlanana kadar 2 - 3 dakika daha çırpın.

* Hamuru 15 eşit parçaya ayırıp elinizle yuvarlayın ve aralıklı olarak pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayın. Üzerlerine çatal ile bastırarak şekil verin.

* 175 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 10 - 12 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...