Akşam 10 ile 11 arası uyumak kalbe iyi geliyor

İngiltere'de, 88.000'den fazla katılımcıdan elde edilen verilere dayanarak yapılan çalışma, saat 22:00'da uyumak, gece erken ya da geç uykuya dalmaya kıyasla daha düşük kardiyovasküler hastalık geliştirme riski ile ilişkili olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, çalışma da katılımcıların sadece uyku kalitesine değil aynı zamanda, uykunun uzunluğuna bakıldı.

Aynı zamanda, Exeter Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. David Plans, "Erken ya da geç yatmanın, bireylerin her gün vücudun iç saatini sıfırlamaya yardımcı olan sabah gün ışığını kaçırmalarına neden olabilir. Vücut saati uzun bir süre boyunca düzgün bir şekilde sıfırlanmazsa, davranışların ve sirkadiyen saatin yanlış hizalanması iltihabı artırır ve her ikisi de kardiyovasküler hastalık riskini artırabilen glikoz regülasyonunu bozabilir" açıklamasında bulundu.

2006 ile 2010 yılları arasında, 88 bin katılımcının gece uykuları ile uyku saatleri, kalp sağlığı arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmak için 7 gün boyunca bileğe takılan cihazlarla gözlemlendi.

Katılımcıların yaşı, cinsiyeti, sigara içme durumu, uyku süresi, uyku düzensizliği, şeker hastalığı olup olmadığı, tansiyon ve sosyoekonomik durumu gibi çeşitli bilgileri dikkate alan bilim insanları, 22:00 ile 22:59 saatleri arasında uykuya dalanları araştırdı. Bu kişiler erken veya geç uyuyanlara göre daha düşük kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğu ortaya çıktı.

Daha spesifik olarak, gece yarısı ya da geç uyuyanların kardiyovasküler hastalık geliştirme riski %25 daha yüksekken, saat 22'den önce uyuyanların riski %24 olduğu görüldü. 23:00 ile 23:59 arasında uykuya dalanlar, bir saat önce uyuyanlara göre %12 daha fazla kardiyovasküler hastalık riskine sahipti.

Ayrıca araştırmacılar kadınlarda uyku zamanı ve kalp hastalığı riski arasında daha güçlü bir ilişki tespit etti. Katılımcıların %58'ini oluşturan kadınlarda söz konusu zaman aralıklarında uyumanın kalp hastalığı riskini daha çok artırdığı görüldü. Her gün aynı saatte uyanmanın sağlığa etkileri yazısını okumak için tıklayınız...

Çalışmanın, yalnızca 43 - 79 yaşları arasındaki yetişkinlerden alınan verilere dayanmaktadır. Bu yüzden Plans: "Bulguları incelemek için daha fazla sayıda katılımcıyla daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ve şu anda insanlara belirli bir uyku zamanı önermek için yeterli kanıt bulunmuyor. Bununla birlikte, çalışma uyku hijyeninin önemini ve bir gece uykusuna yardımcı olan alışkanlıkları destekliyor. İnsanlar genellikle kardiyovasküler hastalığın fizyolojik etkilerin bir sonucu olduğunu varsayıyor. Aslında, sirkadiyen bozulmanın bir sonucu olarak kardiyovasküler sistem üzerindeki davranışsal etki çok büyük" açıklamasında bulundu.

Kaynak: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/nov/09/sleep-at-10pm-linked-to-lower-risk-of-heart-disease-study-finds

Referanslar: (1) https://academic.oup.com/ehjdh/advance-article/doi/10.1093/ehjdh/ztab088/6423198