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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 21 Temmuz 2026 Salı
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Temmuz Salı

21 Temmuz 2026 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 20 Temmuz 2026, Pazartesi 10:08
Güncelleme: 20 Temmuz 2026, Pazartesi 10:08
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Jüpiter bugün Neptün ile üçgen açı, Plüton ile ise karşıt açı yapıyor. Bu etki altında, yardımseverliğimiz, şefkatimiz ve cömert ruhumuz aracılığıyla tatmin arayışına giriyoruz. Dram ve gizemlere ilgi duyabiliriz; ancak asıl özlemimiz, hem çevremizdeki hem de içimizdeki güzelliğe hayranlık duymak ve bir bağlılık hissi yaşamaktır. İdealizmimiz güçleniyor. Ancak anlam ve anlayış arayışımız yoğun olsa da, kendimizi tatmin edici bir misyona yönlendirmekte zorlanabiliriz ya da hedeflerimiz çeşitli engellerle karşılaşabilir. Güce olan bağlılığımızın ötesini görebilmemiz için sınanıyoruz. İsraf ettiğimiz ya da boşa harcadığımız alanlarla yüzleştiğimizde, değişim ve reformun nerelerde gerekli olduğunu daha net görebiliriz. Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısı hayatımıza yoğunluk ve çatışma getirebilir. Son derece hırslı hissedebilir, hedeflerimizi yeterince büyük tutarsak her şeyi başarabileceğimize inanabiliriz. Bununla birlikte, doğal gelmese bile daha temkinli hareket etmekte fayda var; çünkü kolayca karşıt görüşleri üzerimize çekebiliriz. Aynı anda çok fazla ilgi alanı, faaliyet ya da arzu peşinde koşma eğilimimize dikkat etmeliyiz. Kendimize ya da başkalarına karşı önemimizi veya gücümüzü abartmaktan da kaçınmalıyız. Bir olay ya da gelişme inanç sistemimizi sorgulamamıza neden olabilir ve bu da bakış açımızda önemli bir değişim yaratabilir. Ya da başkalarının (veya kendimizin) dar görüşlülüğüyle yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Ayrıca başarıya ulaşmak ya da güçlü bir arzunun peşinden gitmek için üzerimizde öylesine büyük bir baskı hissedebiliriz ki, bu durum hatalı kararlar almamıza ve muhakeme gücümüzü zayıflatmamıza neden olabilir. Bu dönemde sömürü, manipülasyon, fanatizm, takıntılar, fırsatçılık, hukuki konular, gizli gündemler ve art niyetli planlar öne çıkan temalar arasında yer alabilir. Ancak bu enerjiler doğru şekilde yönlendirilirse, iyileşme, reform ve gelişim için güçlü fırsatlar sunabilir. İnançlarımızı başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmak ise yalnızca hayal kırıklığı yaratacaktır. Bu dönem, büyük beklentiler içinde olduğumuz ve büyük düşünmeye eğilim gösterdiğimiz bir zaman olabilir. Kendimizi gelişiyor ve ilerliyor hissetmeye güçlü bir ihtiyaç duyuyoruz; çünkü şu sıralar kısıtlanmış hissetmeye karşı tahammülümüz oldukça düşük. Yarın gerçekleşecek Jüpiter-Uranüs altmışlık açısıyla birlikte değişim ihtiyacına daha açık hale geliyoruz. Sıra dışı fikirler ve vizyonlar geliştirebilir, ilham ve farkındalık arayıp bulabiliriz. Sezgilerimizi özgürce takip edebilmek bizim için büyük önem taşıyor. Şefkatimizi ifade etme biçimimizi, dezavantajlı insanlara destek olma yaklaşımımızı ve hayallerimizi ya da sanattan aldığımız keyfi yaşama şeklimizi yenilemek ve geliştirmek bu dönemin önemli temalarından biri olabilir.

