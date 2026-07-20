Jüpiter bugün Neptün ile üçgen açı, Plüton ile ise karşıt açı yapıyor. Bu etki altında, yardımseverliğimiz, şefkatimiz ve cömert ruhumuz aracılığıyla tatmin arayışına giriyoruz. Dram ve gizemlere ilgi duyabiliriz; ancak asıl özlemimiz, hem çevremizdeki hem de içimizdeki güzelliğe hayranlık duymak ve bir bağlılık hissi yaşamaktır. İdealizmimiz güçleniyor. Ancak anlam ve anlayış arayışımız yoğun olsa da, kendimizi tatmin edici bir misyona yönlendirmekte zorlanabiliriz ya da hedeflerimiz çeşitli engellerle karşılaşabilir. Güce olan bağlılığımızın ötesini görebilmemiz için sınanıyoruz. İsraf ettiğimiz ya da boşa harcadığımız alanlarla yüzleştiğimizde, değişim ve reformun nerelerde gerekli olduğunu daha net görebiliriz. Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısı hayatımıza yoğunluk ve çatışma getirebilir. Son derece hırslı hissedebilir, hedeflerimizi yeterince büyük tutarsak her şeyi başarabileceğimize inanabiliriz. Bununla birlikte, doğal gelmese bile daha temkinli hareket etmekte fayda var; çünkü kolayca karşıt görüşleri üzerimize çekebiliriz. Aynı anda çok fazla ilgi alanı, faaliyet ya da arzu peşinde koşma eğilimimize dikkat etmeliyiz. Kendimize ya da başkalarına karşı önemimizi veya gücümüzü abartmaktan da kaçınmalıyız. Bir olay ya da gelişme inanç sistemimizi sorgulamamıza neden olabilir ve bu da bakış açımızda önemli bir değişim yaratabilir. Ya da başkalarının (veya kendimizin) dar görüşlülüğüyle yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Ayrıca başarıya ulaşmak ya da güçlü bir arzunun peşinden gitmek için üzerimizde öylesine büyük bir baskı hissedebiliriz ki, bu durum hatalı kararlar almamıza ve muhakeme gücümüzü zayıflatmamıza neden olabilir. Bu dönemde sömürü, manipülasyon, fanatizm, takıntılar, fırsatçılık, hukuki konular, gizli gündemler ve art niyetli planlar öne çıkan temalar arasında yer alabilir. Ancak bu enerjiler doğru şekilde yönlendirilirse, iyileşme, reform ve gelişim için güçlü fırsatlar sunabilir. İnançlarımızı başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmak ise yalnızca hayal kırıklığı yaratacaktır. Bu dönem, büyük beklentiler içinde olduğumuz ve büyük düşünmeye eğilim gösterdiğimiz bir zaman olabilir. Kendimizi gelişiyor ve ilerliyor hissetmeye güçlü bir ihtiyaç duyuyoruz; çünkü şu sıralar kısıtlanmış hissetmeye karşı tahammülümüz oldukça düşük. Yarın gerçekleşecek Jüpiter-Uranüs altmışlık açısıyla birlikte değişim ihtiyacına daha açık hale geliyoruz. Sıra dışı fikirler ve vizyonlar geliştirebilir, ilham ve farkındalık arayıp bulabiliriz. Sezgilerimizi özgürce takip edebilmek bizim için büyük önem taşıyor. Şefkatimizi ifade etme biçimimizi, dezavantajlı insanlara destek olma yaklaşımımızı ve hayallerimizi ya da sanattan aldığımız keyfi yaşama şeklimizi yenilemek ve geliştirmek bu dönemin önemli temalarından biri olabilir.