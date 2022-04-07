Yeni pet shop yönetmeliği 2022

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre hayvan satışları artık katalog üzerinden gerçekleşecek. Hayvanlar ise pet shoplarda sergilenmeyecek. Ayrıca yönetmelik isminde bulunan 'süs hayvanı' ibaresi de kaldırıldı.

Yeni pet shop yönetmeliği 2022
Yaşam
07 Nisan 2022 Perşembe

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan "Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik"le birlikte artık hayvanların satışı pet shoplarda sergilenerek değil, internet üzerinden katalog ile devam edecek. Yönetmeliğin uygulamaya gireceği tarih ise 14 Temmuz. Ayrıca yönetmelik isminde bulunan 'süs hayvanı' ibaresi de kaldırıldı.


"Katalog istisnası"

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan bu değişiklik sayesinde Türkiye'de pet shoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması yasaklandı ancak bir "katalog istisnası" söz konusu. Bu istisnaya göre, hayvanların fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek ve seçilen hayvanlar alıcılara teslim edilecek.


Hayvan kataloğuyla ilgili AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Temmuz 2021’de TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nda hazırlanan rapora da atıfta bulunarak şunları söyledi: “Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilmekte, bu yerlerden Bakanlığın denetimindeki üretim çiftliklerinde üretilen hayvanların satışı katalog üzerinden yapılacaktır. Bu hususla hem hayvan sağlığı ve refahı dikkate alınmakta hem de bir anlık hevesle alınan hayvanlarımızın daha sonra terk edilmelerinin önüne geçilmesi düşünülmektedir.”


HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan'ın yeni yönetmelik hakkında kullandığı ifadeler şöyle: “Petshop'larda sadece hayvanların fiziken bulundurulmasıyla ilgili düzenleme getirildi. Oysa ki biz hayvan satışlarının tamamen yasaklanmasını istiyorduk. Petshop'lardan cansız bir ürün seçermiş gibi kataloglardan hayvanların seçilmesi, hayvanın fiziksel olarak orada bulundurulmasıyla pek bir fark arz etmiyor bizim için."



Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat yeni yönetmelik hakkında görüşlerini "Evcil hayvanların satışına ilişkin bir derece de olsa yasaklanması için madde geldi. Ancak kendilerine satış için bir yıl süre verildi, 14 Temmuz 2022 yılına kadar maalesef hayvan satışı devam edecek. Bu tarihten sonra bunların satışının olmaması gerekiyor. Fakat broşür üzerinden, katalogla internet üzerinden satışlar devam edecek. Dolayısıyla aslında biz zaten muradımıza eremedik. Esas istediğimiz şey tamamıyla bu satışın yasaklanması. Bizim esas derdimiz evcil hayvanların dükkanlarda yaşadığı ıstırap değil. Evet, bu da bir sorun ancak ana sorun bu hayvanların kontrolsüz bir şekilde neredeyse parasını veren herkese satılabiliyor olması. Daha sonrasında bu hayvanın terkedilmesini kontrol bile demiyorsunuz. Ardından hayvanların eşleştirilmesi ya da çiftleştirilmesi nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik problemin artmasıyla biz bu yasayı istemiştik. Ancak biz artık çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyoruz. Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı. Bu durum bizi çok umutlandırmadı ve sevindirmedi açıkçası. Ana sorunumuz bizim popülasyonu eritmekti. Hayvan bakımevlerinde bu kadar terkedilmiş hayvan varken hala satışının tamamen yasaklanmaması bir şekil sorunun giderilmemesi için yapılmış hobi tatmini oluyor. Bu kadar zavallı hayvan var onların tedavisine destek olun. Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok" ifadeleriyle aktardı.


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