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21 TEMMUZ 2026 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısı nedeniyle bir kararı vermekte zorlanıyor ya da üzerinizde baskı hissediyor olabilirsiniz. Değişim korkusu önemli bir tema haline gelebilir ve sosyal hayatınızı gereğinden fazla kontrol etmeye çalışmanız gerginliklere ve aşırılıklara yol açabilir. Benzer şekilde, son zamanlarda eğlenceye veya keyif aldığınız şeylere fazla yöneldiyseniz, bugün biraz yavaşlamanız ve dozunu ayarlamanız gerektiğini hatırlatan gelişmeler yaşayabilirsiniz. Romantik bir ilişkiyi ya da arkadaşlığı istediğiniz noktaya taşımak için sosyal açıdan kendinizi zorlamanız gerektiğini düşünmekten kaçının. Kendinizi fazla yormamaya ve sınırlarınızı aşmamaya özen gösterin. Arkadaşlarınıza veya sevdiğiniz kişiye göstereceğiniz ilgi, bugün denge kurmanızı ya da bazı konularda uzlaşmanızı gerektirebilir. Bugünkü Ay transitiyle birlikte bir partneriniz ya da yakınınızdaki biri ilginizi talep edebilir; ancak bu rahatsız edici bir şekilde olmayacaktır. Şu anda başarının anahtarı, kendi ihtiyaçlarınızı tamamen göz ardı etmeden, başkalarının ihtiyaçlarına da uyum sağlayabilmektir. Özellikle kişiler arası ilişkilerle ilgili bir sorunu çözme fırsatı yakalayabilirsiniz.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, eğer üzerinize gereğinden fazla sorumluluk veya yük aldıysanız, Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısı nedeniyle bu hafta önemli ölçüde gerginlik hissedebilirsiniz. Son zamanlarda eviniz, aileniz, dinlenme zamanınız ya da sorumluluklardan kaçma eğiliminiz konusunda aşırıya kaçtıysanız, hayatınızın diğer alanlarında bunun olumsuz etkileri artık görünür hale gelebilir. Kişisel hedefleriniz ile kariyerinizin talepleri arasında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Mesleki hedeflerinizi gerçekleştirme konusunda üzerinizde yoğun bir baskı hissedebilir ve bu süreçte zaman zaman kişisel özgürlüğünüzden fedakârlık etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu dönem evinizde ya da kariyerinizde önemli bir düzenleme veya yenilenme yapmanız mümkün olabilir. Her ne kadar bu süreç yorucu olsa da, sonunda harcadığınız emeğe değecektir. Bununla birlikte, öz disiplininizi güçlendirme ihtiyacı da kendini gösterebilir. Özellikle kariyer ve aileyle ilgili sorumluluklar şu sıralar oldukça yoğun olabilir ve birbirleriyle çatışabilir. Sonuçta bir günün saatleri sınırlıdır! Bu nedenle, denge kurmak ve orta yolu bulmak büyük önem taşıyor. Bugünkü Ay transiti ise, "küçük şeylerin" aslında ne kadar önemli olduğunu fark etmenin size tatmin sağlayabileceğini gösteriyor. Dikkatinizi, hayatınızı daha verimli hale getirmeye ya da uzun zamandır ertelediğiniz bir sorunu çözmeye yöneltebilirsiniz.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, eğer son zamanlarda sosyal çevrenizi ve ilgi alanlarınızı gereğinden fazla genişlettiyseniz, Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısı nedeniyle bu hafta aşırılıklar ve zorluklar daha belirgin hale gelebilir. Abartıya ve takıntılı davranışlara kapılmamaya özen gösterin; gerçekçi kalmaya çalışın. Sıradan bir yaşamın ötesinde bir şeyler arzulamanız, dikkatinizin dağılmasına neden olabilir. Bu özlem tek başına olumsuz değildir, ancak bugünkü gergin etkiler, günlük yaşamınızı