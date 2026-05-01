Merhaba Yeşim Hanım; geçtiğimiz yılın sonunda eşimle ayrılma kararı aldık ve evlerimizi ayırdık. Bir çocuğumuz var ve şu an benimle yaşıyor. Ayrılık kararımızın temelinde yıllardır yaşadığımız şiddetli tartışmalar, eşimin bana ve aile hayatımıza karşı ilgisizliği, sevgisini hissettirmemesi vardı. Bir noktadan sonra artık devam edemeyeceğimizi düşündük ve boşanma davası açıldı. Fakat dava süreci devam ederken eşimin tavırları değişmeye başladı. Hem bana hem de çocuğumuza karşı daha ilgili, anlayışlı daha sevgi dolu davranıyor. Yeniden bir aile olmamız gerektiğini, tekrar denememizi istediğini söylüyor. Açıkçası bu değişimin gerçek mi yoksa boşanmayı engellemek için mi olduğunu anlayamıyorum. Yıllarca özlediğim ilgiyi şimdi görüyorum fakat yaşadıklarımızı unutamıyorum. Ben insanların her zaman ikinci bir şansı hak ettiğini düşünmüyorum. Ancak eşimin davranışlarının değişmiş olması, bana ve çocuğumuza karşı daha ilgili ve sevgi dolu yaklaşması kafamı karıştırıyor. Bu kadar yol almışken tekrar bu evliliğe dönmek doğru olur mu gerçekten bilmiyorum. Belki de bu yüzden dışarıdan daha objektif bir gözün değerlendirmesine ihtiyaç duyuyorum. Cevabınızı merakla bekliyorum.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum;

“Neye emek verirsen elbet karşılığını alırsın, insan hariç” demişler. Bu sözün insan hariç kısmına erkekler hariç diyeceğim. Kadınlar yıllarca eşlerinin gözlerinin içine bakarlar; evliliklerine sevgileriyle, saygılarıyla emek verirler. Bekledikleri ilgi, sevgi ve sadakattir ama ara ki bulasın… Hepsi yılların içinde tek tek yok olur. Evliliğin ilk yıllarında etrafınızda pervane olan eşler sonra pervaneleri bozulduğundan mı ne uzak durmaya, kendi halinde takılmaya, sizi görmemeye, duymamaya başlarlar. Onların pervaneleri bozulunca sizin de cesaretiniz kaybolmaya başlar. Evlilik otomatiğe bağlanmış olarak yaşanır yani artık evlilik yaşanmamaya başlanır. Evliliğe duyguyu katmayı bırakınca eşine gören gözlerle bakmayı can kulağıyla dinlemeyi, sevgiyle dokunmayı bırakınca sonunda kadın evliliğin içinde yalnız ve değersiz biri olarak kendini görmeye, “Niye evlendim ki?” diye sormaya başlar. Sorgulamalar tehlikelidir. Erkek için durum farklıdır; yemeği yapılıyor, düzeni devam ediyorsa hiçbir sorun yoktur ama kadın hayatı hiçbir zaman bu kadar basite indirgemez. Sorgulamalara başladıysa yaşanan koskoca yıllar bir boşanma davasına da sığdırılır. Sevgili kızım siz de evliliğinizi bir boşanma davasına sığdırmak istemişsiniz, evlerinizi ayırmışsınız ama eşiniz birden sizinle ve çocuğunuzla ilgili bir eş olmaya başlamış. Şimdi siz bu ilginin gerçek olup olmadığını düşünüyorsunuz. Sizi ikna edene kadar ilgisi gerçekten olacaktır ama ikna ettikten sonra eski tas eski hamam misali eşiniz eski haline geride dönebilir. Belki bir parça aldığı dersle farklı olabilir o da size yeter mi bilemiyorum.

Kadını şımartmak dünyanın en eril olayıdır. Yanında şımaran bir kadın varsa kendini tam bir erkek gibi hissediyorsun. “Ben ne kadar harika bir erkeğim ki bu kadın tüm perdelerini indirmiş, özgürce yanımda şımarıyor diye düşünüyorsun” demişler. Bu söze katılmamak imkânsız. Kadın olduğum için değil gerçek olduğu için ve ben bu durumun böyle olduğunu defalarca yazılarımda “Sevgilinizi, eşinizi şımartın ki sizin yanınızda özgürce kendi olabilsin” diye… Ama bunu başarmak her erkeğin harcı değil. Kadının eşiyle yaşamak istediği bu olmasına karşın arzuladığı bu ilgiye çoğunlukla sahip olamaz. Eşinize bir farkındalık yaşatmışsınız bu farkındalıkla eşiniz size, çocuğunuza ilgi gösteriyor ama bu ilgi sürecek mi? Yeniden güvenebilecek misiniz? Bunların cevabını siz eşinizde ve kendinizde bulacaksınız. İkinci şans kısmına gelirsem… İkinci şans için çok geçerli nedenler olmalı kimse havadan ikinci şansı kazanmamalı. Emek, güven, çaba, sorumluluk almak varsa ikinci şans verilebilir. Çok iyi gözlemleyin tekrar aynı noktaya dönmemeniz sizin eşinizi çok iyi gözlemlemenizde… Hakkınızda her şeyin hayırlısı olmasını diliyorum.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

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