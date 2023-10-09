Yer fıstığı ezmeli kurabiye

Daha önce sizlerle paylaştığım tahinli yer fıstığı ezmesinin sade versiyonunu bu kurabiyelerde kullanabilirsiniz...
Servis: 15 adet
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 10 - 12 dakika
Malzemeler:
- 200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 200 gr şekersiz sade yer fıstığı ezmesi
- 1 bardak esmer şeker
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Yapılışı:
* Yer fıstığı ezmesi ve esmer şekeri derin bir kaba alarak kremamsı kıvama gelene kadar mikser yardımıyla çırpın, yumurta ve vanilya özütünü ilave ederek toparlanana kadar 2 - 3 dakika daha çırpın.
* Hamuru 15 eşit parçaya ayırıp elinizle yuvarlayın ve aralıklı olarak pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayın. Üzerlerine çatal ile bastırarak şekil verin.
* 175 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 10 - 12 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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