aksatabilecek kadar güçlü hale gelebileceğini gösteriyor. Sorunun farkına varmak ise onu çözmenin ilk adımıdır. Yine de, şimdilik bu dengeyi kurmak kolay olmayabilir. Kardeşler, eşin ailesi, komşular, eğitim, seyahat planları ve günlük programlarla ilgili konular ön plana çıkabilir ve bazı zorluklar yaşanabilir. Ayrıca günlük işlerinizi, iletişim trafiğinizi, yeni ilgi alanlarınızı veya eğitim ve öğrenme girişimlerinizi gereğinden fazla artırmamaya dikkat edin. Kendinizi aşırı yüklediğinizde tüm bunlar kolayca karmaşık, dağınık ve dikkat dağıtıcı bir hâl alabilir.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısı nedeniyle, son zamanlarda para ve maddi kaynaklar konusunda gereğinden fazla iyimser veya rahat davrandıysanız, bu hafta bunun bazı sonuçlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Mümkün olduğunca risk almaktan kaçının. Özellikle aşırı borçlanarak, işleri sürekli erteleyerek ya da önemli sorumluluklarınızı ihmal ederek geleceğinizden ödün vermemeye özen gösterin. Bu transit sırasında başkalarının parası, ortak kaynaklar veya maddi konularla ilgili bir anlaşmazlık doruk noktasına ulaşabilir. Kişisel eşyalarınızı veya sahip olduklarınızı çok hızlı bir şekilde biriktirdiyseniz, bu durum dağınıklığa ve düzensizliğe yol açabilir. Hem borç almak hem de borç vermek bu dönemde sorunlara veya anlaşmazlıklara neden olabilir. Bunun yerine, bir partneriniz ya da hayatınızdaki önemli bir kişiyle para, maddi konular veya yakınlık paylaşımıyla ilgili bir çıkmaz yaşayabilirsiniz. Çevrenizde olaylar gereğinden fazla büyütülebilir ya da güç dengeleri karmaşık bir hâl alabilir. Bugünkü Ay transiti ise, ailenizle bağ kurmaktan ya da kendinizi rahat hissettiğiniz insanlarla sakin zaman geçirmekten büyük keyif alabileceğinizi gösteriyor. Hayatınızı mümkün olduğunca sade, tanıdık, güvenli ve konforlu tutmaya çalışın. Şu anda biraz istikrara ve yoğun temponun dışında dinlenebileceğiniz huzurlu bir ortama her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Jüpiter'in burcunuzdaki yolculuğu size yeni bir başlangıç yapma konusunda güçlü bir istek ve bunu gerçekleştirebilmeniz için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak Jüpiter'in şu anda Plüton'la yaptığı zorlu açı nedeniyle, genel olarak olumlu olan bu dönemin daha zorlayıcı yönleri de kendini gösterebilir. Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz ve özgür olma arzunuz oldukça güçlenebilir. Ancak bu isteği aşırıya taşımamaya dikkat edin; aksi hâlde çevrenizdeki insanlar savunmaya geçebilir veya size karşı tepki geliştirebilir. Davranışlarınızın aşırı özgüvenli, hatta kibirli olarak algılanmamasına özen gösterin. Aynı zamanda sorumluluklarınızı görmezden gelmekten kaçının. Şu anda en doğru yaklaşım, aşırılıkları azaltmaya çalışmaktır; çünkü en büyük sorunlar genellikle bu aşırılıklardan kaynaklanabilir. Bununla birlikte, başkalarıyla yaşayacağınız bazı zorluklar nedeniyle kendi potansiyelinizi daha net fark edebilirsiniz. Bu dönemin en önemli dersi, baskı kurmak ya da isyan etmek yerine dengeyi bulabilmektir. Özgürlük arzunuzun uzun yıllardır olmadığı kadar güçlü olduğunu unutmayın. Bu durum, sizi daha sakin ve uyumlu hâlinizle tanıyan kişiler için alışılmış düzeni değiştirebilir. Bugünkü Ay transiti ise idealizminizi ön plana çıkarabilir veya sizi birine ulaşmaya, iletişim kurmaya ve yeni ya da mevcut bir bağı güçlendirmeye teşvik edebilir.