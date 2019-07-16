Yengeç burçları nasıl makyaj yapmalı?

Naif ve anaç yengeç burçlarının karakterlerine uygun makyaj yapmaları için küçük ipuçları...

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Yengeç burçlarına özel makyaj tüyoları

Son derece romantik ama yazın enerjisini ve renklerini içinde barındırmakta çok başarılı olan yengeç burçları, her zaman doğal ve renkli olmayı sever. Soğuktan hoşlanmadıkları için havalar ısındıkça keyifleri yerine gelir. Yengeç burcunun karakter özelliklerinden yola çıkarak nasıl makyajlar yapmaları gerektiğine dair tüyoları bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Hafif ten makyajı

Enerjik ve doğal bir tavra sahip olan yengeç burçları, bu özelliklerini makyajlarına yansıtabilirler. Yoğun ve tam kapatıcı fondötenlerden uzak durarak ince yapılı ve orta kapatıcılığı olan BB ve CC kremlerden yararlanabilirler. BB ve CC kremler doğallıklarını ortaya çıkarır. Enerjik yapıları yoğun ve kalın cilt ürünlerinin yüzlerinde kusma yapmasına neden olabilir. Kullanacakları ince yapılı ten ürünleri onların enerjik yapılarına da uygun olur.

 

Renkli göz makyajları

Göz renkleri ne olursa olsun, karakterlerinin renkli yanını en güzel göz makyajlarında yansıtırlar. Fakat burada dikkat etmeleri gereken en önemli şey renk tercihleridir. Her ne kadar renkli bir kişiliğe sahip olsalar da romantik bir yanları olduklarını da unutmamalıdırlar. Bu nedenle genellikle pastel tonları tercih ederlerse hem renkli hem de romantik kişiliklerine uygun bir makyaj tercih etmiş olurlar. Tercih ettikleri far renklerinin yanı sıra gözlerinde eyeliner mutlaka olmalıdır. Hafif kuyruklu bir eyeliner ile göz çerelerini daha belirgin hale getirebilirler. Böylece insanlar yengeçlerin söyledikleri sözcükler yerine, gözlerinin ne demek istediğine de odaklanabilirler.

 

Doğal kaşlar

Doğadan ilham alan yengeçlerin makyajlarında da doğallık tercih ettiğini söylemiştik. Bu nedenle kalemle çizilmiş gibi kaşlardan uzak durmalarını tavsiye ederiz. Rengi kaşlarına uygun hafif bir kaş maskarası ile kaşlarını tarayarak istedikleri görüntüyü elde edebilirler.

 

Kontür, allık ve aydınlatıcı

Yengeçler bu ürünlerin yüzünde belli belirsiz olmasında hoşlanabilir. Varla yok arası bir kontür uygulaması çok daha doğal görünmesini sağlayacaktır. Bu nedenle keskin kontürlerden kaçınmak için soğuk tonlardaki bir kontür rengini adeta bronzer gibi uygulayarak doğal bir illüzyon yaratmış olur. Şeftali ve uçuk pembe tonlarında bir allık ile yanaklarını renklendirirse karakterindeki romantizmi tam olarak makyajına yansıtmış olur. Aydınlatıcı olarak ise şampanya tonlarını tercih edebilirler.

 

Nude ruj

Makyajın tüm yükünü gözlere yükleyecekleri ve allık kullanacakları için dudaklarında çok yoğun renkler kullanmalarına gerek olmaz. Nude renkler, lip glosslar tam da yengeç burçlarına göredir. Romantik bir makyaj yapmak istiyorlarsa gül kurusu tonlarından faydalanabilirler. Mat yapıdaki rujlar onların doğallığını söndürür. Bu nedenle mümkünse saten, kremsi yapıda rujlar ve ıslak bitişli bir dudak makyajı kullanmalarını tavsiye ederiz.

 

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