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün iş, sağlık veya günlük sorumluluklarınızla ilgili üzerinizde her zamankinden daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısı nedeniyle huzursuzluk artabilir ve kendinize olan içsel güveniniz geçici olarak sarsılabilir. Dinlenmeye olan ihtiyacınız oldukça güçlü olsa da, yapılması gereken işler de sizi yoğun bir şekilde çağırıyor. Bu iki uç arasında denge kurmak kolay olmayabilir, ancak şu anda en önemli konu tam da bu dengeyi sağlayabilmektir. İş, sağlık veya kişisel bakım konularında büyük hedeflerle ve sayısız fikirle dolu olabilirsiniz. Ancak bu durum kendinizi gereğinden fazla yüklemenize ve bunalmış hissetmenize neden olabilir. Bu yüzden temponuzu iyi ayarlamaya çalışın. Kendinizi yalnız ya da çaresiz hissediyorsanız veya geçmişinizle yüzleşmekte zorlanıyorsanız, bu transit bu duyguları daha belirgin hâle getirebilir. Ancak uzun vadede bu sizin yararınıza olacaktır. Çünkü evren sizden, mutluluğunuzu engelleyen bazı alanlarda kontrolü bırakmayı öğrenmenizi istiyor. Şu anda üzerinde çalıştığınız en önemli konu, kendinize ve hayata olan güveninizi güçlendirmektir. Genellikle başkalarına destek olan kişi siz olsanız da, bu rolü fazlasıyla üstlendiyseniz artık enerjiniz ve zamanınız konusunda sağlıklı sınırlar koymanız gerekebilir. Bugün içinde bulunduğunuz durumu ve sahip olduğunuz kaynakları gözden geçirmek için uygun bir zaman. Sizin için gerçekten önemli olan kişi, hedef ve değerlere yeniden odaklanın. Devam eden projelerinizi, yeteneklerinizi ve elinizdeki imkânları daha yakından inceleyin; bunları özenle geliştirip büyütmeye çalışın.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısıyla birlikte, hedeflerinizi gerçekleştirmek için kendinizi ya da başkalarını gereğinden fazla zorlamamaya dikkat edin. Aksi hâlde beklediğinizden daha fazla direnç veya muhalefetle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi zaman baskısı altında hissediyorsanız, aynı anda çok fazla işi üstlenmekten ya da olgunlaşması zaman isteyen süreçleri aceleye getirmekten kaçının. Özellikle uzun vadeli planlar ve hedefler söz konusu olduğunda, şu sıralar aşırıya kaçma eğiliminiz güçlü olabilir. Aşk hayatınızla ilgili bazı gerginlikler yaşanabilir. Değer verdiğiniz insanlara karşı son derece destekleyici bir yapınız var; ancak bazı kişiler bu özelliğinizi bir güç olarak görmek yerine zayıflık olarak değerlendirebilir. Başkalarının sizden beklentileri gereğinden fazla yükseldiyse, artık sınırlarınızı net bir şekilde çizmeniz gerekebilir. Bir çocuğunuz ya da romantik partneriniz, mutluluğunuza, arkadaşlıklarınıza veya önem verdiğiniz sosyal amaçlara ayırdığınız zaman ve enerjiyle ilgili sizinle aynı fikirde olmayabilir. Bu nedenle bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ayrıca sizi sık sık pratik sorumluluklarınızdan uzaklaştıran etkinliklere gereğinden fazla ağırlık vermemeye özen gösterin. Ay'ın tüm gün burcunuzda ilerlemesi, duygularınızı dinlemenin önemini vurguluyor. Ancak duygularınızın sizi tamamen yönetmesine izin vermemelisiniz; aksi takdirde farkında olmadan gereksiz krizler veya acil durumlar yaratabilirsiniz. Şu anda duygusal tatmininizi artıracak en önemli becerilerden biri, gerektiğinde geçmişi geride bırakabilmek ve yolunuza devam edebilmektir.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün belirli bir ölçüde geri planda kalmak size iyi gelebilir. Çok fazla dikkat çekmeden hareket etmek; iç dünyanıza yönelmenize, iyileşmeye ve dinlenmeye odaklanmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısı; sorumluluklarınız, kariyeriniz ve ev-aile yaşamınızın ihtiyaçları arasında denge kurma konusunda bazı zorlukları gündeme getirebilir. Kendinizi farklı yönlere çekiliyormuş gibi hissedebilir ve kendi kişisel hedeflerinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Örneğin, aileniz kariyerinize veya toplumsal yaşamınıza ayırdığınız zaman ve enerjiyle aynı fikirde olmayabilir. Ya da özel hayatınızı gereğinden fazla kontrol etmeye çalışmanız, dış dünyadaki sorumluluklarınızı yerine getirmenizi zorlaştırabilir. Bazı değişimler sanki size zorla dayatılıyormuş gibi görünebilir. Ancak acele tepkiler vermekten kaçının. Bunun yerine kalbinizin sesini dinlemeye çalışın. Her ne kadar şu anda oldukça hırslı ve motive hissediyor olsanız da, üzerinize gereğinden fazla sorumluluk almak bu dönemde sizin aleyhinize çalışabilir.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, gezegen yöneticiniz Jüpiter bugün Plüton'a karşıt açı yapıyor. Bu nedenle başkalarından gelen dirençle karşılaşabilir veya dedikodu gibi konular gündeme gelebilir. Günlük yaşamınızı düzenleme ve sorumluluklarınızı yönetme konusunda bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Önemli görevlerinizi ihmal etmenize neden olabilecek bir yöne çekilme ya da dikkatinizi dağıtacak bir durumla karşılaşma ihtimaliniz var. Huzursuzluk hissi zaman zaman sizi etkisi altına alabilir; ancak bu enerjinin size karşı çalışmasına izin vermek yerine onu yapıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizi zorlayan alanlarda hayatınızda iyileştirmeler yapmaya karar verin, fakat aynı anda çok fazla şeyi değiştirmeye çalışmaktan kaçının. Kalbiniz gerçekten o işin içinde değilken bir şeyin peşinden fazla ısrarla gitmek, sizi hedeflerinize yaklaştırmayabilir. Bazen geri çekilmek, derin bir nefes almak ve daha sonra yenilenmiş bir şekilde yeniden başlamak çok daha etkili olabilir. Aşırı beklentilere ve olayları abartma eğilimine dikkat edin; çünkü bunlar şu sıralar önünüzde oldukça fazla olan fırsatları sınırlayabilir. Neyse ki bugünkü Ay, kendinizi daha özgürce ifade etmenize yardımcı oluyor. Şu anda çevrenize daha sıcak ve dostane bir enerji yayıyorsunuz. Kendi davranışlarınız ve fikirleriniz aracılığıyla, farkında olmadan başkalarına iyileşme ve gelişme yolunda ilham verebilirsiniz.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugünkü Ay etkisiyle insanlar yaptıklarınıza ve ortaya koyduğunuz performansa her zamankinden daha fazla dikkat edebilir. Ancak bu durum sizi rahatsız etmekten çok, nazikçe motive eden bir etki yaratabilir. Bazen hayatınıza daha iyi özen göstermenizi hatırlatacak küçük bir itici güce ihtiyaç duyarsınız ve biraz daha fazla sorumluluk almak size bu yönde bir destek sağlayabilir. Bununla birlikte, bugün Jüpiter-Plüton karşıtlığı da bazı gerginlikler getirebilir. Özellikle finansal konularda riskli adımlar atmaktan kaçınmanız iyi olabilir. Sevdiklerinizle olan ilişkilerde, özellikle para söz konusu olduğunda, yoğun duygular, tartışmalar veya dramatik gelişmeler yaşanabilir. Bir partnerle aranızda güç mücadeleleri ortaya çıkabilir ya da maddi konular ve sahip olduklarınızla ilgili meseleler karmaşık bir hâl alabilir. Güçlü duyguların altında, güven duygunuzu sarsan ve değişim korkusundan kaynaklanan derin endişeler yatıyor olabilir. Ancak gelişim gösterebilmek için bu korkuların üzerine çıkmanız gerekiyor. Bununla birlikte, işe ve üretmeye odaklanmak size motivasyon ve enerji verebilir.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Jüpiter'in Plüton'a karşıt açısıyla birlikte, kişisel hedefleriniz ile bir ilişkiniz arasında bazı çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bir partneriniz ilişki kurmaktan çok özgürlüğüne önem veriyor olabilir ya da Jüpiter'in abartılı ve aşırı yönünü yansıtan şekilde fazla özgür davranıyor olabilir. Böyle bir durumda, hayatınızdaki önemli bir kişi kontrolünü kaybederek hareket ettiğinde, verdiğiniz tepkilere dikkat edin. Diğer yandan, ilişkilere çok daha fazla enerji harcıyor da olabilirsiniz ve kendi gelişim sürecinizden geçerken bu durum üzerinizde bir gerilim yaratabilir. Korkularınızın sizi yönetmesine izin vermemeye çalışın. Manipülatif davranışların genellikle olumlu sonuç vermeyeceğini unutmayın. Kişisel planlarınızı hızla ilerletme arzunuz güçlü olabilir; ancak süreci biraz daha yavaş ve dengeli ilerletmeye açık olun. Hangi konuların mücadele etmeye değer olduğunu iyi seçin ve sözlerinizi dikkatli kullanın. İsteklerinizi ve iç sesinizi dinleyin; ancak olayları geçici olarak gereğinden fazla büyütüp büyütmediğinizi de sorgulayın. Bugünkü Ay transiti bu konuda size destek olabilir. İnsanlara karşı doğal ve samimi yaklaşımınız daha çekici bulunabilir ve olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Şu anda en iyi sonuçları elde etmek için öncelik listenizin başına, ilerlemeyi ve kendinizi geliştirmeyi koyun.

 

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21 TEMMUZ 2026 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünkü Jüpiter-Plüton karşıtlığıyla birlikte kendinizi fazlasıyla yük altında hissedebilirsiniz. Geçmişten gelen bazı sorunlar yeniden gündeme gelebilir ya da sağlık ve iyi olma hâlinizle ilgili bazı küçük aksaklıklar işlerinize ara vermenize neden olabilir. İş hayatınız veya günlük düzeninizle ilgili konular daha fazla önem kazanabilir. Karmaşık bir program nedeniyle farklı yönlere çekiliyormuş gibi hissedebilirsiniz ya da bazı koşullar sorumluluklarınızı istediğiniz şekilde yerine getirmenizi zorlaştırabilir. Kaldıramayacağınızdan daha fazla iş üstlenmemeye ve günlük hayatınızı düzenleme çabasında ayrıntılarda kaybolmamaya dikkat edin. Eğer zaten gereğinden fazla sorumluluk aldıysanız, bunun stresini şu anda daha yoğun hissedebilirsiniz. Dengeyi bulmak büyük önem taşıyor. Bu transit, mutluluğunuzu azaltan alanlarda biraz geri çekilmeniz ve aşırılıkları azaltmanız gerektiğini hatırlatıyor. Büyük hedefleriniz ve güçlü hayalleriniz olabilir; ancak ayrıntıları yeniden düzenlemeye, planlarınızı gözden geçirmeye ve adım adım ilerlemeye hazır olun. Şu anda karşılaştığınız hayal kırıklıklarının aslında kendinizi ve ilişkilerinizi daha olumlu bir şekilde yeniden tanımlamanıza yardımcı olabileceğini fark edin.

 

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